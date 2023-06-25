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Сигналы / MetaTrader 4 / VolnaFX
Aleksandr Skochko

VolnaFX

Aleksandr Skochko
Aleksandr Skochko

Aleksandr Skochko

Стаж работы на рынке форекс около пяти лет, всегда в поисках новых и интересных инструментов для создания пассивного заработка.
Рекомендую изучить текущие счета, которые доступны для копирования.
1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
163 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2023 1 107%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 490
Прибыльных трейдов:
2 511 (71.94%)
Убыточных трейдов:
979 (28.05%)
Лучший трейд:
241.61 USD
Худший трейд:
-101.15 USD
Общая прибыль:
9 314.18 USD (390 900 pips)
Общий убыток:
-4 432.34 USD (303 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (50.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
299.94 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
59.60%
Макс. загрузка депозита:
262.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
12.70
Длинных трейдов:
1 864 (53.41%)
Коротких трейдов:
1 626 (46.59%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
3.71 USD
Средний убыток:
-4.53 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-384.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-384.39 USD (9)
Прирост в месяц:
2.32%
Годовой прогноз:
28.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.85 USD
Максимальная:
384.39 USD (11.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.95% (363.11 USD)
По эквити:
95.60% (4 169.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 2400
EURUSD 548
USDCAD 329
AUDUSD 213
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 3.1K
EURUSD 607
USDCAD 346
AUDUSD 816
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 39K
EURUSD 10K
USDCAD 5.4K
AUDUSD 33K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +241.61 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +50.88 USD
Макс. убыток в серии: -384.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooPrime-Live 4
0.00 × 25
ICTrading-Live29
0.00 × 137
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 4
LeadCapital-Live
0.00 × 48
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 4
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 4
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 72
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
FreshForex-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 4
UtradeFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 4
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live 1
0.00 × 22
KOT-Live2
0.00 × 48
DooFintech-Live 5
0.00 × 20
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 114
VantageInternational-Live 14
0.00 × 7
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
TiranForex-Live
0.00 × 63
Monex-Server3
0.00 × 4
еще 1006...
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Нет отзывов
2026.01.30 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 21:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 13:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 10:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 03:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 21:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 21:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 20:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 01:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VolnaFX
35 USD в месяц
1 107%
0
0
USD
3.5K
USD
163
99%
3 490
71%
60%
2.10
1.40
USD
96%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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