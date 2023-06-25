- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 595
Kârla kapanan işlemler:
1 848 (71.21%)
Zararla kapanan işlemler:
747 (28.79%)
En iyi işlem:
241.61 USD
En kötü işlem:
-101.15 USD
Brüt kâr:
7 269.25 USD (291 641 pips)
Brüt zarar:
-3 801.26 USD (249 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (40.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
299.94 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
63.87%
Maks. mevduat yükü:
262.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
9.02
Alış işlemleri:
1 380 (53.18%)
Satış işlemleri:
1 215 (46.82%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
1.34 USD
Ortalama kâr:
3.93 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-384.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.39 USD (9)
Aylık büyüme:
4.35%
Yıllık tahmin:
53.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.85 USD
Maksimum:
384.39 USD (11.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.95% (363.11 USD)
Varlığa göre:
95.60% (4 169.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1723
|EURUSD
|437
|USDCAD
|284
|AUDUSD
|151
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|2.1K
|EURUSD
|451
|USDCAD
|309
|AUDUSD
|566
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|15K
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +241.61 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +40.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -384.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live4
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 62
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 2
|
UtradeFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live 1
|0.00 × 22
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 25
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 20
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 25
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 114
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 43
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 50
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
682%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
118
99%
2 595
71%
64%
1.91
1.34
USD
USD
96%
1:500