- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 236
盈利交易:
923 (74.67%)
亏损交易:
313 (25.32%)
最好交易:
488.53 USD
最差交易:
-323.55 USD
毛利:
5 988.02 USD (159 914 pips)
毛利亏损:
-4 065.23 USD (157 965 pips)
最大连续赢利:
18 (23.23 USD)
最大连续盈利:
598.40 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
93.69%
最大入金加载:
23.84%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.31
长期交易:
654 (52.91%)
短期交易:
582 (47.09%)
利润因子:
1.47
预期回报:
1.56 USD
平均利润:
6.49 USD
平均损失:
-12.99 USD
最大连续失误:
8 (-1 431.29 USD)
最大连续亏损:
-1 431.29 USD (8)
每月增长:
0.69%
年度预测:
9.97%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
1.17 USD
最大值:
1 472.17 USD (32.39%)
相对跌幅:
结余:
23.02% (1 472.17 USD)
净值:
58.69% (1 489.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|1163
|EURUSDc
|39
|EURJPYc
|14
|GBPJPYc
|6
|GBPAUDc
|5
|EURAUDc
|3
|AUDJPYc
|3
|NZDUSDc
|1
|USDCADc
|1
|GBPUSDc
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDc
|920
|EURUSDc
|919
|EURJPYc
|122
|GBPJPYc
|27
|GBPAUDc
|-15
|EURAUDc
|-27
|AUDJPYc
|-31
|NZDUSDc
|3
|USDCADc
|3
|GBPUSDc
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDc
|-8.5K
|EURUSDc
|10K
|EURJPYc
|1K
|GBPJPYc
|420
|GBPAUDc
|-206
|EURAUDc
|-382
|AUDJPYc
|-488
|NZDUSDc
|29
|USDCADc
|36
|GBPUSDc
|17
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +488.53 USD
最差交易: -324 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +23.23 USD
最大连续亏损: -1 431.29 USD
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
182%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
187
93%
1 236
74%
94%
1.47
1.56
USD
USD
59%
1:500