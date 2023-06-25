SegnaliSezioni
Aleksandr Skochko

VolnaFX

Aleksandr Skochko
0 recensioni
Affidabilità
118 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2023 682%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 595
Profit Trade:
1 848 (71.21%)
Loss Trade:
747 (28.79%)
Best Trade:
241.61 USD
Worst Trade:
-101.15 USD
Profitto lordo:
7 269.25 USD (291 641 pips)
Perdita lorda:
-3 801.26 USD (249 961 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (40.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
299.94 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
63.87%
Massimo carico di deposito:
262.91%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
9.02
Long Trade:
1 380 (53.18%)
Short Trade:
1 215 (46.82%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
3.93 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-384.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-384.39 USD (9)
Crescita mensile:
4.35%
Previsione annuale:
53.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.85 USD
Massimale:
384.39 USD (11.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.95% (363.11 USD)
Per equità:
95.60% (4 169.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1723
EURUSD 437
USDCAD 284
AUDUSD 151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 2.1K
EURUSD 451
USDCAD 309
AUDUSD 566
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 15K
EURUSD 4.3K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 20K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +241.61 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +40.16 USD
Massima perdita consecutiva: -384.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 4
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 4
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 62
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
UtradeFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 4
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live 1
0.00 × 22
LeadCapital-Live
0.00 × 48
DooPrime-Live 4
0.00 × 25
DooFintech-Live 5
0.00 × 20
GoMarkets-Real 10
0.00 × 25
USKMarkets-Live
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 114
VantageInternational-Live 14
0.00 × 7
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 3
Capital.com-Demo
0.00 × 43
VantageFX-Demo
0.00 × 3
TradeMax-Live2
0.00 × 50
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
1005 più
Non ci sono recensioni
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.