- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 151
Прибыльных трейдов:
786 (68.28%)
Убыточных трейдов:
365 (31.71%)
Лучший трейд:
49.67 USD
Худший трейд:
-25.98 USD
Общая прибыль:
3 538.78 USD (203 469 pips)
Общий убыток:
-1 445.19 USD (102 238 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (70.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.47 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
48.02%
Макс. загрузка депозита:
12.07%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
16.99
Длинных трейдов:
472 (41.01%)
Коротких трейдов:
679 (58.99%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
4.50 USD
Средний убыток:
-3.96 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-117.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.32 USD (7)
Прирост в месяц:
10.04%
Годовой прогноз:
121.87%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.44 USD
Максимальная:
123.20 USD (7.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.25% (123.20 USD)
По эквити:
38.57% (592.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|400
|AUDNZD
|394
|NZDCAD
|355
|EURUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|892
|AUDNZD
|500
|NZDCAD
|702
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|47K
|AUDNZD
|18K
|NZDCAD
|36K
|EURUSD
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.67 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +70.34 USD
Макс. убыток в серии: -117.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.23 × 22
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 27
|
Axi-US09-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 278
|
ICMarketsSC-Live23
|0.41 × 609
|
ICMarketsSC-Live15
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 469
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 5093
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarkets-Live22
|0.49 × 86
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 1844
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 110
|
ICMarketsSC-Live32
|0.58 × 5807
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
2 069%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
200
99%
1 151
68%
48%
2.44
1.82
USD
USD
39%
1:500