Raphael Minato

R Factor Neural Network 2

Raphael Minato
0 recensioni
Affidabilità
149 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 13%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
573
Profit Trade:
390 (68.06%)
Loss Trade:
183 (31.94%)
Best Trade:
7.39 AUD
Worst Trade:
-9.49 AUD
Profitto lordo:
244.37 AUD (15 755 pips)
Perdita lorda:
-214.82 AUD (12 373 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (18.35 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
18.35 AUD (18)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
5.50%
Massimo carico di deposito:
12.93%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
140 (24.43%)
Short Trade:
433 (75.57%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.05 AUD
Profitto medio:
0.63 AUD
Perdita media:
-1.17 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.31 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-19.47 AUD (6)
Crescita mensile:
14.31%
Previsione annuale:
173.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.91 AUD
Massimale:
54.31 AUD (22.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.26% (54.31 AUD)
Per equità:
25.04% (50.18 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 121
EURGBP 104
GBPUSD 101
USDCHF 98
EURCHF 75
AUDUSD 28
USDCAD 24
EURAUD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 12
EURGBP 7
GBPUSD -1
USDCHF 9
EURCHF -10
AUDUSD -13
USDCAD 4
EURAUD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 371
EURGBP 639
GBPUSD 422
USDCHF 807
EURCHF -186
AUDUSD -881
USDCAD 661
EURAUD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.39 AUD
Worst Trade: -9 AUD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +18.35 AUD
Massima perdita consecutiva: -1.31 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live06
0.14 × 85
FPMarkets-Live2
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.60 × 52
FusionMarkets-Live
0.60 × 281
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 4
SwitchMarkets-Real
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.25 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
1.83 × 6
Exness-Real
2.61 × 54
Coinexx-Demo
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.02 × 188
ICMarketsSC-Live31
5.29 × 17
IronFXBM-Real9
5.48 × 23
FXPIG-LIVE
5.70 × 20
FBS-Real-4
7.50 × 10
RoboForex-ProCent-7
7.80 × 5
Just2Trade-Real
8.25 × 4
XMGlobal-Real 10
9.50 × 12
6 più
R Factor multi-strategy EA using its Neural Network type 2 for scalping


Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591

**RECOMMENDED BROKER:** https://www.icmarkets.com/?camp=10674

**RECOMMENDED VPS:** https://cp.commercialnetworkservices.net/aff.php?aff=1571




If you have questions about how to join the signal, watch this video:  https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA


Non ci sono recensioni
