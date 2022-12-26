- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
816
Kârla kapanan işlemler:
644 (78.92%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (21.08%)
En iyi işlem:
331.82 USD
En kötü işlem:
-93.59 USD
Brüt kâr:
2 161.85 USD (110 547 pips)
Brüt zarar:
-845.40 USD (78 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (62.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
381.97 USD (15)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
95.04%
Maks. mevduat yükü:
146.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.82
Alış işlemleri:
493 (60.42%)
Satış işlemleri:
323 (39.58%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-4.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-331.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-331.21 USD (7)
Aylık büyüme:
2.01%
Yıllık tahmin:
24.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
344.65 USD (19.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.80% (344.65 USD)
Varlığa göre:
81.96% (1 755.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|816
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADc
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADc
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +331.82 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +62.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -331.21 USD
