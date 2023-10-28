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Wai Hung Andrew Lee

TG1

Wai Hung Andrew Lee
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交易:
489
盈利交易:
392 (80.16%)
亏损交易:
97 (19.84%)
最好交易:
69.47 USD
最差交易:
-199.33 USD
毛利:
3 203.83 USD (103 631 pips)
毛利亏损:
-3 459.31 USD (104 041 pips)
最大连续赢利:
28 (195.83 USD)
最大连续盈利:
195.83 USD (28)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
99.11%
最大入金加载:
22.79%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
9 天
采收率:
-0.23
长期交易:
244 (49.90%)
短期交易:
245 (50.10%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.52 USD
平均利润:
8.17 USD
平均损失:
-35.66 USD
最大连续失误:
5 (-196.46 USD)
最大连续亏损:
-319.93 USD (3)
每月增长:
2.17%
年度预测:
26.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
725.14 USD
最大值:
1 127.84 USD (59.28%)
相对跌幅:
结余:
70.86% (1 127.84 USD)
净值:
72.31% (539.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 163
USDCAD 117
NZDCHF 64
AUDNZD 62
EURGBP 46
CADCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 316
USDCAD -257
NZDCHF -206
AUDNZD -133
EURGBP 174
CADCHF -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 8K
USDCAD -6.4K
NZDCHF -711
AUDNZD -3.6K
EURGBP 4K
CADCHF -2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +69.47 USD
最差交易: -199 USD
最大连续赢利: 28
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RoboForex-ProCent-7
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3.82 × 76
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
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2026.08.12 09:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.08.04 23:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.02 21:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.07.20 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 00:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.08 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 06:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 13:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.02 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 08:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 21:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 20:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 21:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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891
USD
145
100%
489
80%
99%
0.92
-0.52
USD
72%
1:500
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