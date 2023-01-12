- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 236
Прибыльных трейдов:
923 (74.67%)
Убыточных трейдов:
313 (25.32%)
Лучший трейд:
488.53 USD
Худший трейд:
-323.55 USD
Общая прибыль:
5 988.02 USD (159 914 pips)
Общий убыток:
-4 065.23 USD (157 965 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (23.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
598.40 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
93.69%
Макс. загрузка депозита:
23.84%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
654 (52.91%)
Коротких трейдов:
582 (47.09%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
6.49 USD
Средний убыток:
-12.99 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 431.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 431.29 USD (8)
Прирост в месяц:
0.71%
Годовой прогноз:
9.97%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.17 USD
Максимальная:
1 472.17 USD (32.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.02% (1 472.17 USD)
По эквити:
58.69% (1 489.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|1163
|EURUSDc
|39
|EURJPYc
|14
|GBPJPYc
|6
|GBPAUDc
|5
|EURAUDc
|3
|AUDJPYc
|3
|NZDUSDc
|1
|USDCADc
|1
|GBPUSDc
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDc
|920
|EURUSDc
|919
|EURJPYc
|122
|GBPJPYc
|27
|GBPAUDc
|-15
|EURAUDc
|-27
|AUDJPYc
|-31
|NZDUSDc
|3
|USDCADc
|3
|GBPUSDc
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDc
|-8.5K
|EURUSDc
|10K
|EURJPYc
|1K
|GBPJPYc
|420
|GBPAUDc
|-206
|EURAUDc
|-382
|AUDJPYc
|-488
|NZDUSDc
|29
|USDCADc
|36
|GBPUSDc
|17
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +488.53 USD
Худший трейд: -324 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +23.23 USD
Макс. убыток в серии: -1 431.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
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Our Site : https://nsfxlabs.com/
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
182%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
187
93%
1 236
74%
94%
1.47
1.56
USD
USD
59%
1:500