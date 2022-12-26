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Сигналы / MetaTrader 4 / NS lazyPRO v2 66108615
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v2 66108615

Wijanarko Putro Santoso
Wijanarko Putro Santoso

Wijanarko Putro Santoso

🏆 Top 50 Global Trader — MQL5
Founder NS TRADE | System-Based Trading
⬇️ Learn the logic, not the hype
https://narkosantoso.com/
2 темы 4 комментария
0 отзывов
Надежность
193 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 142%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 116
Прибыльных трейдов:
898 (80.46%)
Убыточных трейдов:
218 (19.53%)
Лучший трейд:
660.88 USD
Худший трейд:
-1 315.92 USD
Общая прибыль:
10 975.84 USD (172 518 pips)
Общий убыток:
-10 499.02 USD (133 161 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (1 837.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 837.85 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.06%
Макс. загрузка депозита:
67.49%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
603 (54.03%)
Коротких трейдов:
513 (45.97%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
12.22 USD
Средний убыток:
-48.16 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-6 165.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 165.32 USD (11)
Прирост в месяц:
2.06%
Годовой прогноз:
24.98%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
529.79 USD
Максимальная:
6 165.32 USD (80.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.12% (6 165.32 USD)
По эквити:
70.19% (6 255.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADc 1080
EURUSDc 35
GBPUSDc 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADc 391
EURUSDc 86
GBPUSDc 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADc 33K
EURUSDc 6.8K
GBPUSDc -199
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +660.88 USD
Худший трейд: -1 316 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 837.85 USD
Макс. убыток в серии: -6 165.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Нет отзывов
2026.07.21 10:50
No swaps are charged
2026.07.21 10:50
No swaps are charged
2026.07.21 06:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.14 17:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.14 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 14:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.18 21:28
No swaps are charged on the signal account
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.02 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.31 01:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.13 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.12 08:49
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS lazyPRO v2 66108615
30 USD в месяц
142%
0
0
USD
3.2K
USD
193
96%
1 116
80%
98%
1.04
0.43
USD
70%
1:200
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