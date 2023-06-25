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Aleksandr Skochko

VolnaFX

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Стаж работы на рынке форекс около пяти лет, всегда в поисках новых и интересных инструментов для создания пассивного заработка.
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交易:
3 492
盈利交易:
2 512 (71.93%)
亏损交易:
980 (28.06%)
最好交易:
241.61 USD
最差交易:
-101.15 USD
毛利:
9 316.68 USD (391 154 pips)
毛利亏损:
-4 432.99 USD (303 495 pips)
最大连续赢利:
27 (50.88 USD)
最大连续盈利:
299.94 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
59.60%
最大入金加载:
262.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
12.71
长期交易:
1 864 (53.38%)
短期交易:
1 628 (46.62%)
利润因子:
2.10
预期回报:
1.40 USD
平均利润:
3.71 USD
平均损失:
-4.52 USD
最大连续失误:
9 (-384.39 USD)
最大连续亏损:
-384.39 USD (9)
每月增长:
2.31%
年度预测:
28.76%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
11.85 USD
最大值:
384.39 USD (11.10%)
相对跌幅:
结余:
29.95% (363.11 USD)
净值:
95.60% (4 169.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 2402
EURUSD 548
USDCAD 329
AUDUSD 213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 3.1K
EURUSD 607
USDCAD 346
AUDUSD 816
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 39K
EURUSD 10K
USDCAD 5.4K
AUDUSD 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +241.61 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +50.88 USD
最大连续亏损: -384.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DooPrime-Live 4
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ICTrading-Live29
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KeyToMarkets-Demo
0.00 × 4
LeadCapital-Live
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VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 4
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 4
FPMarketsSC-Live4
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FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
FreshForex-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 4
UtradeFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 4
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live 1
0.00 × 22
KOT-Live2
0.00 × 48
DooFintech-Live 5
0.00 × 20
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 114
VantageInternational-Live 14
0.00 × 7
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
TiranForex-Live
0.00 × 63
Monex-Server3
0.00 × 4
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2026.01.30 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 21:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 13:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 03:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 21:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 21:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 01:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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