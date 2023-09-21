SinyallerBölümler
Juan Carlos Barradas Ramirez

US Equity Trading

Juan Carlos Barradas Ramirez
0 inceleme
164 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 -23%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 291
Kârla kapanan işlemler:
2 022 (47.12%)
Zararla kapanan işlemler:
2 269 (52.88%)
En iyi işlem:
59.58 USD
En kötü işlem:
-116.87 USD
Brüt kâr:
7 522.51 USD (10 970 563 pips)
Brüt zarar:
-7 666.75 USD (10 875 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (114.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
185.45 USD (13)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
98.05%
Maks. mevduat yükü:
141.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
2 638 (61.48%)
Satış işlemleri:
1 653 (38.52%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
3.72 USD
Ortalama zarar:
-3.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-51.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.27 USD (4)
Aylık büyüme:
-2.27%
Yıllık tahmin:
-24.60%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.14 USD
Maksimum:
756.77 USD (63.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.37% (761.30 USD)
Varlığa göre:
20.39% (190.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DIS.NYSE 42
PG.NYSE 38
ABBV.NYSE 36
ADBE.NAS 35
GOOG.NAS 34
MRK.NYSE 34
MSFT.NAS 33
V.NYSE 33
IBM.NYSE 32
UNH.NYSE 32
WMT.NYSE 32
JPM.NYSE 29
XOM.NYSE 29
AZN.NAS 29
NKE.NYSE 28
HD.NYSE 28
JNJ.NYSE 28
MU.NAS 28
COST.NAS 28
AMD.NAS 27
AAPL.NAS 27
CVX.NYSE 27
TRV.NYSE 26
HON.NYSE 26
DUK.NYSE 26
BA.NYSE 26
TSLA.NAS 26
MPC.NYSE 26
COP.NYSE 25
DG.NYSE 25
PDD.NAS 25
CVS.NYSE 25
AMGN.NAS 25
MA.NYSE 24
SBUX.NAS 24
GS.NYSE 24
LULU.NAS 24
SJM.NYSE 24
BIDU.NAS 24
MMM.NYSE 24
ORCL.NYSE 24
TJX.NYSE 24
CL.NYSE 23
CRM.NYSE 23
GE.NYSE 23
TMUS.NAS 23
PGR.NYSE 23
BRK-B.NYSE 23
GIS.NYSE 22
XEL.NAS 22
FDX.NYSE 22
NVDA.NAS 22
BABA.NYSE 22
ABNB.NAS 21
O.NYSE 21
EA.NAS 21
LOW.NYSE 21
MDLZ.NAS 21
VLO.NYSE 21
PEP.NAS 21
AXP.NYSE 21
CAT.NYSE 21
HUM.NYSE 21
ABT.NYSE 20
AMZN.NAS 20
LMT.NYSE 20
MCD.NYSE 20
GILD.NAS 20
DHR.NYSE 20
ZTS.NYSE 19
FANG.NAS 19
PSX.NYSE 19
HSY.NYSE 19
WM.NYSE 19
MNST.NAS 19
DEO.NYSE 18
SO.NYSE 18
TXN.NAS 18
EL.NYSE 18
AMT.NYSE 17
PXD.NYSE 17
UPS.NYSE 17
CNC.NYSE 17
ON.NAS 17
CSCO.NAS 17
SHEL.NYSE 17
MRVL.NAS 17
AMAT.NAS 16
TMO.NYSE 16
RTX.NYSE 16
CB.NYSE 16
TGT.NYSE 16
EOG.NYSE 16
QCOM.NAS 16
ACN.NYSE 16
MS.NYSE 16
AVGO.NAS 16
KO.NYSE 16
SLB.NYSE 16
KR.NYSE 16
LLY.NYSE 15
NVS.NYSE 15
MDT.NYSE 15
CLX.NYSE 15
KMB.NYSE 15
OXY.NYSE 15
ED.NYSE 15
SNOW.NYSE 15
RSG.NYSE 15
STZ.NYSE 15
ROST.NAS 15
UNP.NYSE 15
BUD.NYSE 15
ADM.NYSE 15
BMY.NYSE 14
CHD.NYSE 14
MMC.NYSE 14
CME.NAS 14
DE.NYSE 14
UL.NYSE 14
VRTX.NAS 13
SQ.NYSE 13
DLTR.NAS 13
NOC.NYSE 13
AFL.NYSE 13
ADP.NAS 13
ANET.NYSE 13
PRU.NYSE 12
CCI.NYSE 12
ICE.NYSE 12
EMR.NYSE 12
PYPL.NAS 12
MCK.NYSE 12
GD.NYSE 12
AEP.NAS 12
CI.NYSE 12
K.NYSE 12
BX.NYSE 12
SCHW.NYSE 12
DRI.NYSE 12
DELL.NYSE 12
VZ.NYSE 12
INTC.NAS 12
RY.NYSE 11
PNC.NYSE 11
PM.NYSE 11
D.NYSE 11
MAR.NAS 11
MKC.NYSE 11
MCHP.NAS 11
CDNS.NAS 11
BDX.NYSE 11
PLD.NYSE 11
DVN.NYSE 11
PPG.NYSE 11
NFLX.NAS 11
OKE.NYSE 11
CMCSA.NAS 11
CPB.NYSE 11
WYNN.NAS 11
EW.NYSE 10
YUM.NYSE 10
GPC.NAS 10
BAH.NYSE 10
ULTA.NAS 10
SYY.NYSE 10
TTD.NAS 10
CAH.NYSE 10
FTNT.NAS 10
AEM.NYSE 10
LVS.NYSE 10
CRWD.NAS 10
HCA.NYSE 9
COF.NYSE 9
NSC.NYSE 9
CTSH.NAS 9
ADI.NAS 9
ETN.NYSE 9
WEC.NYSE 9
ZS.NAS 9
KEYS.NYSE 9
A.NYSE 9
APD.NYSE 9
BIIB.NAS 9
NTAP.NAS 9
AON.NYSE 9
SHOP.NYSE 9
HWM.NYSE 9
LIN.NAS 9
DASH.NAS 9
AME.NYSE 8
SYK.NYSE 8
PEG.NYSE 8
HLT.NYSE 8
OTIS.NYSE 8
MET.NYSE 8
CHTR.NAS 8
DDOG.NAS 8
INTU.NAS 8
VRSK.NAS 8
ITW.NYSE 8
GPN.NYSE 8
TTWO.NAS 8
BSX.NYSE 8
LRCX.NAS 8
C.NYSE 8
ALL.NYSE 7
DHI.NYSE 7
NDAQ.NAS 7
DLR.NYSE 7
SNPS.NAS 7
ADSK.NAS 7
DFS.NYSE 7
NUE.NYSE 7
BLK.NYSE 7
NEE.NYSE 7
AKAM.NAS 7
ECL.NYSE 7
AIG.NYSE 7
SRE.NYSE 7
DOW.NYSE 7
FAST.NAS 7
WRB.NYSE 7
CCJ.NYSE 7
CMG.NYSE 7
SMH.NAS 6
WDAY.NAS 6
PAYX.NAS 6
BG.NYSE 6
CPRT.NAS 6
NOW.NYSE 6
FIS.NYSE 6
CMS.NYSE 6
TSN.NYSE 6
WELL.NYSE 6
STT.NYSE 6
IQV.NYSE 6
DPZ.NYSE 6
CSGP.NAS 6
GRMN.NYSE 6
MSI.NYSE 6
PCAR.NAS 6
QRVO.NAS 6
AJG.NYSE 6
LEN.NYSE 6
LYB.NYSE 6
LNT.NAS 6
GSK.NYSE 6
DAL.NYSE 6
NRG.NYSE 6
TCOM.NAS 6
DGX.NYSE 5
SPGI.NYSE 5
DTE.NYSE 5
MRNA.NAS 5
NTES.NAS 5
SPG.NYSE 5
TRI.NYSE 5
LHX.NYSE 5
APTV.NYSE 5
JCI.NYSE 5
APH.NYSE 5
LW.NYSE 5
DXCM.NAS 5
ATO.NYSE 5
HOLX.NAS 5
CMI.NYSE 5
TEL.NYSE 5
UBER.NYSE 5
WFC.NYSE 5
EVRG.NAS 5
COIN.NAS 5
MSTR.NAS 5
ACWI.NAS 4
CDW.NAS 4
ARE.NYSE 4
IFF.NYSE 4
AEE.NYSE 4
TXT.NYSE 4
BMRN.NAS 4
NXPI.NAS 4
PSA.NYSE 4
HIG.NYSE 4
ENPH.NAS 4
APO.NYSE 4
FTV.NYSE 4
UAL.NAS 4
LYV.NYSE 4
BK.NYSE 4
MGM.NYSE 4
EWW.NYSE 4
HAS.NAS 4
US500 3
IBB.NAS 3
DVY.NAS 3
ES.NYSE 3
LH.NYSE 3
SWKS.NAS 3
ALB.NYSE 3
ZM.NAS 3
PH.NYSE 3
MCO.NYSE 3
XYL.NYSE 3
CBRE.NYSE 3
BR.NYSE 3
RCL.NYSE 3
TSCO.NAS 3
REGN.NAS 3
TAP.NYSE 3
PWR.NYSE 3
DD.NYSE 3
HES.NYSE 3
EBAY.NAS 3
TROW.NAS 3
ROK.NYSE 3
ETR.NYSE 3
TM.NYSE 3
BBY.NYSE 3
EIX.NYSE 3
FCX.NYSE 3
VST.NYSE 3
CLS.NYSE 3
CELH.NAS 3
PFE.NYSE 3
NEM.NYSE 3
CTXS.NAS 2
ISRG.NAS 2
DOV.NYSE 2
ATVI.NAS 2
LIN.NYSE 2
AWK.NYSE 2
EXPE.NAS 2
RJF.NYSE 2
EXPD.NAS 2
INCY.NAS 2
AAP.NYSE 2
STX.NAS 2
RH.NYSE 2
OMC.NYSE 2
FSLR.NAS 2
MOH.NYSE 2
CE.NYSE 2
DOX.NAS 2
VMC.NYSE 2
TER.NAS 2
WAB.NYSE 2
L.NYSE 2
DEN.NYSE 2
HSIC.NAS 2
ORLY.NAS 2
MAS.NYSE 2
IR.NYSE 2
CTAS.NAS 2
NNN.NYSE 2
MO.NYSE 2
GLPI.NAS 2
UDR.NYSE 2
CF.NYSE 2
BRO.NYSE 2
ETSY.NAS 2
MTUS.NYSE 2
TEAM.NAS 2
KMX.NYSE 2
APA.NAS 2
MUR.NYSE 2
REXR.NYSE 2
WPC.NYSE 2
HMC.NYSE 2
MAA.NYSE 2
AOS.NYSE 2
KDP.NAS 2
AFRM.NAS 2
BTI.NYSE 2
RACE.NYSE 2
MPWR.NAS 2
FRPT.NAS 2
SM.NYSE 2
ANF.NYSE 2
ELF.NYSE 2
AVAV.NAS 2
PLTR.NAS 2
AXON.NAS 2
SPOT.NYSE 2
UHS.NYSE 1
BXP.NYSE 1
ABC.NYSE 1
IEF.NAS 1
SOXX.NAS 1
VONG.NAS 1
SWK.NYSE 1
MTB.NYSE 1
QQQ.NAS 1
CTVA.NYSE 1
EXR.NYSE 1
AVB.NYSE 1
AAXJ.NAS 1
NTRS.NAS 1
BURL.NYSE 1
CINF.NAS 1
LOGI.NAS 1
PTC.NAS 1
STLD.NAS 1
JAZZ.NAS 1
JBHT.NAS 1
JKHY.NAS 1
ALC.NYSE 1
VRSN.NAS 1
IDXX.NAS 1
SHV.NAS 1
SPLK.NAS 1
IEX.NYSE 1
XLY.NYSE 1
NICE.NAS 1
XLI.NYSE 1
XLU.NYSE 1
PFG.NAS 1
SKYY.NAS 1
GL.NYSE 1
PNR.NYSE 1
BLDR.NAS 1
CARR.NYSE 1
URI.NYSE 1
KLAC.NAS 1
EXPD.NYSE 1
EEM.NYSE 1
RMD.NYSE 1
PHM.NYSE 1
XLE.NYSE 1
ZBH.NYSE 1
ROL.NYSE 1
KHC.NAS 1
WBA.NAS 1
MCHI.NAS 1
CSX.NAS 1
TECK.NYSE 1
IRM.NYSE 1
FITB.NAS 1
TRGP.NYSE 1
ODFL.NAS 1
MVRS.NAS 1
WMB.NYSE 1
KBR.NYSE 1
GDDY.NYSE 1
EQNR.NYSE 1
BAX.NYSE 1
BJ.NYSE 1
OKTA.NAS 1
STAG.NYSE 1
SUI.NYSE 1
ALLY.NYSE 1
SPR.NYSE 1
AVTR.NYSE 1
RIVN.NAS 1
CUBE.NYSE 1
SFM.NAS 1
ELS.NYSE 1
HRL.NYSE 1
LUV.NYSE 1
SKX.NYSE 1
SBAC.NAS 1
TFX.NYSE 1
RPRX.NAS 1
CZR.NAS 1
JBL.NYSE 1
ILMN.NAS 1
EDU.NYSE 1
SYNA.NAS 1
AA.NYSE 1
SHAK.NYSE 1
PKG.NYSE 1
WHR.NYSE 1
VKTX.NAS 1
PEGA.NAS 1
DOCU.NAS 1
ONTO.NYSE 1
RKLB.NAS 1
ZBRA.NAS 1
T.NYSE 1
AXSM.NAS 1
SRPT.NAS 1
AGI.NYSE 1
WERN.NAS 1
SMG.NYSE 1
HUBB.NYSE 1
JEF.NYSE 1
SMTC.NAS 1
EPAM.NYSE 1
INSP.NYSE 1
MLM.NYSE 1
EPR.NYSE 1
DAY.NYSE 1
LITE.NAS 1
CIEN.NYSE 1
RHI.NYSE 1
TREX.NYSE 1
GIB.NYSE 1
VNOM.NAS 1
AAL.NAS 1
ADC.NYSE 1
TIGO.NAS 1
CBRL.NAS 1
WSM.NYSE 1
RVMD.NAS 1
H.NYSE 1
FIVE.NAS 1
IBKR.NAS 1
CW.NYSE 1
MOS.NYSE 1
WIX.NAS 1
CROX.NAS 1
MUSA.NYSE 1
NSP.NYSE 1
SAM.NYSE 1
SPB.NYSE 1
ASH.NYSE 1
STRL.NAS 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DIS.NYSE -43
PG.NYSE -18
ABBV.NYSE 48
ADBE.NAS -29
GOOG.NAS -1
MRK.NYSE -14
MSFT.NAS -16
V.NYSE 26
IBM.NYSE 35
UNH.NYSE -65
WMT.NYSE 12
JPM.NYSE 9
XOM.NYSE 30
AZN.NAS -14
NKE.NYSE -6
HD.NYSE 14
JNJ.NYSE 6
MU.NAS -45
COST.NAS -13
AMD.NAS 56
AAPL.NAS 55
CVX.NYSE -21
TRV.NYSE 16
HON.NYSE -1
DUK.NYSE 8
BA.NYSE 28
TSLA.NAS -34
MPC.NYSE -15
COP.NYSE -18
DG.NYSE -41
PDD.NAS 16
CVS.NYSE -46
AMGN.NAS -9
MA.NYSE 28
SBUX.NAS 10
GS.NYSE -16
LULU.NAS -42
SJM.NYSE -2
BIDU.NAS -5
MMM.NYSE 4
ORCL.NYSE -12
TJX.NYSE 23
CL.NYSE -10
CRM.NYSE -6
GE.NYSE -35
TMUS.NAS 41
PGR.NYSE -37
BRK-B.NYSE 26
GIS.NYSE -19
XEL.NAS -1
FDX.NYSE 42
NVDA.NAS 104
BABA.NYSE 58
ABNB.NAS 9
O.NYSE -9
EA.NAS -11
LOW.NYSE 21
MDLZ.NAS -12
VLO.NYSE 2
PEP.NAS 2
AXP.NYSE -13
CAT.NYSE -51
HUM.NYSE -61
ABT.NYSE 5
AMZN.NAS -24
LMT.NYSE -30
MCD.NYSE 28
GILD.NAS 5
DHR.NYSE 24
ZTS.NYSE 9
FANG.NAS -23
PSX.NYSE -4
HSY.NYSE -19
WM.NYSE 2
MNST.NAS -27
DEO.NYSE 4
SO.NYSE 0
TXN.NAS -47
EL.NYSE -22
AMT.NYSE -35
PXD.NYSE -3
UPS.NYSE 13
CNC.NYSE -115
ON.NAS -16
CSCO.NAS 8
SHEL.NYSE -5
MRVL.NAS 28
AMAT.NAS 58
TMO.NYSE 3
RTX.NYSE -8
CB.NYSE -10
TGT.NYSE -54
EOG.NYSE -12
QCOM.NAS -34
ACN.NYSE 8
MS.NYSE 20
AVGO.NAS -9
KO.NYSE 9
SLB.NYSE -4
KR.NYSE -4
LLY.NYSE -9
NVS.NYSE 2
MDT.NYSE 20
CLX.NYSE -8
KMB.NYSE -3
OXY.NYSE 35
ED.NYSE -5
SNOW.NYSE -3
RSG.NYSE -1
STZ.NYSE -9
ROST.NAS 10
UNP.NYSE 19
BUD.NYSE -3
ADM.NYSE -9
BMY.NYSE -31
CHD.NYSE -12
MMC.NYSE 9
CME.NAS 0
DE.NYSE -3
UL.NYSE 9
VRTX.NAS 23
SQ.NYSE 39
DLTR.NAS -38
NOC.NYSE 26
AFL.NYSE -9
ADP.NAS 2
ANET.NYSE -6
PRU.NYSE 20
CCI.NYSE -23
ICE.NYSE -1
EMR.NYSE 9
PYPL.NAS -17
MCK.NYSE -7
GD.NYSE -9
AEP.NAS 14
CI.NYSE -44
K.NYSE 18
BX.NYSE 31
SCHW.NYSE 22
DRI.NYSE -17
DELL.NYSE 58
VZ.NYSE -12
INTC.NAS 8
RY.NYSE 8
PNC.NYSE -7
PM.NYSE -10
D.NYSE 13
MAR.NAS -9
MKC.NYSE 36
MCHP.NAS -15
CDNS.NAS 7
BDX.NYSE -15
PLD.NYSE 7
DVN.NYSE 24
PPG.NYSE 17
NFLX.NAS 1
OKE.NYSE 2
CMCSA.NAS -3
CPB.NYSE 9
WYNN.NAS 43
EW.NYSE 4
YUM.NYSE 24
GPC.NAS 21
BAH.NYSE -18
ULTA.NAS -4
SYY.NYSE -1
TTD.NAS 98
CAH.NYSE 11
FTNT.NAS -11
AEM.NYSE 30
LVS.NYSE -4
CRWD.NAS -19
HCA.NYSE -9
COF.NYSE -15
NSC.NYSE 5
CTSH.NAS 11
ADI.NAS 28
ETN.NYSE 3
WEC.NYSE -10
ZS.NAS -11
KEYS.NYSE 17
A.NYSE -29
APD.NYSE 11
BIIB.NAS -51
NTAP.NAS 1
AON.NYSE 33
SHOP.NYSE 13
HWM.NYSE 19
LIN.NAS 2
DASH.NAS -37
AME.NYSE -5
SYK.NYSE -1
PEG.NYSE -5
HLT.NYSE 6
OTIS.NYSE 4
MET.NYSE -8
CHTR.NAS 29
DDOG.NAS -4
INTU.NAS 6
VRSK.NAS -1
ITW.NYSE 1
GPN.NYSE -2
TTWO.NAS -12
BSX.NYSE 0
LRCX.NAS -4
C.NYSE -3
ALL.NYSE -5
DHI.NYSE 17
NDAQ.NAS -15
DLR.NYSE 5
SNPS.NAS 0
ADSK.NAS 1
DFS.NYSE 8
NUE.NYSE 10
BLK.NYSE 31
NEE.NYSE -7
AKAM.NAS 0
ECL.NYSE 3
AIG.NYSE 15
SRE.NYSE -5
DOW.NYSE 5
FAST.NAS -1
WRB.NYSE -10
CCJ.NYSE -4
CMG.NYSE -3
SMH.NAS 7
WDAY.NAS 14
PAYX.NAS -10
BG.NYSE -9
CPRT.NAS -8
NOW.NYSE 15
FIS.NYSE -7
CMS.NYSE -8
TSN.NYSE 22
WELL.NYSE 12
STT.NYSE 18
IQV.NYSE -2
DPZ.NYSE 1
CSGP.NAS 10
GRMN.NYSE 16
MSI.NYSE 2
PCAR.NAS -10
QRVO.NAS 0
AJG.NYSE 3
LEN.NYSE 20
LYB.NYSE -14
LNT.NAS -4
GSK.NYSE -9
DAL.NYSE 32
NRG.NYSE 41
TCOM.NAS -2
DGX.NYSE 13
SPGI.NYSE -2
DTE.NYSE -5
MRNA.NAS -22
NTES.NAS -5
SPG.NYSE -10
TRI.NYSE 4
LHX.NYSE 7
APTV.NYSE 23
JCI.NYSE 16
APH.NYSE 10
LW.NYSE 18
DXCM.NAS -115
ATO.NYSE -5
HOLX.NAS 12
CMI.NYSE 3
TEL.NYSE 3
UBER.NYSE -10
WFC.NYSE 15
EVRG.NAS 0
COIN.NAS 31
MSTR.NAS -13
ACWI.NAS -2
CDW.NAS 5
ARE.NYSE -6
IFF.NYSE -2
AEE.NYSE 5
TXT.NYSE 2
BMRN.NAS -20
NXPI.NAS 28
PSA.NYSE -5
HIG.NYSE 4
ENPH.NAS -3
APO.NYSE -6
FTV.NYSE -9
UAL.NAS -33
LYV.NYSE -2
BK.NYSE -4
MGM.NYSE 4
EWW.NYSE -7
HAS.NAS 26
US500 3
IBB.NAS -3
DVY.NAS -1
ES.NYSE 10
LH.NYSE 5
SWKS.NAS -2
ALB.NYSE 12
ZM.NAS -16
PH.NYSE 12
MCO.NYSE 8
XYL.NYSE 10
CBRE.NYSE 8
BR.NYSE 9
RCL.NYSE 5
TSCO.NAS 1
REGN.NAS -21
TAP.NYSE 3
PWR.NYSE 7
DD.NYSE 11
HES.NYSE -6
EBAY.NAS -5
TROW.NAS 5
ROK.NYSE 2
ETR.NYSE 8
TM.NYSE -20
BBY.NYSE -18
EIX.NYSE 4
FCX.NYSE 18
VST.NYSE -14
CLS.NYSE 11
CELH.NAS -21
PFE.NYSE -10
NEM.NYSE -6
CTXS.NAS -1
ISRG.NAS -1
DOV.NYSE 0
ATVI.NAS 1
LIN.NYSE -2
AWK.NYSE -7
EXPE.NAS -9
RJF.NYSE 4
EXPD.NAS 20
INCY.NAS 7
AAP.NYSE -9
STX.NAS -13
RH.NYSE -3
OMC.NYSE 5
FSLR.NAS -2
MOH.NYSE 6
CE.NYSE 9
DOX.NAS 0
VMC.NYSE 0
TER.NAS -7
WAB.NYSE -9
L.NYSE 6
DEN.NYSE 10
HSIC.NAS 4
ORLY.NAS -3
MAS.NYSE -12
IR.NYSE -4
CTAS.NAS 0
NNN.NYSE -12
MO.NYSE -2
GLPI.NAS -7
UDR.NYSE -2
CF.NYSE -8
BRO.NYSE 15
ETSY.NAS -7
MTUS.NYSE 7
TEAM.NAS -6
KMX.NYSE -7
APA.NAS 3
MUR.NYSE 10
REXR.NYSE -14
WPC.NYSE -6
HMC.NYSE -19
MAA.NYSE 3
AOS.NYSE -15
KDP.NAS -14
AFRM.NAS -4
BTI.NYSE 9
RACE.NYSE -6
MPWR.NAS 7
FRPT.NAS -23
SM.NYSE -15
ANF.NYSE 3
ELF.NYSE -8
AVAV.NAS -29
PLTR.NAS 22
AXON.NAS -5
SPOT.NYSE 4
UHS.NYSE -5
BXP.NYSE -6
ABC.NYSE 6
IEF.NAS 2
SOXX.NAS 12
VONG.NAS 2
SWK.NYSE 8
MTB.NYSE -4
QQQ.NAS 1
CTVA.NYSE -4
EXR.NYSE -6
AVB.NYSE -6
AAXJ.NAS -1
NTRS.NAS -5
BURL.NYSE -6
CINF.NAS -4
LOGI.NAS -1
PTC.NAS -3
STLD.NAS -1
JAZZ.NAS 3
JBHT.NAS 9
JKHY.NAS 6
ALC.NYSE 2
VRSN.NAS -1
IDXX.NAS 1
SHV.NAS 0
SPLK.NAS -16
IEX.NYSE -1
XLY.NYSE 1
NICE.NAS -5
XLI.NYSE 4
XLU.NYSE 1
PFG.NAS 1
SKYY.NAS 2
GL.NYSE 1
PNR.NYSE -4
BLDR.NAS -1
CARR.NYSE -1
URI.NYSE -2
KLAC.NAS 1
EXPD.NYSE 1
EEM.NYSE 0
RMD.NYSE 12
PHM.NYSE -2
XLE.NYSE 3
ZBH.NYSE 1
ROL.NYSE 1
KHC.NAS -1
WBA.NAS 1
MCHI.NAS 0
CSX.NAS -6
TECK.NYSE 2
IRM.NYSE -7
FITB.NAS 4
TRGP.NYSE -8
ODFL.NAS 1
MVRS.NAS 4
WMB.NYSE -9
KBR.NYSE 4
GDDY.NYSE -11
EQNR.NYSE 5
BAX.NYSE 5
BJ.NYSE 7
OKTA.NAS 6
STAG.NYSE 2
SUI.NYSE 5
ALLY.NYSE 3
SPR.NYSE -9
AVTR.NYSE -7
RIVN.NAS -9
CUBE.NYSE 1
SFM.NAS -6
ELS.NYSE 2
HRL.NYSE 4
LUV.NYSE 5
SKX.NYSE 13
SBAC.NAS -7
TFX.NYSE -8
RPRX.NAS -9
CZR.NAS -8
JBL.NYSE 7
ILMN.NAS -10
EDU.NYSE -11
SYNA.NAS -7
AA.NYSE -7
SHAK.NYSE -8
PKG.NYSE 0
WHR.NYSE -5
VKTX.NAS 3
PEGA.NAS 1
DOCU.NAS -6
ONTO.NYSE -8
RKLB.NAS -5
ZBRA.NAS -6
T.NYSE 5
AXSM.NAS 5
SRPT.NAS 0
AGI.NYSE -7
WERN.NAS -7
SMG.NYSE -7
HUBB.NYSE 1
JEF.NYSE 0
SMTC.NAS -7
EPAM.NYSE -10
INSP.NYSE -6
MLM.NYSE 2
EPR.NYSE 2
DAY.NYSE 2
LITE.NAS -5
CIEN.NYSE -4
RHI.NYSE -10
TREX.NYSE -9
GIB.NYSE -10
VNOM.NAS -8
AAL.NAS 8
ADC.NYSE 1
TIGO.NAS 2
CBRL.NAS 26
WSM.NYSE 27
RVMD.NAS 3
H.NYSE 5
FIVE.NAS -8
IBKR.NAS 19
CW.NYSE -5
MOS.NYSE 0
WIX.NAS 1
CROX.NAS 2
MUSA.NYSE 1
NSP.NYSE -6
SAM.NYSE -7
SPB.NYSE 3
ASH.NYSE 0
STRL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DIS.NYSE -4.9K
PG.NYSE -1.9K
ABBV.NYSE 92K
ADBE.NAS -284K
GOOG.NAS 81
MRK.NYSE -171K
MSFT.NAS -6.9K
V.NYSE 9K
IBM.NYSE 7K
UNH.NYSE -17K
WMT.NYSE 341
JPM.NYSE 2.3K
XOM.NYSE 4.3K
AZN.NAS -4K
NKE.NYSE -1.2K
HD.NYSE 8.1K
JNJ.NYSE 529
MU.NAS -1.9K
COST.NAS -4K
AMD.NAS 179K
AAPL.NAS 151K
CVX.NYSE -887
TRV.NYSE 60K
HON.NYSE -763
DUK.NYSE 110
BA.NYSE 53K
TSLA.NAS -12K
MPC.NYSE 3.9K
COP.NYSE -23K
DG.NYSE -51K
PDD.NAS -521
CVS.NYSE -3.1K
AMGN.NAS 21K
MA.NYSE 21K
SBUX.NAS 614
GS.NYSE -2K
LULU.NAS -128K
SJM.NYSE -945
BIDU.NAS 8K
MMM.NYSE -634
ORCL.NYSE -2.3K
TJX.NYSE 26K
CL.NYSE -7.8K
CRM.NYSE -31K
GE.NYSE -599K
TMUS.NAS 9.6K
PGR.NYSE -90K
BRK-B.NYSE 13K
GIS.NYSE -6.2K
XEL.NAS -1.5K
FDX.NYSE 32K
NVDA.NAS 57K
BABA.NYSE 6.8K
ABNB.NAS 54K
O.NYSE -4.3K
EA.NAS -906
LOW.NYSE 51K
MDLZ.NAS -1.3K
VLO.NYSE 26K
PEP.NAS 1K
AXP.NYSE -217K
CAT.NYSE -134K
HUM.NYSE -130K
ABT.NYSE 14K
AMZN.NAS -40K
LMT.NYSE -11K
MCD.NYSE 6.6K
GILD.NAS 59
DHR.NYSE 12K
ZTS.NYSE 17K
FANG.NAS -39K
PSX.NYSE -3.4K
HSY.NYSE -60K
WM.NYSE 20K
MNST.NAS -7.5K
DEO.NYSE 897
SO.NYSE 5.3K
TXN.NAS -8.1K
EL.NYSE -54K
AMT.NYSE -8.1K
PXD.NYSE 1.8K
UPS.NYSE 1.5K
CNC.NYSE -45K
ON.NAS -2.2K
CSCO.NAS 755
SHEL.NYSE -1K
MRVL.NAS 4.1K
AMAT.NAS 86K
TMO.NYSE -5.9K
RTX.NYSE -9.1K
CB.NYSE -22K
TGT.NYSE -57K
EOG.NYSE -9.6K
QCOM.NAS -5.4K
ACN.NYSE 48K
MS.NYSE 2.1K
AVGO.NAS 149K
KO.NYSE 21K
SLB.NYSE -541
KR.NYSE 13K
LLY.NYSE -1.8K
NVS.NYSE 10K
MDT.NYSE 8.6K
CLX.NYSE -9.5K
KMB.NYSE 9.1K
OXY.NYSE 25K
ED.NYSE 788
SNOW.NYSE -38K
RSG.NYSE 3K
STZ.NYSE -8.1K
ROST.NAS 15K
UNP.NYSE 5.6K
BUD.NYSE -1.5K
ADM.NYSE -6K
BMY.NYSE -15K
CHD.NYSE -9.9K
MMC.NYSE 24K
CME.NAS 769
DE.NYSE 1.5K
UL.NYSE 7.1K
VRTX.NAS 8.1K
SQ.NYSE 27K
DLTR.NAS -19K
NOC.NYSE 36K
AFL.NYSE -7K
ADP.NAS 2.7K
ANET.NYSE -8.6K
PRU.NYSE 22K
CCI.NYSE -26K
ICE.NYSE 613
EMR.NYSE 12K
PYPL.NAS -2.3K
MCK.NYSE -26K
GD.NYSE -16K
AEP.NAS 15K
CI.NYSE -123K
K.NYSE 8.4K
BX.NYSE 53K
SCHW.NYSE 17K
DRI.NYSE -23K
DELL.NYSE 50K
VZ.NYSE -875
INTC.NAS 75
RY.NYSE 12K
PNC.NYSE -29K
PM.NYSE -1.3K
D.NYSE 4.6K
MAR.NAS -1.9K
MKC.NYSE 38K
MCHP.NAS -2.6K
CDNS.NAS 23K
BDX.NYSE -49K
PLD.NYSE 8.5K
DVN.NYSE 18K
PPG.NYSE 19K
NFLX.NAS 3.9K
OKE.NYSE 333
CMCSA.NAS -136
CPB.NYSE 1.5K
WYNN.NAS 59K
EW.NYSE -3.4K
YUM.NYSE 31K
GPC.NAS 23K
BAH.NYSE -8.7K
ULTA.NAS -28K
SYY.NYSE -6.4K
TTD.NAS 56K
CAH.NYSE 1K
FTNT.NAS 665
AEM.NYSE 25K
LVS.NYSE -4.7K
CRWD.NAS -32K
HCA.NYSE -27K
COF.NYSE -18K
NSC.NYSE 31K
CTSH.NAS 956
ADI.NAS 60K
ETN.NYSE -1.3K
WEC.NYSE -3.9K
ZS.NAS -31K
KEYS.NYSE 17K
A.NYSE -31K
APD.NYSE 49K
BIIB.NAS -90K
NTAP.NAS 6.7K
AON.NYSE 108K
SHOP.NYSE 19K
HWM.NYSE 21K
LIN.NAS 5.9K
DASH.NAS -67K
AME.NYSE -5.4K
SYK.NYSE -4.1K
PEG.NYSE -4.5K
HLT.NYSE 19K
OTIS.NYSE 4.3K
MET.NYSE -7.6K
CHTR.NAS 6.5K
DDOG.NAS 5.6K
INTU.NAS 4.6K
VRSK.NAS 378
ITW.NYSE 3.5K
GPN.NYSE -13K
TTWO.NAS -982
BSX.NYSE 518
LRCX.NAS 30K
C.NYSE 225
ALL.NYSE -8.6K
DHI.NYSE 27K
NDAQ.NAS -13K
DLR.NYSE 11K
SNPS.NAS 1.5K
ADSK.NAS -1.8K
DFS.NYSE 2K
NUE.NYSE 16K
BLK.NYSE 225K
NEE.NYSE -597
AKAM.NAS -953
ECL.NYSE 6.2K
AIG.NYSE 9.6K
SRE.NYSE -2.3K
DOW.NYSE 5.4K
FAST.NAS -2.9K
WRB.NYSE -11K
CCJ.NYSE 210
CMG.NYSE -2.1K
SMH.NAS 26K
WDAY.NAS 20K
PAYX.NAS -16K
BG.NYSE 7.6K
CPRT.NAS -345
NOW.NYSE 196K
FIS.NYSE -8.8K
CMS.NYSE -5.3K
TSN.NYSE 4.3K
WELL.NYSE 15K
STT.NYSE 18K
IQV.NYSE -188
DPZ.NYSE -4.4K
CSGP.NAS 1.5K
GRMN.NYSE 24K
MSI.NYSE 10K
PCAR.NAS -10K
QRVO.NAS 464
AJG.NYSE 8.3K
LEN.NYSE 25K
LYB.NYSE -9.7K
LNT.NAS -1K
GSK.NYSE -5.5K
DAL.NYSE 15K
NRG.NYSE 50K
TCOM.NAS 3K
DGX.NYSE 28K
SPGI.NYSE 10K
DTE.NYSE -5.9K
MRNA.NAS -30K
NTES.NAS -442
SPG.NYSE -18K
TRI.NYSE 8.2K
LHX.NYSE 7.8K
APTV.NYSE 31K
JCI.NYSE 14K
APH.NYSE 15K
LW.NYSE 19K
DXCM.NAS -4.7K
ATO.NYSE -4.7K
HOLX.NAS 5.8K
CMI.NYSE 6K
TEL.NYSE 7.9K
UBER.NYSE -659
WFC.NYSE 475
EVRG.NAS 664
COIN.NAS 62K
MSTR.NAS -4.1K
ACWI.NAS 2.1K
CDW.NAS -1.5K
ARE.NYSE -11K
IFF.NYSE -9.8K
AEE.NYSE 7.7K
TXT.NYSE 5.9K
BMRN.NAS -1.4K
NXPI.NAS 7.3K
PSA.NYSE -12K
HIG.NYSE 5.8K
ENPH.NAS -1.1K
APO.NYSE -8.2K
FTV.NYSE -6.5K
UAL.NAS -16K
LYV.NYSE -2.7K
BK.NYSE -2.1K
MGM.NYSE 1.3K
EWW.NYSE -929
HAS.NAS 20K
US500 2.8K
IBB.NAS -9.6K
DVY.NAS -1.8K
ES.NYSE 12K
LH.NYSE 36K
SWKS.NAS -512
ALB.NYSE 37K
ZM.NAS -13K
PH.NYSE 62K
MCO.NYSE 48K
XYL.NYSE 16K
CBRE.NYSE 13K
BR.NYSE 22K
RCL.NYSE 11K
TSCO.NAS 957
REGN.NAS -15K
TAP.NYSE 2.6K
PWR.NYSE 15K
DD.NYSE 702
HES.NYSE -7.9K
EBAY.NAS -204
TROW.NAS 5.8K
ROK.NYSE 6.5K
ETR.NYSE 2.2K
TM.NYSE -1.9K
BBY.NYSE -11K
EIX.NYSE 1.8K
FCX.NYSE 7.2K
VST.NYSE -14K
CLS.NYSE 2K
CELH.NAS -6.2K
PFE.NYSE -160
NEM.NYSE -1.6K
CTXS.NAS -810
ISRG.NAS -419
DOV.NYSE 1.1K
ATVI.NAS 2.2K
LIN.NYSE -885
AWK.NYSE -13K
EXPE.NAS -15K
RJF.NYSE 7K
EXPD.NAS 29K
INCY.NAS 814
AAP.NYSE -21K
STX.NAS -12K
RH.NYSE -16K
OMC.NYSE 4.7K
FSLR.NAS -10K
MOH.NYSE 32K
CE.NYSE 15K
DOX.NAS -40
VMC.NYSE -640
TER.NAS -6.2K
WAB.NYSE -13K
L.NYSE 5.3K
DEN.NYSE 8.9K
HSIC.NAS 1.8K
ORLY.NAS -31K
MAS.NYSE -5.5K
IR.NYSE -2.5K
CTAS.NAS 1.6K
NNN.NYSE -4.2K
MO.NYSE -105
GLPI.NAS -3K
UDR.NYSE -519
CF.NYSE -4.2K
BRO.NYSE 16K
ETSY.NAS -317
MTUS.NYSE 901
TEAM.NAS -17K
KMX.NYSE -4.2K
APA.NAS 801
MUR.NYSE 2.4K
REXR.NYSE -4.9K
WPC.NYSE -2.6K
HMC.NYSE -4.4K
MAA.NYSE 4.3K
AOS.NYSE -9K
KDP.NAS -3.5K
AFRM.NAS -1.8K
BTI.NYSE 4K
RACE.NYSE 2K
MPWR.NAS 1.2K
FRPT.NAS -21K
SM.NYSE -3.9K
ANF.NYSE 389
ELF.NYSE -8.3K
AVAV.NAS -5.3K
PLTR.NAS 47K
AXON.NAS -5.2K
SPOT.NYSE 3.9K
UHS.NYSE -8.8K
BXP.NYSE -8.8K
ABC.NYSE 14K
IEF.NAS 2.4K
SOXX.NAS 61K
VONG.NAS 1.7K
SWK.NYSE 11K
MTB.NYSE -9.8K
QQQ.NAS 850
CTVA.NYSE -4K
EXR.NYSE -16K
AVB.NYSE -14K
AAXJ.NAS -1K
NTRS.NAS -7.6K
BURL.NYSE -21K
CINF.NAS -7K
LOGI.NAS -590
PTC.NAS -773
STLD.NAS -1K
JAZZ.NAS 5K
JBHT.NAS 31K
JKHY.NAS 1.4K
ALC.NYSE 3.1K
VRSN.NAS -4.5K
IDXX.NAS 516
SHV.NAS -221
SPLK.NAS -2.3K
IEX.NYSE -2K
XLY.NYSE 969
NICE.NAS -781
XLI.NYSE 392
XLU.NYSE 67
PFG.NAS 890
SKYY.NAS 1.8K
GL.NYSE 1K
PNR.NYSE -2.1K
BLDR.NAS -1K
CARR.NYSE -545
URI.NYSE -11K
KLAC.NAS 7.6K
EXPD.NYSE 1.2K
EEM.NYSE 25
RMD.NYSE 17K
PHM.NYSE -2.4K
XLE.NYSE 223
ZBH.NYSE 1.2K
ROL.NYSE 620
KHC.NAS -63
WBA.NAS 108
MCHI.NAS -969
CSX.NAS -1.9K
TECK.NYSE 880
IRM.NYSE -4.5K
FITB.NAS 1.5K
TRGP.NYSE -7.4K
ODFL.NAS 120
MVRS.NAS 2.5K
WMB.NYSE -2.9K
KBR.NYSE 1.9K
GDDY.NYSE -11K
EQNR.NYSE 1.2K
BAX.NYSE 1.6K
BJ.NYSE 5K
OKTA.NAS 3.9K
STAG.NYSE 600
SUI.NYSE 5.5K
ALLY.NYSE 859
SPR.NYSE -2.4K
AVTR.NYSE -1.2K
RIVN.NAS -839