Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

E8Funding-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 2 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.20 × 5 Tickmill-Live04 0.23 × 22 ICMarketsEU-Live18 0.28 × 25 ICMarketsSC-Live16 0.33 × 27 Axi-US09-Live 0.33 × 6 ICMarketsSC-Live19 0.40 × 278 ICMarketsSC-Live23 0.41 × 609 ICMarketsSC-Live15 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live12 0.43 × 469 ICMarketsSC-Live31 0.45 × 5093 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 ICMarkets-Live22 0.49 × 86 ICMarketsSC-Live11 0.50 × 1844 Pepperstone-Edge01 0.50 × 2 Tickmill-Live02 0.55 × 110 ICMarketsSC-Live32 0.58 × 5807 ICMarketsSC-Live08 0.61 × 558 139 daha fazla...