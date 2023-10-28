- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
489
盈利交易:
392 (80.16%)
亏损交易:
97 (19.84%)
最好交易:
69.47 USD
最差交易:
-199.33 USD
毛利:
3 203.83 USD (103 631 pips)
毛利亏损:
-3 459.31 USD (104 041 pips)
最大连续赢利:
28 (195.83 USD)
最大连续盈利:
195.83 USD (28)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
99.11%
最大入金加载:
22.79%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
9 天
采收率:
-0.23
长期交易:
244 (49.90%)
短期交易:
245 (50.10%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.52 USD
平均利润:
8.17 USD
平均损失:
-35.66 USD
最大连续失误:
5 (-196.46 USD)
最大连续亏损:
-319.93 USD (3)
每月增长:
2.17%
年度预测:
26.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
725.14 USD
最大值:
1 127.84 USD (59.28%)
相对跌幅:
结余:
70.86% (1 127.84 USD)
净值:
72.31% (539.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|163
|USDCAD
|117
|NZDCHF
|64
|AUDNZD
|62
|EURGBP
|46
|CADCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|316
|USDCAD
|-257
|NZDCHF
|-206
|AUDNZD
|-133
|EURGBP
|174
|CADCHF
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|8K
|USDCAD
|-6.4K
|NZDCHF
|-711
|AUDNZD
|-3.6K
|EURGBP
|4K
|CADCHF
|-2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.47 USD
最差交易: -199 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +195.83 USD
最大连续亏损: -196.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-22%
0
0
USD
USD
891
USD
USD
145
100%
489
80%
99%
0.92
-0.52
USD
USD
72%
1:500