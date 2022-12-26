SegnaliSezioni
Wijanarko Putro Santoso

NS metaPRO v2 66109592

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
147 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 117%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
816
Profit Trade:
644 (78.92%)
Loss Trade:
172 (21.08%)
Best Trade:
331.82 USD
Worst Trade:
-93.59 USD
Profitto lordo:
2 161.85 USD (110 547 pips)
Perdita lorda:
-845.40 USD (78 648 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (62.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
381.97 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
95.04%
Massimo carico di deposito:
146.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
493 (60.42%)
Short Trade:
323 (39.58%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-4.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-331.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-331.21 USD (7)
Crescita mensile:
2.01%
Previsione annuale:
24.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
344.65 USD (19.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.80% (344.65 USD)
Per equità:
81.96% (1 755.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADc 816
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADc 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADc 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +331.82 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +62.76 USD
Massima perdita consecutiva: -331.21 USD

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Non ci sono recensioni
