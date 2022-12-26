СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NS eP v5 66108169
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 66108169

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
162 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 185%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 321
Прибыльных трейдов:
1 024 (77.51%)
Убыточных трейдов:
297 (22.48%)
Лучший трейд:
130.55 USD
Худший трейд:
-24.08 USD
Общая прибыль:
1 237.61 USD (138 023 pips)
Общий убыток:
-487.06 USD (130 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (3.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
156.07 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
62.34%
Макс. загрузка депозита:
72.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.58
Длинных трейдов:
603 (45.65%)
Коротких трейдов:
718 (54.35%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.21 USD
Средний убыток:
-1.64 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-78.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.32 USD (6)
Прирост в месяц:
0.85%
Годовой прогноз:
10.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.20 USD
Максимальная:
78.32 USD (7.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.60% (78.32 USD)
По эквити:
45.69% (215.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDc 1321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDc 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDc 7.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.55 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +3.57 USD
Макс. убыток в серии: -78.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade

Нет отзывов
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.13 18:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.06.30 19:55
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 09:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 13:05
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 09:09
No swaps are charged
2025.03.13 09:09
No swaps are charged
2025.03.12 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NS eP v5 66108169
30 USD в месяц
185%
0
0
USD
2K
USD
162
100%
1 321
77%
62%
2.54
0.57
USD
46%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.