Boring Pips MEDIUM RISK
Thi Thu Ha Hoang

Boring Pips MEDIUM RISK

Thi Thu Ha Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
155 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
596 (68.11%)
Zararla kapanan işlemler:
279 (31.89%)
En iyi işlem:
49.67 USD
En kötü işlem:
-25.98 USD
Brüt kâr:
2 184.91 USD (151 107 pips)
Brüt zarar:
-928.66 USD (79 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (70.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.34 USD (8)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
46.02%
Maks. mevduat yükü:
12.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
22.20
Alış işlemleri:
397 (45.37%)
Satış işlemleri:
478 (54.63%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
3.67 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-56.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.60 USD (4)
Aylık büyüme:
4.11%
Yıllık tahmin:
49.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.44 USD
Maksimum:
56.60 USD (6.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.71% (17.75 USD)
Varlığa göre:
37.81% (308.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 295
NZDCAD 292
AUDNZD 286
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 491
NZDCAD 437
AUDNZD 329
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 26K
AUDNZD 14K
EURUSD 7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.67 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.23 × 22
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 27
Axi-US09-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 278
ICMarketsSC-Live23
0.41 × 609
ICMarketsSC-Live15
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 469
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 5093
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarkets-Live22
0.49 × 86
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 1844
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.55 × 110
ICMarketsSC-Live32
0.58 × 5807
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 558
139 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.22 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Boring Pips MEDIUM RISK
Ayda 999 USD
1 244%
0
0
USD
1.4K
USD
155
99%
875
68%
46%
2.35
1.44
USD
38%
1:500
