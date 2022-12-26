- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 116
Прибыльных трейдов:
898 (80.46%)
Убыточных трейдов:
218 (19.53%)
Лучший трейд:
660.88 USD
Худший трейд:
-1 315.92 USD
Общая прибыль:
10 975.84 USD (172 518 pips)
Общий убыток:
-10 499.02 USD (133 161 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (1 837.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 837.85 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.06%
Макс. загрузка депозита:
67.49%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
603 (54.03%)
Коротких трейдов:
513 (45.97%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
12.22 USD
Средний убыток:
-48.16 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-6 165.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 165.32 USD (11)
Прирост в месяц:
2.06%
Годовой прогноз:
24.98%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
529.79 USD
Максимальная:
6 165.32 USD (80.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.12% (6 165.32 USD)
По эквити:
70.19% (6 255.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|1080
|EURUSDc
|35
|GBPUSDc
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADc
|391
|EURUSDc
|86
|GBPUSDc
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADc
|33K
|EURUSDc
|6.8K
|GBPUSDc
|-199
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +660.88 USD
Худший трейд: -1 316 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 837.85 USD
Макс. убыток в серии: -6 165.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
142%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
193
96%
1 116
80%
98%
1.04
0.43
USD
USD
70%
1:200