|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|121
|EURGBP
|104
|GBPUSD
|101
|USDCHF
|98
|EURCHF
|75
|AUDUSD
|27
|USDCAD
|24
|EURAUD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|12
|EURGBP
|7
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|9
|EURCHF
|-10
|AUDUSD
|-14
|USDCAD
|4
|EURAUD
|14
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|371
|EURGBP
|639
|GBPUSD
|422
|USDCHF
|807
|EURCHF
|-186
|AUDUSD
|-949
|USDCAD
|661
|EURAUD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live06
|0.14 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|0.60 × 52
|
FusionMarkets-Live
|0.60 × 281
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 4
|
SwitchMarkets-Real
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
ForexChief-DirectFX
|1.25 × 4
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.83 × 6
|
Exness-Real
|2.61 × 54
|
Coinexx-Demo
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|5.02 × 188
|
ICMarketsSC-Live31
|5.29 × 17
|
IronFXBM-Real9
|5.48 × 23
|
FXPIG-LIVE
|5.70 × 20
|
FBS-Real-4
|7.50 × 10
|
RoboForex-ProCent-7
|7.80 × 5
|
Just2Trade-Real
|8.25 × 4
|
XMGlobal-Real 10
|9.50 × 12
