Trade:
2 595
Profit Trade:
1 848 (71.21%)
Loss Trade:
747 (28.79%)
Best Trade:
241.61 USD
Worst Trade:
-101.15 USD
Profitto lordo:
7 269.25 USD (291 641 pips)
Perdita lorda:
-3 801.26 USD (249 961 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (40.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
299.94 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
63.87%
Massimo carico di deposito:
262.91%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
9.02
Long Trade:
1 380 (53.18%)
Short Trade:
1 215 (46.82%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
3.93 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-384.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-384.39 USD (9)
Crescita mensile:
4.35%
Previsione annuale:
53.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.85 USD
Massimale:
384.39 USD (11.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.95% (363.11 USD)
Per equità:
95.60% (4 169.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1723
|EURUSD
|437
|USDCAD
|284
|AUDUSD
|151
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2.1K
|EURUSD
|451
|USDCAD
|309
|AUDUSD
|566
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|15K
|EURUSD
|4.3K
|USDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|20K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +241.61 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +40.16 USD
Massima perdita consecutiva: -384.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live4
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 4
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 4
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 62
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 2
|
UtradeFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live 1
|0.00 × 22
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 25
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 20
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 25
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 114
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
BidtopiaCapital-Live
|0.00 × 3
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 43
|
VantageFX-Demo
|0.00 × 3
|
TradeMax-Live2
|0.00 × 50
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
