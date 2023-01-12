- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 037
Profit Trade:
779 (75.12%)
Loss Trade:
258 (24.88%)
Best Trade:
488.53 USD
Worst Trade:
-159.90 USD
Profitto lordo:
5 464.89 USD (137 158 pips)
Perdita lorda:
-2 339.54 USD (119 751 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (23.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
598.40 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.58%
Massimo carico di deposito:
19.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.66
Long Trade:
559 (53.91%)
Short Trade:
478 (46.09%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
3.01 USD
Profitto medio:
7.02 USD
Perdita media:
-9.07 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-407.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-407.89 USD (6)
Crescita mensile:
1.16%
Previsione annuale:
14.34%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.17 USD
Massimale:
407.89 USD (16.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.07% (407.89 USD)
Per equità:
58.69% (1 489.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|987
|EURUSDc
|39
|EURJPYc
|11
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDc
|2.1K
|EURUSDc
|919
|EURJPYc
|109
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDc
|6.6K
|EURUSDc
|10K
|EURJPYc
|829
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +488.53 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +23.23 USD
Massima perdita consecutiva: -407.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
243%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
142
94%
1 037
75%
98%
2.33
3.01
USD
USD
59%
1:200