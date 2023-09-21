- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 291
Kârla kapanan işlemler:
2 022 (47.12%)
Zararla kapanan işlemler:
2 269 (52.88%)
En iyi işlem:
59.58 USD
En kötü işlem:
-116.87 USD
Brüt kâr:
7 522.51 USD (10 970 563 pips)
Brüt zarar:
-7 666.75 USD (10 875 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (114.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
185.45 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.05%
Maks. mevduat yükü:
141.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
2 638 (61.48%)
Satış işlemleri:
1 653 (38.52%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
3.72 USD
Ortalama zarar:
-3.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-51.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.27 USD (4)
Aylık büyüme:
-2.27%
Yıllık tahmin:
-24.60%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.14 USD
Maksimum:
756.77 USD (63.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.37% (761.30 USD)
Varlığa göre:
20.39% (190.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DIS.NYSE
|42
|PG.NYSE
|38
|ABBV.NYSE
|36
|ADBE.NAS
|35
|GOOG.NAS
|34
|MRK.NYSE
|34
|MSFT.NAS
|33
|V.NYSE
|33
|IBM.NYSE
|32
|UNH.NYSE
|32
|WMT.NYSE
|32
|JPM.NYSE
|29
|XOM.NYSE
|29
|AZN.NAS
|29
|NKE.NYSE
|28
|HD.NYSE
|28
|JNJ.NYSE
|28
|MU.NAS
|28
|COST.NAS
|28
|AMD.NAS
|27
|AAPL.NAS
|27
|CVX.NYSE
|27
|TRV.NYSE
|26
|HON.NYSE
|26
|DUK.NYSE
|26
|BA.NYSE
|26
|TSLA.NAS
|26
|MPC.NYSE
|26
|COP.NYSE
|25
|DG.NYSE
|25
|PDD.NAS
|25
|CVS.NYSE
|25
|AMGN.NAS
|25
|MA.NYSE
|24
|SBUX.NAS
|24
|GS.NYSE
|24
|LULU.NAS
|24
|SJM.NYSE
|24
|BIDU.NAS
|24
|MMM.NYSE
|24
|ORCL.NYSE
|24
|TJX.NYSE
|24
|CL.NYSE
|23
|CRM.NYSE
|23
|GE.NYSE
|23
|TMUS.NAS
|23
|PGR.NYSE
|23
|BRK-B.NYSE
|23
|GIS.NYSE
|22
|XEL.NAS
|22
|FDX.NYSE
|22
|NVDA.NAS
|22
|BABA.NYSE
|22
|ABNB.NAS
|21
|O.NYSE
|21
|EA.NAS
|21
|LOW.NYSE
|21
|MDLZ.NAS
|21
|VLO.NYSE
|21
|PEP.NAS
|21
|AXP.NYSE
|21
|CAT.NYSE
|21
|HUM.NYSE
|21
|ABT.NYSE
|20
|AMZN.NAS
|20
|LMT.NYSE
|20
|MCD.NYSE
|20
|GILD.NAS
|20
|DHR.NYSE
|20
|ZTS.NYSE
|19
|FANG.NAS
|19
|PSX.NYSE
|19
|HSY.NYSE
|19
|WM.NYSE
|19
|MNST.NAS
|19
|DEO.NYSE
|18
|SO.NYSE
|18
|TXN.NAS
|18
|EL.NYSE
|18
|AMT.NYSE
|17
|PXD.NYSE
|17
|UPS.NYSE
|17
|CNC.NYSE
|17
|ON.NAS
|17
|CSCO.NAS
|17
|SHEL.NYSE
|17
|MRVL.NAS
|17
|AMAT.NAS
|16
|TMO.NYSE
|16
|RTX.NYSE
|16
|CB.NYSE
|16
|TGT.NYSE
|16
|EOG.NYSE
|16
|QCOM.NAS
|16
|ACN.NYSE
|16
|MS.NYSE
|16
|AVGO.NAS
|16
|KO.NYSE
|16
|SLB.NYSE
|16
|KR.NYSE
|16
|LLY.NYSE
|15
|NVS.NYSE
|15
|MDT.NYSE
|15
|CLX.NYSE
|15
|KMB.NYSE
|15
|OXY.NYSE
|15
|ED.NYSE
|15
|SNOW.NYSE
|15
|RSG.NYSE
|15
|STZ.NYSE
|15
|ROST.NAS
|15
|UNP.NYSE
|15
|BUD.NYSE
|15
|ADM.NYSE
|15
|BMY.NYSE
|14
|CHD.NYSE
|14
|MMC.NYSE
|14
|CME.NAS
|14
|DE.NYSE
|14
|UL.NYSE
|14
|VRTX.NAS
|13
|SQ.NYSE
|13
|DLTR.NAS
|13
|NOC.NYSE
|13
|AFL.NYSE
|13
|ADP.NAS
|13
|ANET.NYSE
|13
|PRU.NYSE
|12
|CCI.NYSE
|12
|ICE.NYSE
|12
|EMR.NYSE
|12
|PYPL.NAS
|12
|MCK.NYSE
|12
|GD.NYSE
|12
|AEP.NAS
|12
|CI.NYSE
|12
|K.NYSE
|12
|BX.NYSE
|12
|SCHW.NYSE
|12
|DRI.NYSE
|12
|DELL.NYSE
|12
|VZ.NYSE
|12
|INTC.NAS
|12
|RY.NYSE
|11
|PNC.NYSE
|11
|PM.NYSE
|11
|D.NYSE
|11
|MAR.NAS
|11
|MKC.NYSE
|11
|MCHP.NAS
|11
|CDNS.NAS
|11
|BDX.NYSE
|11
|PLD.NYSE
|11
|DVN.NYSE
|11
|PPG.NYSE
|11
|NFLX.NAS
|11
|OKE.NYSE
|11
|CMCSA.NAS
|11
|CPB.NYSE
|11
|WYNN.NAS
|11
|EW.NYSE
|10
|YUM.NYSE
|10
|GPC.NAS
|10
|BAH.NYSE
|10
|ULTA.NAS
|10
|SYY.NYSE
|10
|TTD.NAS
|10
|CAH.NYSE
|10
|FTNT.NAS
|10
|AEM.NYSE
|10
|LVS.NYSE
|10
|CRWD.NAS
|10
|HCA.NYSE
|9
|COF.NYSE
|9
|NSC.NYSE
|9
|CTSH.NAS
|9
|ADI.NAS
|9
|ETN.NYSE
|9
|WEC.NYSE
|9
|ZS.NAS
|9
|KEYS.NYSE
|9
|A.NYSE
|9
|APD.NYSE
|9
|BIIB.NAS
|9
|NTAP.NAS
|9
|AON.NYSE
|9
|SHOP.NYSE
|9
|HWM.NYSE
|9
|LIN.NAS
|9
|DASH.NAS
|9
|AME.NYSE
|8
|SYK.NYSE
|8
|PEG.NYSE
|8
|HLT.NYSE
|8
|OTIS.NYSE
|8
|MET.NYSE
|8
|CHTR.NAS
|8
|DDOG.NAS
|8
|INTU.NAS
|8
|VRSK.NAS
|8
|ITW.NYSE
|8
|GPN.NYSE
|8
|TTWO.NAS
|8
|BSX.NYSE
|8
|LRCX.NAS
|8
|C.NYSE
|8
|ALL.NYSE
|7
|DHI.NYSE
|7
|NDAQ.NAS
|7
|DLR.NYSE
|7
|SNPS.NAS
|7
|ADSK.NAS
|7
|DFS.NYSE
|7
|NUE.NYSE
|7
|BLK.NYSE
|7
|NEE.NYSE
|7
|AKAM.NAS
|7
|ECL.NYSE
|7
|AIG.NYSE
|7
|SRE.NYSE
|7
|DOW.NYSE
|7
|FAST.NAS
|7
|WRB.NYSE
|7
|CCJ.NYSE
|7
|CMG.NYSE
|7
|SMH.NAS
|6
|WDAY.NAS
|6
|PAYX.NAS
|6
|BG.NYSE
|6
|CPRT.NAS
|6
|NOW.NYSE
|6
|FIS.NYSE
|6
|CMS.NYSE
|6
|TSN.NYSE
|6
|WELL.NYSE
|6
|STT.NYSE
|6
|IQV.NYSE
|6
|DPZ.NYSE
|6
|CSGP.NAS
|6
|GRMN.NYSE
|6
|MSI.NYSE
|6
|PCAR.NAS
|6
|QRVO.NAS
|6
|AJG.NYSE
|6
|LEN.NYSE
|6
|LYB.NYSE
|6
|LNT.NAS
|6
|GSK.NYSE
|6
|DAL.NYSE
|6
|NRG.NYSE
|6
|TCOM.NAS
|6
|DGX.NYSE
|5
|SPGI.NYSE
|5
|DTE.NYSE
|5
|MRNA.NAS
|5
|NTES.NAS
|5
|SPG.NYSE
|5
|TRI.NYSE
|5
|LHX.NYSE
|5
|APTV.NYSE
|5
|JCI.NYSE
|5
|APH.NYSE
|5
|LW.NYSE
|5
|DXCM.NAS
|5
|ATO.NYSE
|5
|HOLX.NAS
|5
|CMI.NYSE
|5
|TEL.NYSE
|5
|UBER.NYSE
|5
|WFC.NYSE
|5
|EVRG.NAS
|5
|COIN.NAS
|5
|MSTR.NAS
|5
|ACWI.NAS
|4
|CDW.NAS
|4
|ARE.NYSE
|4
|IFF.NYSE
|4
|AEE.NYSE
|4
|TXT.NYSE
|4
|BMRN.NAS
|4
|NXPI.NAS
|4
|PSA.NYSE
|4
|HIG.NYSE
|4
|ENPH.NAS
|4
|APO.NYSE
|4
|FTV.NYSE
|4
|UAL.NAS
|4
|LYV.NYSE
|4
|BK.NYSE
|4
|MGM.NYSE
|4
|EWW.NYSE
|4
|HAS.NAS
|4
|US500
|3
|IBB.NAS
|3
|DVY.NAS
|3
|ES.NYSE
|3
|LH.NYSE
|3
|SWKS.NAS
|3
|ALB.NYSE
|3
|ZM.NAS
|3
|PH.NYSE
|3
|MCO.NYSE
|3
|XYL.NYSE
|3
|CBRE.NYSE
|3
|BR.NYSE
|3
|RCL.NYSE
|3
|TSCO.NAS
|3
|REGN.NAS
|3
|TAP.NYSE
|3
|PWR.NYSE
|3
|DD.NYSE
|3
|HES.NYSE
|3
|EBAY.NAS
|3
|TROW.NAS
|3
|ROK.NYSE
|3
|ETR.NYSE
|3
|TM.NYSE
|3
|BBY.NYSE
|3
|EIX.NYSE
|3
|FCX.NYSE
|3
|VST.NYSE
|3
|CLS.NYSE
|3
|CELH.NAS
|3
|PFE.NYSE
|3
|NEM.NYSE
|3
|CTXS.NAS
|2
|ISRG.NAS
|2
|DOV.NYSE
|2
|ATVI.NAS
|2
|LIN.NYSE
|2
|AWK.NYSE
|2
|EXPE.NAS
|2
|RJF.NYSE
|2
|EXPD.NAS
|2
|INCY.NAS
|2
|AAP.NYSE
|2
|STX.NAS
|2
|RH.NYSE
|2
|OMC.NYSE
|2
|FSLR.NAS
|2
|MOH.NYSE
|2
|CE.NYSE
|2
|DOX.NAS
|2
|VMC.NYSE
|2
|TER.NAS
|2
|WAB.NYSE
|2
|L.NYSE
|2
|DEN.NYSE
|2
|HSIC.NAS
|2
|ORLY.NAS
|2
|MAS.NYSE
|2
|IR.NYSE
|2
|CTAS.NAS
|2
|NNN.NYSE
|2
|MO.NYSE
|2
|GLPI.NAS
|2
|UDR.NYSE
|2
|CF.NYSE
|2
|BRO.NYSE
|2
|ETSY.NAS
|2
|MTUS.NYSE
|2
|TEAM.NAS
|2
|KMX.NYSE
|2
|APA.NAS
|2
|MUR.NYSE
|2
|REXR.NYSE
|2
|WPC.NYSE
|2
|HMC.NYSE
|2
|MAA.NYSE
|2
|AOS.NYSE
|2
|KDP.NAS
|2
|AFRM.NAS
|2
|BTI.NYSE
|2
|RACE.NYSE
|2
|MPWR.NAS
|2
|FRPT.NAS
|2
|SM.NYSE
|2
|ANF.NYSE
|2
|ELF.NYSE
|2
|AVAV.NAS
|2
|PLTR.NAS
|2
|AXON.NAS
|2
|SPOT.NYSE
|2
|UHS.NYSE
|1
|BXP.NYSE
|1
|ABC.NYSE
|1
|IEF.NAS
|1
|SOXX.NAS
|1
|VONG.NAS
|1
|SWK.NYSE
|1
|MTB.NYSE
|1
|QQQ.NAS
|1
|CTVA.NYSE
|1
|EXR.NYSE
|1
|AVB.NYSE
|1
|AAXJ.NAS
|1
|NTRS.NAS
|1
|BURL.NYSE
|1
|CINF.NAS
|1
|LOGI.NAS
|1
|PTC.NAS
|1
|STLD.NAS
|1
|JAZZ.NAS
|1
|JBHT.NAS
|1
|JKHY.NAS
|1
|ALC.NYSE
|1
|VRSN.NAS
|1
|IDXX.NAS
|1
|SHV.NAS
|1
|SPLK.NAS
|1
|IEX.NYSE
|1
|XLY.NYSE
|1
|NICE.NAS
|1
|XLI.NYSE
|1
|XLU.NYSE
|1
|PFG.NAS
|1
|SKYY.NAS
|1
|GL.NYSE
|1
|PNR.NYSE
|1
|BLDR.NAS
|1
|CARR.NYSE
|1
|URI.NYSE
|1
|KLAC.NAS
|1
|EXPD.NYSE
|1
|EEM.NYSE
|1
|RMD.NYSE
|1
|PHM.NYSE
|1
|XLE.NYSE
|1
|ZBH.NYSE
|1
|ROL.NYSE
|1
|KHC.NAS
|1
|WBA.NAS
|1
|MCHI.NAS
|1
|CSX.NAS
|1
|TECK.NYSE
|1
|IRM.NYSE
|1
|FITB.NAS
|1
|TRGP.NYSE
|1
|ODFL.NAS
|1
|MVRS.NAS
|1
|WMB.NYSE
|1
|KBR.NYSE
|1
|GDDY.NYSE
|1
|EQNR.NYSE
|1
|BAX.NYSE
|1
|BJ.NYSE
|1
|OKTA.NAS
|1
|STAG.NYSE
|1
|SUI.NYSE
|1
|ALLY.NYSE
|1
|SPR.NYSE
|1
|AVTR.NYSE
|1
|RIVN.NAS
|1
|CUBE.NYSE
|1
|SFM.NAS
|1
|ELS.NYSE
|1
|HRL.NYSE
|1
|LUV.NYSE
|1
|SKX.NYSE
|1
|SBAC.NAS
|1
|TFX.NYSE
|1
|RPRX.NAS
|1
|CZR.NAS
|1
|JBL.NYSE
|1
|ILMN.NAS
|1
|EDU.NYSE
|1
|SYNA.NAS
|1
|AA.NYSE
|1
|SHAK.NYSE
|1
|PKG.NYSE
|1
|WHR.NYSE
|1
|VKTX.NAS
|1
|PEGA.NAS
|1
|DOCU.NAS
|1
|ONTO.NYSE
|1
|RKLB.NAS
|1
|ZBRA.NAS
|1
|T.NYSE
|1
|AXSM.NAS
|1
|SRPT.NAS
|1
|AGI.NYSE
|1
|WERN.NAS
|1
|SMG.NYSE
|1
|HUBB.NYSE
|1
|JEF.NYSE
|1
|SMTC.NAS
|1
|EPAM.NYSE
|1
|INSP.NYSE
|1
|MLM.NYSE
|1
|EPR.NYSE
|1
|DAY.NYSE
|1
|LITE.NAS
|1
|CIEN.NYSE
|1
|RHI.NYSE
|1
|TREX.NYSE
|1
|GIB.NYSE
|1
|VNOM.NAS
|1
|AAL.NAS
|1
|ADC.NYSE
|1
|TIGO.NAS
|1
|CBRL.NAS
|1
|WSM.NYSE
|1
|RVMD.NAS
|1
|H.NYSE
|1
|FIVE.NAS
|1
|IBKR.NAS
|1
|CW.NYSE
|1
|MOS.NYSE
|1
|WIX.NAS
|1
|CROX.NAS
|1
|MUSA.NYSE
|1
|NSP.NYSE
|1
|SAM.NYSE
|1
|SPB.NYSE
|1
|ASH.NYSE
|1
|STRL.NAS
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DIS.NYSE
|-43
|PG.NYSE
|-18
|ABBV.NYSE
|48
|ADBE.NAS
|-29
|GOOG.NAS
|-1
|MRK.NYSE
|-14
|MSFT.NAS
|-16
|V.NYSE
|26
|IBM.NYSE
|35
|UNH.NYSE
|-65
|WMT.NYSE
|12
|JPM.NYSE
|9
|XOM.NYSE
|30
|AZN.NAS
|-14
|NKE.NYSE
|-6
|HD.NYSE
|14
|JNJ.NYSE
|6
|MU.NAS
|-45
|COST.NAS
|-13
|AMD.NAS
|56
|AAPL.NAS
|55
|CVX.NYSE
|-21
|TRV.NYSE
|16
|HON.NYSE
|-1
|DUK.NYSE
|8
|BA.NYSE
|28
|TSLA.NAS
|-34
|MPC.NYSE
|-15
|COP.NYSE
|-18
|DG.NYSE
|-41
|PDD.NAS
|16
|CVS.NYSE
|-46
|AMGN.NAS
|-9
|MA.NYSE
|28
|SBUX.NAS
|10
|GS.NYSE
|-16
|LULU.NAS
|-42
|SJM.NYSE
|-2
|BIDU.NAS
|-5
|MMM.NYSE
|4
|ORCL.NYSE
|-12
|TJX.NYSE
|23
|CL.NYSE
|-10
|CRM.NYSE
|-6
|GE.NYSE
|-35
|TMUS.NAS
|41
|PGR.NYSE
|-37
|BRK-B.NYSE
|26
|GIS.NYSE
|-19
|XEL.NAS
|-1
|FDX.NYSE
|42
|NVDA.NAS
|104
|BABA.NYSE
|58
|ABNB.NAS
|9
|O.NYSE
|-9
|EA.NAS
|-11
|LOW.NYSE
|21
|MDLZ.NAS
|-12
|VLO.NYSE
|2
|PEP.NAS
|2
|AXP.NYSE
|-13
|CAT.NYSE
|-51
|HUM.NYSE
|-61
|ABT.NYSE
|5
|AMZN.NAS
|-24
|LMT.NYSE
|-30
|MCD.NYSE
|28
|GILD.NAS
|5
|DHR.NYSE
|24
|ZTS.NYSE
|9
|FANG.NAS
|-23
|PSX.NYSE
|-4
|HSY.NYSE
|-19
|WM.NYSE
|2
|MNST.NAS
|-27
|DEO.NYSE
|4
|SO.NYSE
|0
|TXN.NAS
|-47
|EL.NYSE
|-22
|AMT.NYSE
|-35
|PXD.NYSE
|-3
|UPS.NYSE
|13
|CNC.NYSE
|-115
|ON.NAS
|-16
|CSCO.NAS
|8
|SHEL.NYSE
|-5
|MRVL.NAS
|28
|AMAT.NAS
|58
|TMO.NYSE
|3
|RTX.NYSE
|-8
|CB.NYSE
|-10
|TGT.NYSE
|-54
|EOG.NYSE
|-12
|QCOM.NAS
|-34
|ACN.NYSE
|8
|MS.NYSE
|20
|AVGO.NAS
|-9
|KO.NYSE
|9
|SLB.NYSE
|-4
|KR.NYSE
|-4
|LLY.NYSE
|-9
|NVS.NYSE
|2
|MDT.NYSE
|20
|CLX.NYSE
|-8
|KMB.NYSE
|-3
|OXY.NYSE
|35
|ED.NYSE
|-5
|SNOW.NYSE
|-3
|RSG.NYSE
|-1
|STZ.NYSE
|-9
|ROST.NAS
|10
|UNP.NYSE
|19
|BUD.NYSE
|-3
|ADM.NYSE
|-9
|BMY.NYSE
|-31
|CHD.NYSE
|-12
|MMC.NYSE
|9
|CME.NAS
|0
|DE.NYSE
|-3
|UL.NYSE
|9
|VRTX.NAS
|23
|SQ.NYSE
|39
|DLTR.NAS
|-38
|NOC.NYSE
|26
|AFL.NYSE
|-9
|ADP.NAS
|2
|ANET.NYSE
|-6
|PRU.NYSE
|20
|CCI.NYSE
|-23
|ICE.NYSE
|-1
|EMR.NYSE
|9
|PYPL.NAS
|-17
|MCK.NYSE
|-7
|GD.NYSE
|-9
|AEP.NAS
|14
|CI.NYSE
|-44
|K.NYSE
|18
|BX.NYSE
|31
|SCHW.NYSE
|22
|DRI.NYSE
|-17
|DELL.NYSE
|58
|VZ.NYSE
|-12
|INTC.NAS
|8
|RY.NYSE
|8
|PNC.NYSE
|-7
|PM.NYSE
|-10
|D.NYSE
|13
|MAR.NAS
|-9
|MKC.NYSE
|36
|MCHP.NAS
|-15
|CDNS.NAS
|7
|BDX.NYSE
|-15
|PLD.NYSE
|7
|DVN.NYSE
|24
|PPG.NYSE
|17
|NFLX.NAS
|1
|OKE.NYSE
|2
|CMCSA.NAS
|-3
|CPB.NYSE
|9
|WYNN.NAS
|43
|EW.NYSE
|4
|YUM.NYSE
|24
|GPC.NAS
|21
|BAH.NYSE
|-18
|ULTA.NAS
|-4
|SYY.NYSE
|-1
|TTD.NAS
|98
|CAH.NYSE
|11
|FTNT.NAS
|-11
|AEM.NYSE
|30
|LVS.NYSE
|-4
|CRWD.NAS
|-19
|HCA.NYSE
|-9
|COF.NYSE
|-15
|NSC.NYSE
|5
|CTSH.NAS
|11
|ADI.NAS
|28
|ETN.NYSE
|3
|WEC.NYSE
|-10
|ZS.NAS
|-11
|KEYS.NYSE
|17
|A.NYSE
|-29
|APD.NYSE
|11
|BIIB.NAS
|-51
|NTAP.NAS
|1
|AON.NYSE
|33
|SHOP.NYSE
|13
|HWM.NYSE
|19
|LIN.NAS
|2
|DASH.NAS
|-37
|AME.NYSE
|-5
|SYK.NYSE
|-1
|PEG.NYSE
|-5
|HLT.NYSE
|6
|OTIS.NYSE
|4
|MET.NYSE
|-8
|CHTR.NAS
|29
|DDOG.NAS
|-4
|INTU.NAS
|6
|VRSK.NAS
|-1
|ITW.NYSE
|1
|GPN.NYSE
|-2
|TTWO.NAS
|-12
|BSX.NYSE
|0
|LRCX.NAS
|-4
|C.NYSE
|-3
|ALL.NYSE
|-5
|DHI.NYSE
|17
|NDAQ.NAS
|-15
|DLR.NYSE
|5
|SNPS.NAS
|0
|ADSK.NAS
|1
|DFS.NYSE
|8
|NUE.NYSE
|10
|BLK.NYSE
|31
|NEE.NYSE
|-7
|AKAM.NAS
|0
|ECL.NYSE
|3
|AIG.NYSE
|15
|SRE.NYSE
|-5
|DOW.NYSE
|5
|FAST.NAS
|-1
|WRB.NYSE
|-10
|CCJ.NYSE
|-4
|CMG.NYSE
|-3
|SMH.NAS
|7
|WDAY.NAS
|14
|PAYX.NAS
|-10
|BG.NYSE
|-9
|CPRT.NAS
|-8
|NOW.NYSE
|15
|FIS.NYSE
|-7
|CMS.NYSE
|-8
|TSN.NYSE
|22
|WELL.NYSE
|12
|STT.NYSE
|18
|IQV.NYSE
|-2
|DPZ.NYSE
|1
|CSGP.NAS
|10
|GRMN.NYSE
|16
|MSI.NYSE
|2
|PCAR.NAS
|-10
|QRVO.NAS
|0
|AJG.NYSE
|3
|LEN.NYSE
|20
|LYB.NYSE
|-14
|LNT.NAS
|-4
|GSK.NYSE
|-9
|DAL.NYSE
|32
|NRG.NYSE
|41
|TCOM.NAS
|-2
|DGX.NYSE
|13
|SPGI.NYSE
|-2
|DTE.NYSE
|-5
|MRNA.NAS
|-22
|NTES.NAS
|-5
|SPG.NYSE
|-10
|TRI.NYSE
|4
|LHX.NYSE
|7
|APTV.NYSE
|23
|JCI.NYSE
|16
|APH.NYSE
|10
|LW.NYSE
|18
|DXCM.NAS
|-115
|ATO.NYSE
|-5
|HOLX.NAS
|12
|CMI.NYSE
|3
|TEL.NYSE
|3
|UBER.NYSE
|-10
|WFC.NYSE
|15
|EVRG.NAS
|0
|COIN.NAS
|31
|MSTR.NAS
|-13
|ACWI.NAS
|-2
|CDW.NAS
|5
|ARE.NYSE
|-6
|IFF.NYSE
|-2
|AEE.NYSE
|5
|TXT.NYSE
|2
|BMRN.NAS
|-20
|NXPI.NAS
|28
|PSA.NYSE
|-5
|HIG.NYSE
|4
|ENPH.NAS
|-3
|APO.NYSE
|-6
|FTV.NYSE
|-9
|UAL.NAS
|-33
|LYV.NYSE
|-2
|BK.NYSE
|-4
|MGM.NYSE
|4
|EWW.NYSE
|-7
|HAS.NAS
|26
|US500
|3
|IBB.NAS
|-3
|DVY.NAS
|-1
|ES.NYSE
|10
|LH.NYSE
|5
|SWKS.NAS
|-2
|ALB.NYSE
|12
|ZM.NAS
|-16
|PH.NYSE
|12
|MCO.NYSE
|8
|XYL.NYSE
|10
|CBRE.NYSE
|8
|BR.NYSE
|9
|RCL.NYSE
|5
|TSCO.NAS
|1
|REGN.NAS
|-21
|TAP.NYSE
|3
|PWR.NYSE
|7
|DD.NYSE
|11
|HES.NYSE
|-6
|EBAY.NAS
|-5
|TROW.NAS
|5
|ROK.NYSE
|2
|ETR.NYSE
|8
|TM.NYSE
|-20
|BBY.NYSE
|-18
|EIX.NYSE
|4
|FCX.NYSE
|18
|VST.NYSE
|-14
|CLS.NYSE
|11
|CELH.NAS
|-21
|PFE.NYSE
|-10
|NEM.NYSE
|-6
|CTXS.NAS
|-1
|ISRG.NAS
|-1
|DOV.NYSE
|0
|ATVI.NAS
|1
|LIN.NYSE
|-2
|AWK.NYSE
|-7
|EXPE.NAS
|-9
|RJF.NYSE
|4
|EXPD.NAS
|20
|INCY.NAS
|7
|AAP.NYSE
|-9
|STX.NAS
|-13
|RH.NYSE
|-3
|OMC.NYSE
|5
|FSLR.NAS
|-2
|MOH.NYSE
|6
|CE.NYSE
|9
|DOX.NAS
|0
|VMC.NYSE
|0
|TER.NAS
|-7
|WAB.NYSE
|-9
|L.NYSE
|6
|DEN.NYSE
|10
|HSIC.NAS
|4
|ORLY.NAS
|-3
|MAS.NYSE
|-12
|IR.NYSE
|-4
|CTAS.NAS
|0
|NNN.NYSE
|-12
|MO.NYSE
|-2
|GLPI.NAS
|-7
|UDR.NYSE
|-2
|CF.NYSE
|-8
|BRO.NYSE
|15
|ETSY.NAS
|-7
|MTUS.NYSE
|7
|TEAM.NAS
|-6
|KMX.NYSE
|-7
|APA.NAS
|3
|MUR.NYSE
|10
|REXR.NYSE
|-14
|WPC.NYSE
|-6
|HMC.NYSE
|-19
|MAA.NYSE
|3
|AOS.NYSE
|-15
|KDP.NAS
|-14
|AFRM.NAS
|-4
|BTI.NYSE
|9
|RACE.NYSE
|-6
|MPWR.NAS
|7
|FRPT.NAS
|-23
|SM.NYSE
|-15
|ANF.NYSE
|3
|ELF.NYSE
|-8
|AVAV.NAS
|-29
|PLTR.NAS
|22
|AXON.NAS
|-5
|SPOT.NYSE
|4
|UHS.NYSE
|-5
|BXP.NYSE
|-6
|ABC.NYSE
|6
|IEF.NAS
|2
|SOXX.NAS
|12
|VONG.NAS
|2
|SWK.NYSE
|8
|MTB.NYSE
|-4
|QQQ.NAS
|1
|CTVA.NYSE
|-4
|EXR.NYSE
|-6
|AVB.NYSE
|-6
|AAXJ.NAS
|-1
|NTRS.NAS
|-5
|BURL.NYSE
|-6
|CINF.NAS
|-4
|LOGI.NAS
|-1
|PTC.NAS
|-3
|STLD.NAS
|-1
|JAZZ.NAS
|3
|JBHT.NAS
|9
|JKHY.NAS
|6
|ALC.NYSE
|2
|VRSN.NAS
|-1
|IDXX.NAS
|1
|SHV.NAS
|0
|SPLK.NAS
|-16
|IEX.NYSE
|-1
|XLY.NYSE
|1
|NICE.NAS
|-5
|XLI.NYSE
|4
|XLU.NYSE
|1
|PFG.NAS
|1
|SKYY.NAS
|2
|GL.NYSE
|1
|PNR.NYSE
|-4
|BLDR.NAS
|-1
|CARR.NYSE
|-1
|URI.NYSE
|-2
|KLAC.NAS
|1
|EXPD.NYSE
|1
|EEM.NYSE
|0
|RMD.NYSE
|12
|PHM.NYSE
|-2
|XLE.NYSE
|3
|ZBH.NYSE
|1
|ROL.NYSE
|1
|KHC.NAS
|-1
|WBA.NAS
|1
|MCHI.NAS
|0
|CSX.NAS
|-6
|TECK.NYSE
|2
|IRM.NYSE
|-7
|FITB.NAS
|4
|TRGP.NYSE
|-8
|ODFL.NAS
|1
|MVRS.NAS
|4
|WMB.NYSE
|-9
|KBR.NYSE
|4
|GDDY.NYSE
|-11
|EQNR.NYSE
|5
|BAX.NYSE
|5
|BJ.NYSE
|7
|OKTA.NAS
|6
|STAG.NYSE
|2
|SUI.NYSE
|5
|ALLY.NYSE
|3
|SPR.NYSE
|-9
|AVTR.NYSE
|-7
|RIVN.NAS
|-9
|CUBE.NYSE
|1
|SFM.NAS
|-6
|ELS.NYSE
|2
|HRL.NYSE
|4
|LUV.NYSE
|5
|SKX.NYSE
|13
|SBAC.NAS
|-7
|TFX.NYSE
|-8
|RPRX.NAS
|-9
|CZR.NAS
|-8
|JBL.NYSE
|7
|ILMN.NAS
|-10
|EDU.NYSE
|-11
|SYNA.NAS
|-7
|AA.NYSE
|-7
|SHAK.NYSE
|-8
|PKG.NYSE
|0
|WHR.NYSE
|-5
|VKTX.NAS
|3
|PEGA.NAS
|1
|DOCU.NAS
|-6
|ONTO.NYSE
|-8
|RKLB.NAS
|-5
|ZBRA.NAS
|-6
|T.NYSE
|5
|AXSM.NAS
|5
|SRPT.NAS
|0
|AGI.NYSE
|-7
|WERN.NAS
|-7
|SMG.NYSE
|-7
|HUBB.NYSE
|1
|JEF.NYSE
|0
|SMTC.NAS
|-7
|EPAM.NYSE
|-10
|INSP.NYSE
|-6
|MLM.NYSE
|2
|EPR.NYSE
|2
|DAY.NYSE
|2
|LITE.NAS
|-5
|CIEN.NYSE
|-4
|RHI.NYSE
|-10
|TREX.NYSE
|-9
|GIB.NYSE
|-10
|VNOM.NAS
|-8
|AAL.NAS
|8
|ADC.NYSE
|1
|TIGO.NAS
|2
|CBRL.NAS
|26
|WSM.NYSE
|27
|RVMD.NAS
|3
|H.NYSE
|5
|FIVE.NAS
|-8
|IBKR.NAS
|19
|CW.NYSE
|-5
|MOS.NYSE
|0
|WIX.NAS
|1
|CROX.NAS
|2
|MUSA.NYSE
|1
|NSP.NYSE
|-6
|SAM.NYSE
|-7
|SPB.NYSE
|3
|ASH.NYSE
|0
|STRL.NAS
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DIS.NYSE
|-4.9K
|PG.NYSE
|-1.9K
|ABBV.NYSE
|92K
|ADBE.NAS
|-284K
|GOOG.NAS
|81
|MRK.NYSE
|-171K
|MSFT.NAS
|-6.9K
|V.NYSE
|9K
|IBM.NYSE
|7K
|UNH.NYSE
|-17K
|WMT.NYSE
|341
|JPM.NYSE
|2.3K
|XOM.NYSE
|4.3K
|AZN.NAS
|-4K
|NKE.NYSE
|-1.2K
|HD.NYSE
|8.1K
|JNJ.NYSE
|529
|MU.NAS
|-1.9K
|COST.NAS
|-4K
|AMD.NAS
|179K
|AAPL.NAS
|151K
|CVX.NYSE
|-887
|TRV.NYSE
|60K
|HON.NYSE
|-763
|DUK.NYSE
|110
|BA.NYSE
|53K
|TSLA.NAS
|-12K
|MPC.NYSE
|3.9K
|COP.NYSE
|-23K
|DG.NYSE
|-51K
|PDD.NAS
|-521
|CVS.NYSE
|-3.1K
|AMGN.NAS
|21K
|MA.NYSE
|21K
|SBUX.NAS
|614
|GS.NYSE
|-2K
|LULU.NAS
|-128K
|SJM.NYSE
|-945
|BIDU.NAS
|8K
|MMM.NYSE
|-634
|ORCL.NYSE
|-2.3K
|TJX.NYSE
|26K
|CL.NYSE
|-7.8K
|CRM.NYSE
|-31K
|GE.NYSE
|-599K
|TMUS.NAS
|9.6K
|PGR.NYSE
|-90K
|BRK-B.NYSE
|13K
|GIS.NYSE
|-6.2K
|XEL.NAS
|-1.5K
|FDX.NYSE
|32K
|NVDA.NAS
|57K
|BABA.NYSE
|6.8K
|ABNB.NAS
|54K
|O.NYSE
|-4.3K
|EA.NAS
|-906
|LOW.NYSE
|51K
|MDLZ.NAS
|-1.3K
|VLO.NYSE
|26K
|PEP.NAS
|1K
|AXP.NYSE
|-217K
|CAT.NYSE
|-134K
|HUM.NYSE
|-130K
|ABT.NYSE
|14K
|AMZN.NAS
|-40K
|LMT.NYSE
|-11K
|MCD.NYSE
|6.6K
|GILD.NAS
|59
|DHR.NYSE
|12K
|ZTS.NYSE
|17K
|FANG.NAS
|-39K
|PSX.NYSE
|-3.4K
|HSY.NYSE
|-60K
|WM.NYSE
|20K
|MNST.NAS
|-7.5K
|DEO.NYSE
|897
|SO.NYSE
|5.3K
|TXN.NAS
|-8.1K
|EL.NYSE
|-54K
|AMT.NYSE
|-8.1K
|PXD.NYSE
|1.8K
|UPS.NYSE
|1.5K
|CNC.NYSE
|-45K
|ON.NAS
|-2.2K
|CSCO.NAS
|755
|SHEL.NYSE
|-1K
|MRVL.NAS
|4.1K
|AMAT.NAS
|86K
|TMO.NYSE
|-5.9K
|RTX.NYSE
|-9.1K
|CB.NYSE
|-22K
|TGT.NYSE
|-57K
|EOG.NYSE
|-9.6K
|QCOM.NAS
|-5.4K
|ACN.NYSE
|48K
|MS.NYSE
|2.1K
|AVGO.NAS
|149K
|KO.NYSE
|21K
|SLB.NYSE
|-541
|KR.NYSE
|13K
|LLY.NYSE
|-1.8K
|NVS.NYSE
|10K
|MDT.NYSE
|8.6K
|CLX.NYSE
|-9.5K
|KMB.NYSE
|9.1K
|OXY.NYSE
|25K
|ED.NYSE
|788
|SNOW.NYSE
|-38K
|RSG.NYSE
|3K
|STZ.NYSE
|-8.1K
|ROST.NAS
|15K
|UNP.NYSE
|5.6K
|BUD.NYSE
|-1.5K
|ADM.NYSE
|-6K
|BMY.NYSE
|-15K
|CHD.NYSE
|-9.9K
|MMC.NYSE
|24K
|CME.NAS
|769
|DE.NYSE
|1.5K
|UL.NYSE
|7.1K
|VRTX.NAS
|8.1K
|SQ.NYSE
|27K
|DLTR.NAS
|-19K
|NOC.NYSE
|36K
|AFL.NYSE
|-7K
|ADP.NAS
|2.7K
|ANET.NYSE
|-8.6K
|PRU.NYSE
|22K
|CCI.NYSE
|-26K
|ICE.NYSE
|613
|EMR.NYSE
|12K
|PYPL.NAS
|-2.3K
|MCK.NYSE
|-26K
|GD.NYSE
|-16K
|AEP.NAS
|15K
|CI.NYSE
|-123K
|K.NYSE
|8.4K
|BX.NYSE
|53K
|SCHW.NYSE
|17K
|DRI.NYSE
|-23K
|DELL.NYSE
|50K
|VZ.NYSE
|-875
|INTC.NAS
|75
|RY.NYSE
|12K
|PNC.NYSE
|-29K
|PM.NYSE
|-1.3K
|D.NYSE
|4.6K
|MAR.NAS
|-1.9K
|MKC.NYSE
|38K
|MCHP.NAS
|-2.6K
|CDNS.NAS
|23K
|BDX.NYSE
|-49K
|PLD.NYSE
|8.5K
|DVN.NYSE
|18K
|PPG.NYSE
|19K
|NFLX.NAS
|3.9K
|OKE.NYSE
|333
|CMCSA.NAS
|-136
|CPB.NYSE
|1.5K
|WYNN.NAS
|59K
|EW.NYSE
|-3.4K
|YUM.NYSE
|31K
|GPC.NAS
|23K
|BAH.NYSE
|-8.7K
|ULTA.NAS
|-28K
|SYY.NYSE
|-6.4K
|TTD.NAS
|56K
|CAH.NYSE
|1K
|FTNT.NAS
|665
|AEM.NYSE
|25K
|LVS.NYSE
|-4.7K
|CRWD.NAS
|-32K
|HCA.NYSE
|-27K
|COF.NYSE
|-18K
|NSC.NYSE
|31K
|CTSH.NAS
|956
|ADI.NAS
|60K
|ETN.NYSE
|-1.3K
|WEC.NYSE
|-3.9K
|ZS.NAS
|-31K
|KEYS.NYSE
|17K
|A.NYSE
|-31K
|APD.NYSE
|49K
|BIIB.NAS
|-90K
|NTAP.NAS
|6.7K
|AON.NYSE
|108K
|SHOP.NYSE
|19K
|HWM.NYSE
|21K
|LIN.NAS
|5.9K
|DASH.NAS
|-67K
|AME.NYSE
|-5.4K
|SYK.NYSE
|-4.1K
|PEG.NYSE
|-4.5K
|HLT.NYSE
|19K
|OTIS.NYSE
|4.3K
|MET.NYSE
|-7.6K
|CHTR.NAS
|6.5K
|DDOG.NAS
|5.6K
|INTU.NAS
|4.6K
|VRSK.NAS
|378
|ITW.NYSE
|3.5K
|GPN.NYSE
|-13K
|TTWO.NAS
|-982
|BSX.NYSE
|518
|LRCX.NAS
|30K
|C.NYSE
|225
|ALL.NYSE
|-8.6K
|DHI.NYSE
|27K
|NDAQ.NAS
|-13K
|DLR.NYSE
|11K
|SNPS.NAS
|1.5K
|ADSK.NAS
|-1.8K
|DFS.NYSE
|2K
|NUE.NYSE
|16K
|BLK.NYSE
|225K
|NEE.NYSE
|-597
|AKAM.NAS
|-953
|ECL.NYSE
|6.2K
|AIG.NYSE
|9.6K
|SRE.NYSE
|-2.3K
|DOW.NYSE
|5.4K
|FAST.NAS
|-2.9K
|WRB.NYSE
|-11K
|CCJ.NYSE
|210
|CMG.NYSE
|-2.1K
|SMH.NAS
|26K
|WDAY.NAS
|20K
|PAYX.NAS
|-16K
|BG.NYSE
|7.6K
|CPRT.NAS
|-345
|NOW.NYSE
|196K
|FIS.NYSE
|-8.8K
|CMS.NYSE
|-5.3K
|TSN.NYSE
|4.3K
|WELL.NYSE
|15K
|STT.NYSE
|18K
|IQV.NYSE
|-188
|DPZ.NYSE
|-4.4K
|CSGP.NAS
|1.5K
|GRMN.NYSE
|24K
|MSI.NYSE
|10K
|PCAR.NAS
|-10K
|QRVO.NAS
|464
|AJG.NYSE
|8.3K
|LEN.NYSE
|25K
|LYB.NYSE
|-9.7K
|LNT.NAS
|-1K
|GSK.NYSE
|-5.5K
|DAL.NYSE
|15K
|NRG.NYSE
|50K
|TCOM.NAS
|3K
|DGX.NYSE
|28K
|SPGI.NYSE
|10K
|DTE.NYSE
|-5.9K
|MRNA.NAS
|-30K
|NTES.NAS
|-442
|SPG.NYSE
|-18K
|TRI.NYSE
|8.2K
|LHX.NYSE
|7.8K
|APTV.NYSE
|31K
|JCI.NYSE
|14K
|APH.NYSE
|15K
|LW.NYSE
|19K
|DXCM.NAS
|-4.7K
|ATO.NYSE
|-4.7K
|HOLX.NAS
|5.8K
|CMI.NYSE
|6K
|TEL.NYSE
|7.9K
|UBER.NYSE
|-659
|WFC.NYSE
|475
|EVRG.NAS
|664
|COIN.NAS
|62K
|MSTR.NAS
|-4.1K
|ACWI.NAS
|2.1K
|CDW.NAS
|-1.5K
|ARE.NYSE
|-11K
|IFF.NYSE
|-9.8K
|AEE.NYSE
|7.7K
|TXT.NYSE
|5.9K
|BMRN.NAS
|-1.4K
|NXPI.NAS
|7.3K
|PSA.NYSE
|-12K
|HIG.NYSE
|5.8K
|ENPH.NAS
|-1.1K
|APO.NYSE
|-8.2K
|FTV.NYSE
|-6.5K
|UAL.NAS
|-16K
|LYV.NYSE
|-2.7K
|BK.NYSE
|-2.1K
|MGM.NYSE
|1.3K
|EWW.NYSE
|-929
|HAS.NAS
|20K
|US500
|2.8K
|IBB.NAS
|-9.6K
|DVY.NAS
|-1.8K
|ES.NYSE
|12K
|LH.NYSE
|36K
|SWKS.NAS
|-512
|ALB.NYSE
|37K
|ZM.NAS
|-13K
|PH.NYSE
|62K
|MCO.NYSE
|48K
|XYL.NYSE
|16K
|CBRE.NYSE
|13K
|BR.NYSE
|22K
|RCL.NYSE
|11K
|TSCO.NAS
|957
|REGN.NAS
|-15K
|TAP.NYSE
|2.6K
|PWR.NYSE
|15K
|DD.NYSE
|702
|HES.NYSE
|-7.9K
|EBAY.NAS
|-204
|TROW.NAS
|5.8K
|ROK.NYSE
|6.5K
|ETR.NYSE
|2.2K
|TM.NYSE
|-1.9K
|BBY.NYSE
|-11K
|EIX.NYSE
|1.8K
|FCX.NYSE
|7.2K
|VST.NYSE
|-14K
|CLS.NYSE
|2K
|CELH.NAS
|-6.2K
|PFE.NYSE
|-160
|NEM.NYSE
|-1.6K
|CTXS.NAS
|-810
|ISRG.NAS
|-419
|DOV.NYSE
|1.1K
|ATVI.NAS
|2.2K
|LIN.NYSE
|-885
|AWK.NYSE
|-13K
|EXPE.NAS
|-15K
|RJF.NYSE
|7K
|EXPD.NAS
|29K
|INCY.NAS
|814
|AAP.NYSE
|-21K
|STX.NAS
|-12K
|RH.NYSE
|-16K
|OMC.NYSE
|4.7K
|FSLR.NAS
|-10K
|MOH.NYSE
|32K
|CE.NYSE
|15K
|DOX.NAS
|-40
|VMC.NYSE
|-640
|TER.NAS
|-6.2K
|WAB.NYSE
|-13K
|L.NYSE
|5.3K
|DEN.NYSE
|8.9K
|HSIC.NAS
|1.8K
|ORLY.NAS
|-31K
|MAS.NYSE
|-5.5K
|IR.NYSE
|-2.5K
|CTAS.NAS
|1.6K
|NNN.NYSE
|-4.2K
|MO.NYSE
|-105
|GLPI.NAS
|-3K
|UDR.NYSE
|-519
|CF.NYSE
|-4.2K
|BRO.NYSE
|16K
|ETSY.NAS
|-317
|MTUS.NYSE
|901
|TEAM.NAS
|-17K
|KMX.NYSE
|-4.2K
|APA.NAS
|801
|MUR.NYSE
|2.4K
|REXR.NYSE
|-4.9K
|WPC.NYSE
|-2.6K
|HMC.NYSE
|-4.4K
|MAA.NYSE
|4.3K
|AOS.NYSE
|-9K
|KDP.NAS
|-3.5K
|AFRM.NAS
|-1.8K
|BTI.NYSE
|4K
|RACE.NYSE
|2K
|MPWR.NAS
|1.2K
|FRPT.NAS
|-21K
|SM.NYSE
|-3.9K
|ANF.NYSE
|389
|ELF.NYSE
|-8.3K
|AVAV.NAS
|-5.3K
|PLTR.NAS
|47K
|AXON.NAS
|-5.2K
|SPOT.NYSE
|3.9K
|UHS.NYSE
|-8.8K
|BXP.NYSE
|-8.8K
|ABC.NYSE
|14K
|IEF.NAS
|2.4K
|SOXX.NAS
|61K
|VONG.NAS
|1.7K
|SWK.NYSE
|11K
|MTB.NYSE
|-9.8K
|QQQ.NAS
|850
|CTVA.NYSE
|-4K
|EXR.NYSE
|-16K
|AVB.NYSE
|-14K
|AAXJ.NAS
|-1K
|NTRS.NAS
|-7.6K
|BURL.NYSE
|-21K
|CINF.NAS
|-7K
|LOGI.NAS
|-590
|PTC.NAS
|-773
|STLD.NAS
|-1K
|JAZZ.NAS
|5K
|JBHT.NAS
|31K
|JKHY.NAS
|1.4K
|ALC.NYSE
|3.1K
|VRSN.NAS
|-4.5K
|IDXX.NAS
|516
|SHV.NAS
|-221
|SPLK.NAS
|-2.3K
|IEX.NYSE
|-2K
|XLY.NYSE
|969
|NICE.NAS
|-781
|XLI.NYSE
|392
|XLU.NYSE
|67
|PFG.NAS
|890
|SKYY.NAS
|1.8K
|GL.NYSE
|1K
|PNR.NYSE
|-2.1K
|BLDR.NAS
|-1K
|CARR.NYSE
|-545
|URI.NYSE
|-11K
|KLAC.NAS
|7.6K
|EXPD.NYSE
|1.2K
|EEM.NYSE
|25
|RMD.NYSE
|17K
|PHM.NYSE
|-2.4K
|XLE.NYSE
|223
|ZBH.NYSE
|1.2K
|ROL.NYSE
|620
|KHC.NAS
|-63
|WBA.NAS
|108
|MCHI.NAS
|-969
|CSX.NAS
|-1.9K
|TECK.NYSE
|880
|IRM.NYSE
|-4.5K
|FITB.NAS
|1.5K
|TRGP.NYSE
|-7.4K
|ODFL.NAS
|120
|MVRS.NAS
|2.5K
|WMB.NYSE
|-2.9K
|KBR.NYSE
|1.9K
|GDDY.NYSE
|-11K
|EQNR.NYSE
|1.2K
|BAX.NYSE
|1.6K
|BJ.NYSE
|5K
|OKTA.NAS
|3.9K
|STAG.NYSE
|600
|SUI.NYSE
|5.5K
|ALLY.NYSE
|859
|SPR.NYSE
|-2.4K
|AVTR.NYSE
|-1.2K
|RIVN.NAS
|-839