İşlemler:
1 037
Kârla kapanan işlemler:
779 (75.12%)
Zararla kapanan işlemler:
258 (24.88%)
En iyi işlem:
488.53 USD
En kötü işlem:
-159.90 USD
Brüt kâr:
5 464.89 USD (137 158 pips)
Brüt zarar:
-2 339.54 USD (119 751 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (23.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
598.40 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
97.58%
Maks. mevduat yükü:
19.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.66
Alış işlemleri:
559 (53.91%)
Satış işlemleri:
478 (46.09%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
3.01 USD
Ortalama kâr:
7.02 USD
Ortalama zarar:
-9.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-407.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-407.89 USD (6)
Aylık büyüme:
1.16%
Yıllık tahmin:
14.34%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.17 USD
Maksimum:
407.89 USD (16.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.07% (407.89 USD)
Varlığa göre:
58.69% (1 489.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|987
|EURUSDc
|39
|EURJPYc
|11
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDc
|2.1K
|EURUSDc
|919
|EURJPYc
|109
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDc
|6.6K
|EURUSDc
|10K
|EURJPYc
|829
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +488.53 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -407.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
