- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 490
Прибыльных трейдов:
2 511 (71.94%)
Убыточных трейдов:
979 (28.05%)
Лучший трейд:
241.61 USD
Худший трейд:
-101.15 USD
Общая прибыль:
9 314.18 USD (390 900 pips)
Общий убыток:
-4 432.34 USD (303 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (50.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
299.94 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
59.60%
Макс. загрузка депозита:
262.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
12.70
Длинных трейдов:
1 864 (53.41%)
Коротких трейдов:
1 626 (46.59%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
1.40 USD
Средняя прибыль:
3.71 USD
Средний убыток:
-4.53 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-384.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-384.39 USD (9)
Прирост в месяц:
2.32%
Годовой прогноз:
28.10%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.85 USD
Максимальная:
384.39 USD (11.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.95% (363.11 USD)
По эквити:
95.60% (4 169.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2400
|EURUSD
|548
|USDCAD
|329
|AUDUSD
|213
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|3.1K
|EURUSD
|607
|USDCAD
|346
|AUDUSD
|816
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|39K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|5.4K
|AUDUSD
|33K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +241.61 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +50.88 USD
Макс. убыток в серии: -384.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 72
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 2
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 4
|
UtradeFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live 1
|0.00 × 22
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 20
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 114
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
TiranForex-Live
|0.00 × 63
|
Monex-Server3
|0.00 × 4
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
1 107%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
163
99%
3 490
71%
60%
2.10
1.40
USD
USD
96%
1:500