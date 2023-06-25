- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 595
Bénéfice trades:
1 848 (71.21%)
Perte trades:
747 (28.79%)
Meilleure transaction:
241.61 USD
Pire transaction:
-101.15 USD
Bénéfice brut:
7 269.25 USD (291 641 pips)
Perte brute:
-3 801.26 USD (249 961 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (40.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
299.94 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
63.87%
Charge de dépôt maximale:
262.91%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
9.02
Longs trades:
1 380 (53.18%)
Courts trades:
1 215 (46.82%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
1.34 USD
Bénéfice moyen:
3.93 USD
Perte moyenne:
-5.09 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-384.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-384.39 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.40%
Prévision annuelle:
53.81%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.85 USD
Maximal:
384.39 USD (11.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.95% (363.11 USD)
Par fonds propres:
95.60% (4 169.42 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1723
|EURUSD
|437
|USDCAD
|284
|AUDUSD
|151
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|2.1K
|EURUSD
|451
|USDCAD
|309
|AUDUSD
|566
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|15K
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +241.61 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +40.16 USD
Perte consécutive maximale: -384.39 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
STARTRADERINTL-Live4
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 62
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 2
|
UtradeFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live 1
|0.00 × 22
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 25
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 20
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 25
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 114
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 43
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 50
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
Aucun avis
