Aleksandr Skochko

VolnaFX

Aleksandr Skochko
0 inceleme
Güvenilirlik
118 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 682%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 595
Kârla kapanan işlemler:
1 848 (71.21%)
Zararla kapanan işlemler:
747 (28.79%)
En iyi işlem:
241.61 USD
En kötü işlem:
-101.15 USD
Brüt kâr:
7 269.25 USD (291 641 pips)
Brüt zarar:
-3 801.26 USD (249 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (40.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
299.94 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
63.87%
Maks. mevduat yükü:
262.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
9.02
Alış işlemleri:
1 380 (53.18%)
Satış işlemleri:
1 215 (46.82%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
3.93 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-384.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.39 USD (9)
Aylık büyüme:
4.35%
Yıllık tahmin:
53.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.85 USD
Maksimum:
384.39 USD (11.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.95% (363.11 USD)
Varlığa göre:
95.60% (4 169.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1723
EURUSD 437
USDCAD 284
AUDUSD 151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2.1K
EURUSD 451
USDCAD 309
AUDUSD 566
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 15K
EURUSD 4.3K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +241.61 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +40.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -384.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 4
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 4
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 62
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
UtradeFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 4
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live 1
0.00 × 22
LeadCapital-Live
0.00 × 48
DooPrime-Live 4
0.00 × 25
DooFintech-Live 5
0.00 × 20
GoMarkets-Real 10
0.00 × 25
USKMarkets-Live
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 114
VantageInternational-Live 14
0.00 × 7
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
Capital.com-Demo
0.00 × 43
VantageFX-Demo
0.00 × 3
TradeMax-Live2
0.00 × 50
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
1005 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.04 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 01:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 17:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 09:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 21:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.