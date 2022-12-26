SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NS eP v5 66108169
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v5 66108169

Wijanarko Putro Santoso
0 comentários
Confiabilidade
162 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 185%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 321
Negociações com lucro:
1 024 (77.51%)
Negociações com perda:
297 (22.48%)
Melhor negociação:
130.55 USD
Pior negociação:
-24.08 USD
Lucro bruto:
1 237.61 USD (138 023 pips)
Perda bruta:
-487.06 USD (130 371 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (3.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
156.07 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
62.34%
Depósito máximo carregado:
72.73%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
9.58
Negociações longas:
603 (45.65%)
Negociações curtas:
718 (54.35%)
Fator de lucro:
2.54
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
1.21 USD
Perda média:
-1.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-78.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.32 USD (6)
Crescimento mensal:
0.85%
Previsão anual:
10.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.20 USD
Máximo:
78.32 USD (7.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.60% (78.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.69% (215.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDc 1321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDc 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDc 7.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +130.55 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +3.57 USD
Máxima perda consecutiva: -78.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

NS TRADE | Ternak Akun — EA Portfolio Framework

This account operates using a multi-EA portfolio system under the Ternak Akun framework.

Instead of relying on a single Expert Advisor, the system distributes exposure across multiple EAs, each designed with:

  • Different logic and execution behavior

  • Independent risk parameters

  • Specific market condition responses

The objective is portfolio-level stability, not individual EA perfection.

System Structure

  • Multi-strategy EA deployment

  • Risk segmented per EA & setup

  • Exposure managed at portfolio level

  • Floating drawdown is expected and monitored

  • Capital preservation comes first

This is not a single-EA setup chasing short-term results.
This is a structured EA portfolio designed to operate across market cycles.

Consistency is a process.
Longevity is the goal.

Connect
Instagram: https://www.instagram.com/narko.santoso/
Linktree: https://linktr.ee/nstrade

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NS eP v5 66108169
30 USD por mês
185%
0
0
USD
2K
USD
162
100%
1 321
77%
62%
2.54
0.57
USD
46%
1:200
Copiar

