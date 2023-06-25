SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VolnaFX
Aleksandr Skochko

VolnaFX

Aleksandr Skochko
0 avis
Fiabilité
118 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2023 682%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 595
Bénéfice trades:
1 848 (71.21%)
Perte trades:
747 (28.79%)
Meilleure transaction:
241.61 USD
Pire transaction:
-101.15 USD
Bénéfice brut:
7 269.25 USD (291 641 pips)
Perte brute:
-3 801.26 USD (249 961 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (40.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
299.94 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
63.87%
Charge de dépôt maximale:
262.91%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
9.02
Longs trades:
1 380 (53.18%)
Courts trades:
1 215 (46.82%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
1.34 USD
Bénéfice moyen:
3.93 USD
Perte moyenne:
-5.09 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-384.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-384.39 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.40%
Prévision annuelle:
53.81%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.85 USD
Maximal:
384.39 USD (11.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.95% (363.11 USD)
Par fonds propres:
95.60% (4 169.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1723
EURUSD 437
USDCAD 284
AUDUSD 151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 2.1K
EURUSD 451
USDCAD 309
AUDUSD 566
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 15K
EURUSD 4.3K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +241.61 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +40.16 USD
Perte consécutive maximale: -384.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 4
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 4
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 62
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
UtradeFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 4
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live 1
0.00 × 22
LeadCapital-Live
0.00 × 48
DooPrime-Live 4
0.00 × 25
DooFintech-Live 5
0.00 × 20
GoMarkets-Real 10
0.00 × 25
USKMarkets-Live
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 114
VantageInternational-Live 14
0.00 × 7
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
Capital.com-Demo
0.00 × 43
VantageFX-Demo
0.00 × 3
TradeMax-Live2
0.00 × 50
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
Aucun avis
2025.08.04 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 01:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 21:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 17:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 10:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 09:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 21:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VolnaFX
35 USD par mois
682%
0
0
USD
3K
USD
118
99%
2 595
71%
64%
1.91
1.34
USD
96%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.