Wai Hung Andrew Lee

TG1

Wai Hung Andrew Lee
0 recensioni
100 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -39%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
366
Profit Trade:
285 (77.86%)
Loss Trade:
81 (22.13%)
Best Trade:
69.47 USD
Worst Trade:
-199.33 USD
Profitto lordo:
2 518.98 USD (80 402 pips)
Perdita lorda:
-2 966.89 USD (85 401 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (125.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
99.11%
Massimo carico di deposito:
22.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
179 (48.91%)
Short Trade:
187 (51.09%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.22 USD
Profitto medio:
8.84 USD
Perdita media:
-36.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-196.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.93 USD (3)
Crescita mensile:
18.30%
Previsione annuale:
222.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
725.14 USD
Massimale:
1 127.84 USD (59.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.86% (1 127.84 USD)
Per equità:
66.10% (349.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 115
USDCAD 80
NZDCHF 48
AUDNZD 47
EURGBP 39
CADCHF 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 56
USDCAD -365
NZDCHF -303
AUDNZD 141
EURGBP 171
CADCHF -149
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.5K
USDCAD -12K
NZDCHF -3.6K
AUDNZD 6.6K
EURGBP 4.1K
CADCHF -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.47 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +125.05 USD
Massima perdita consecutiva: -196.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.36 × 44
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
InstaForex-Europe.com
3.82 × 76
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
Pepperstone-Edge04
5.00 × 1
