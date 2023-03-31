SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / R Factor Neural Network 2
Raphael Minato

R Factor Neural Network 2

Raphael Minato
0 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 13%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
573
Kârla kapanan işlemler:
390 (68.06%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (31.94%)
En iyi işlem:
7.39 AUD
En kötü işlem:
-9.49 AUD
Brüt kâr:
244.37 AUD (15 755 pips)
Brüt zarar:
-214.82 AUD (12 373 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (18.35 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
18.35 AUD (18)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
5.50%
Maks. mevduat yükü:
12.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
140 (24.43%)
Satış işlemleri:
433 (75.57%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.05 AUD
Ortalama kâr:
0.63 AUD
Ortalama zarar:
-1.17 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1.31 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.47 AUD (6)
Aylık büyüme:
13.57%
Yıllık tahmin:
164.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.91 AUD
Maksimum:
54.31 AUD (22.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.26% (54.31 AUD)
Varlığa göre:
25.04% (50.18 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 121
EURGBP 104
GBPUSD 101
USDCHF 98
EURCHF 75
AUDUSD 28
USDCAD 24
EURAUD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 12
EURGBP 7
GBPUSD -1
USDCHF 9
EURCHF -10
AUDUSD -13
USDCAD 4
EURAUD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 371
EURGBP 639
GBPUSD 422
USDCHF 807
EURCHF -186
AUDUSD -881
USDCAD 661
EURAUD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.39 AUD
En kötü işlem: -9 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +18.35 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1.31 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live06
0.14 × 85
FPMarkets-Live2
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.60 × 52
FusionMarkets-Live
0.60 × 281
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 4
SwitchMarkets-Real
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.25 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
1.83 × 6
Exness-Real
2.61 × 54
Coinexx-Demo
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.02 × 188
ICMarketsSC-Live31
5.29 × 17
IronFXBM-Real9
5.48 × 23
FXPIG-LIVE
5.70 × 20
FBS-Real-4
7.50 × 10
RoboForex-ProCent-7
7.80 × 5
Just2Trade-Real
8.25 × 4
XMGlobal-Real 10
9.50 × 12
6 daha fazla...
R Factor multi-strategy EA using its Neural Network type 2 for scalping


Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591

**RECOMMENDED BROKER:** https://www.icmarkets.com/?camp=10674

**RECOMMENDED VPS:** https://cp.commercialnetworkservices.net/aff.php?aff=1571




If you have questions about how to join the signal, watch this video:  https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA


