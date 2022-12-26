- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 121
盈利交易:
903 (80.55%)
亏损交易:
218 (19.45%)
最好交易:
660.88 USD
最差交易:
-1 315.92 USD
毛利:
10 981.45 USD (173 128 pips)
毛利亏损:
-10 499.02 USD (133 161 pips)
最大连续赢利:
27 (1 837.85 USD)
最大连续盈利:
1 837.85 USD (27)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.06%
最大入金加载:
67.49%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.08
长期交易:
606 (54.06%)
短期交易:
515 (45.94%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
12.16 USD
平均损失:
-48.16 USD
最大连续失误:
11 (-6 165.32 USD)
最大连续亏损:
-6 165.32 USD (11)
每月增长:
2.22%
年度预测:
26.94%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
529.79 USD
最大值:
6 165.32 USD (80.88%)
相对跌幅:
结余:
48.12% (6 165.32 USD)
净值:
70.19% (6 255.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|1085
|EURUSDc
|35
|GBPUSDc
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADc
|396
|EURUSDc
|86
|GBPUSDc
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADc
|33K
|EURUSDc
|6.8K
|GBPUSDc
|-199
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +660.88 USD
最差交易: -1 316 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 837.85 USD
最大连续亏损: -6 165.32 USD
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
142%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
194
96%
1 121
80%
98%
1.04
0.43
USD
USD
70%
1:200