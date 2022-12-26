- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 083
Прибыльных трейдов:
856 (79.03%)
Убыточных трейдов:
227 (20.96%)
Лучший трейд:
628.05 USD
Худший трейд:
-93.59 USD
Общая прибыль:
3 146.49 USD (150 644 pips)
Общий убыток:
-1 185.84 USD (105 793 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (62.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
711.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
96.04%
Макс. загрузка депозита:
146.97%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.86
Длинных трейдов:
606 (55.96%)
Коротких трейдов:
477 (44.04%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
-5.22 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-331.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-331.21 USD (7)
Прирост в месяц:
0.48%
Годовой прогноз:
5.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
403.49 USD (23.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.80% (344.65 USD)
По эквити:
81.96% (1 755.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|1083
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADc
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADc
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +628.05 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +62.76 USD
Макс. убыток в серии: -331.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
173%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
193
100%
1 083
79%
96%
2.65
1.81
USD
USD
82%
1:200