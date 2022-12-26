- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
816
Profit Trade:
644 (78.92%)
Loss Trade:
172 (21.08%)
Best Trade:
331.82 USD
Worst Trade:
-93.59 USD
Profitto lordo:
2 161.85 USD (110 547 pips)
Perdita lorda:
-845.40 USD (78 648 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (62.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
381.97 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
95.04%
Massimo carico di deposito:
146.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
493 (60.42%)
Short Trade:
323 (39.58%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
3.36 USD
Perdita media:
-4.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-331.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-331.21 USD (7)
Crescita mensile:
2.01%
Previsione annuale:
24.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
344.65 USD (19.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.80% (344.65 USD)
Per equità:
81.96% (1 755.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|816
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADc
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADc
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +331.82 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +62.76 USD
Massima perdita consecutiva: -331.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
117%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
147
100%
816
78%
95%
2.55
1.61
USD
USD
82%
1:500