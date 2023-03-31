SignauxSections
Raphael Minato

R Factor Neural Network 2

Raphael Minato
0 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 13%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
572
Bénéfice trades:
389 (68.00%)
Perte trades:
183 (31.99%)
Meilleure transaction:
7.39 AUD
Pire transaction:
-9.49 AUD
Bénéfice brut:
243.43 AUD (15 687 pips)
Perte brute:
-214.82 AUD (12 373 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (18.35 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.35 AUD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
5.50%
Charge de dépôt maximale:
12.93%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.53
Longs trades:
139 (24.30%)
Courts trades:
433 (75.70%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.05 AUD
Bénéfice moyen:
0.63 AUD
Perte moyenne:
-1.17 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1.31 AUD)
Perte consécutive maximale:
-19.47 AUD (6)
Croissance mensuelle:
16.02%
Prévision annuelle:
194.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.91 AUD
Maximal:
54.31 AUD (22.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.26% (54.31 AUD)
Par fonds propres:
25.04% (50.18 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 121
EURGBP 104
GBPUSD 101
USDCHF 98
EURCHF 75
AUDUSD 27
USDCAD 24
EURAUD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 12
EURGBP 7
GBPUSD -1
USDCHF 9
EURCHF -10
AUDUSD -14
USDCAD 4
EURAUD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 371
EURGBP 639
GBPUSD 422
USDCHF 807
EURCHF -186
AUDUSD -949
USDCAD 661
EURAUD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.39 AUD
Pire transaction: -9 AUD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +18.35 AUD
Perte consécutive maximale: -1.31 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live06
0.14 × 85
FPMarkets-Live2
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
0.60 × 52
FusionMarkets-Live
0.60 × 281
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 4
SwitchMarkets-Real
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.25 × 4
PurpleTradingSC-02Demo
1.83 × 6
Exness-Real
2.61 × 54
Coinexx-Demo
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
5.02 × 188
ICMarketsSC-Live31
5.29 × 17
IronFXBM-Real9
5.48 × 23
FXPIG-LIVE
5.70 × 20
FBS-Real-4
7.50 × 10
RoboForex-ProCent-7
7.80 × 5
Just2Trade-Real
8.25 × 4
XMGlobal-Real 10
9.50 × 12
6 plus...
R Factor multi-strategy EA using its Neural Network type 2 for scalping


Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591

**RECOMMENDED BROKER:** https://www.icmarkets.com/?camp=10674

**RECOMMENDED VPS:** https://cp.commercialnetworkservices.net/aff.php?aff=1571




If you have questions about how to join the signal, watch this video:  https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA


Aucun avis
2025.08.29 21:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1012 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 20:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1011 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1003 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 20:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 23:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.23 19:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 19:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 23:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 23:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 23:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 20:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
