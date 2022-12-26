- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 084
盈利交易:
857 (79.05%)
亏损交易:
227 (20.94%)
最好交易:
628.05 USD
最差交易:
-93.59 USD
毛利:
3 146.86 USD (150 767 pips)
毛利亏损:
-1 185.84 USD (105 793 pips)
最大连续赢利:
27 (62.76 USD)
最大连续盈利:
711.32 USD (2)
夏普比率:
0.11
交易活动:
96.04%
最大入金加载:
146.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.86
长期交易:
606 (55.90%)
短期交易:
478 (44.10%)
利润因子:
2.65
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
3.67 USD
平均损失:
-5.22 USD
最大连续失误:
7 (-331.21 USD)
最大连续亏损:
-331.21 USD (7)
每月增长:
0.49%
年度预测:
5.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
403.49 USD (23.01%)
相对跌幅:
结余:
22.80% (344.65 USD)
净值:
81.96% (1 755.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|1084
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADc
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADc
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +628.05 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +62.76 USD
最大连续亏损: -331.21 USD
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
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每月30 USD
173%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
193
100%
1 084
79%
96%
2.65
1.81
USD
USD
82%
1:200