- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 492
盈利交易:
2 512 (71.93%)
亏损交易:
980 (28.06%)
最好交易:
241.61 USD
最差交易:
-101.15 USD
毛利:
9 316.68 USD (391 154 pips)
毛利亏损:
-4 432.99 USD (303 495 pips)
最大连续赢利:
27 (50.88 USD)
最大连续盈利:
299.94 USD (2)
夏普比率:
0.12
交易活动:
59.60%
最大入金加载:
262.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
12.71
长期交易:
1 864 (53.38%)
短期交易:
1 628 (46.62%)
利润因子:
2.10
预期回报:
1.40 USD
平均利润:
3.71 USD
平均损失:
-4.52 USD
最大连续失误:
9 (-384.39 USD)
最大连续亏损:
-384.39 USD (9)
每月增长:
2.31%
年度预测:
28.76%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
11.85 USD
最大值:
384.39 USD (11.10%)
相对跌幅:
结余:
29.95% (363.11 USD)
净值:
95.60% (4 169.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2402
|EURUSD
|548
|USDCAD
|329
|AUDUSD
|213
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|3.1K
|EURUSD
|607
|USDCAD
|346
|AUDUSD
|816
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|39K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|5.4K
|AUDUSD
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +241.61 USD
最差交易: -101 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +50.88 USD
最大连续亏损: -384.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 72
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 2
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 4
|
UtradeFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live 1
|0.00 × 22
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 20
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 114
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 3
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Exness-Real33
|0.00 × 1
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TiranForex-Live
|0.00 × 63
|
Monex-Server3
|0.00 × 4
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
1 108%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
163
99%
3 492
71%
60%
2.10
1.40
USD
USD
96%
1:500