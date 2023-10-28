- Crescita
Trade:
366
Profit Trade:
285 (77.86%)
Loss Trade:
81 (22.13%)
Best Trade:
69.47 USD
Worst Trade:
-199.33 USD
Profitto lordo:
2 518.98 USD (80 402 pips)
Perdita lorda:
-2 966.89 USD (85 401 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (125.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
99.11%
Massimo carico di deposito:
22.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
179 (48.91%)
Short Trade:
187 (51.09%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.22 USD
Profitto medio:
8.84 USD
Perdita media:
-36.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-196.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.93 USD (3)
Crescita mensile:
18.30%
Previsione annuale:
222.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
725.14 USD
Massimale:
1 127.84 USD (59.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.86% (1 127.84 USD)
Per equità:
66.10% (349.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|115
|USDCAD
|80
|NZDCHF
|48
|AUDNZD
|47
|EURGBP
|39
|CADCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|56
|USDCAD
|-365
|NZDCHF
|-303
|AUDNZD
|141
|EURGBP
|171
|CADCHF
|-149
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.5K
|USDCAD
|-12K
|NZDCHF
|-3.6K
|AUDNZD
|6.6K
|EURGBP
|4.1K
|CADCHF
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.47 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +125.05 USD
Massima perdita consecutiva: -196.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|1.36 × 44
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
InstaForex-Europe.com
|3.82 × 76
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|5.00 × 1
