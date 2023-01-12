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Сигналы / MetaTrader 4 / NS eP v5 66110133
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 66110133

Wijanarko Putro Santoso
Wijanarko Putro Santoso

Wijanarko Putro Santoso

🏆 Top 50 Global Trader — MQL5
Founder NS TRADE | System-Based Trading
⬇️ Learn the logic, not the hype
https://narkosantoso.com/
2 темы 4 комментария
0 отзывов
Надежность
187 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 182%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 236
Прибыльных трейдов:
923 (74.67%)
Убыточных трейдов:
313 (25.32%)
Лучший трейд:
488.53 USD
Худший трейд:
-323.55 USD
Общая прибыль:
5 988.02 USD (159 914 pips)
Общий убыток:
-4 065.23 USD (157 965 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (23.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
598.40 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
93.69%
Макс. загрузка депозита:
23.84%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
654 (52.91%)
Коротких трейдов:
582 (47.09%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
6.49 USD
Средний убыток:
-12.99 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 431.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 431.29 USD (8)
Прирост в месяц:
0.71%
Годовой прогноз:
9.97%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.17 USD
Максимальная:
1 472.17 USD (32.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.02% (1 472.17 USD)
По эквити:
58.69% (1 489.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDc 1163
EURUSDc 39
EURJPYc 14
GBPJPYc 6
GBPAUDc 5
EURAUDc 3
AUDJPYc 3
NZDUSDc 1
USDCADc 1
GBPUSDc 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDc 920
EURUSDc 919
EURJPYc 122
GBPJPYc 27
GBPAUDc -15
EURAUDc -27
AUDJPYc -31
NZDUSDc 3
USDCADc 3
GBPUSDc 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDc -8.5K
EURUSDc 10K
EURJPYc 1K
GBPJPYc 420
GBPAUDc -206
EURAUDc -382
AUDJPYc -488
NZDUSDc 29
USDCADc 36
GBPUSDc 17
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +488.53 USD
Худший трейд: -324 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23.23 USD
Макс. убыток в серии: -1 431.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Нет отзывов
2026.08.11 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.10 22:23
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.06 19:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 19:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.22 01:18
No swaps are charged on the signal account
2026.04.08 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.08 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.24 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.17 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.12 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.23 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.18 11:18
No swaps are charged
2026.02.18 11:18
No swaps are charged
2026.02.16 08:50
No swaps are charged on the signal account
2026.02.14 16:19
No swaps are charged
2026.02.14 16:19
No swaps are charged
2026.02.04 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS eP v5 66110133
30 USD в месяц
182%
0
0
USD
1.1K
USD
187
93%
1 236
74%
94%
1.47
1.56
USD
59%
1:500
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