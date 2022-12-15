- Büyüme
İşlemler:
875
Kârla kapanan işlemler:
596 (68.11%)
Zararla kapanan işlemler:
279 (31.89%)
En iyi işlem:
49.67 USD
En kötü işlem:
-25.98 USD
Brüt kâr:
2 184.91 USD (151 107 pips)
Brüt zarar:
-928.66 USD (79 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (70.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.34 USD (8)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
46.02%
Maks. mevduat yükü:
12.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
22.20
Alış işlemleri:
397 (45.37%)
Satış işlemleri:
478 (54.63%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
3.67 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-56.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.60 USD (4)
Aylık büyüme:
4.11%
Yıllık tahmin:
49.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.44 USD
Maksimum:
56.60 USD (6.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.71% (17.75 USD)
Varlığa göre:
37.81% (308.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|295
|NZDCAD
|292
|AUDNZD
|286
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|491
|NZDCAD
|437
|AUDNZD
|329
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|26K
|AUDNZD
|14K
|EURUSD
|7
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.67 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +70.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.23 × 22
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 27
|
Axi-US09-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 278
|
ICMarketsSC-Live23
|0.41 × 609
|
ICMarketsSC-Live15
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 469
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 5093
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarkets-Live22
|0.49 × 86
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 1844
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 110
|
ICMarketsSC-Live32
|0.58 × 5807
|
ICMarketsSC-Live08
|0.61 × 558
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1 244%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
155
99%
875
68%
46%
2.35
1.44
USD
USD
38%
1:500