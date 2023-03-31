- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|121
|EURGBP
|104
|GBPUSD
|101
|USDCHF
|98
|EURCHF
|75
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|24
|EURAUD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|12
|EURGBP
|7
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|9
|EURCHF
|-10
|AUDUSD
|-13
|USDCAD
|4
|EURAUD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|371
|EURGBP
|639
|GBPUSD
|422
|USDCHF
|807
|EURCHF
|-186
|AUDUSD
|-881
|USDCAD
|661
|EURAUD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live06
|0.14 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.60 × 52
|
FusionMarkets-Live
|0.60 × 281
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 4
|
SwitchMarkets-Real
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
ForexChief-DirectFX
|1.25 × 4
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.83 × 6
|
Exness-Real
|2.61 × 54
|
Coinexx-Demo
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.02 × 188
|
ICMarketsSC-Live31
|5.29 × 17
|
IronFXBM-Real9
|5.48 × 23
|
FXPIG-LIVE
|5.70 × 20
|
FBS-Real-4
|7.50 × 10
|
RoboForex-ProCent-7
|7.80 × 5
|
Just2Trade-Real
|8.25 × 4
|
XMGlobal-Real 10
|9.50 × 12
