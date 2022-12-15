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Сигналы / MetaTrader 4 / Boring Pips MEDIUM RISK
Thi Thu Ha Hoang

Boring Pips MEDIUM RISK

Thi Thu Ha Hoang
Thi Thu Ha Hoang

Thi Thu Ha Hoang

4.7 (73)
Позвольте мне представиться. Я - Энди, алгоритмический трейдер, который в настоящее время управляет средствами для хедж-фонда с базой в Японии и Новой Зеландии. Мой путь в торговле начался в 2014 году, и в 2018 году я стал квантитативным трейдером, сосредоточившись на низкочастотных сделках. Это
4 продукта 2 сигнала 2 комментария
0 отзывов
Надежность
200 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2022 2 069%
ICMarketsSC-Live33
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 151
Прибыльных трейдов:
786 (68.28%)
Убыточных трейдов:
365 (31.71%)
Лучший трейд:
49.67 USD
Худший трейд:
-25.98 USD
Общая прибыль:
3 538.78 USD (203 469 pips)
Общий убыток:
-1 445.19 USD (102 238 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (70.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
172.47 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
48.02%
Макс. загрузка депозита:
12.07%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
16.99
Длинных трейдов:
472 (41.01%)
Коротких трейдов:
679 (58.99%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
4.50 USD
Средний убыток:
-3.96 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-117.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-117.32 USD (7)
Прирост в месяц:
10.04%
Годовой прогноз:
121.87%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.44 USD
Максимальная:
123.20 USD (7.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.25% (123.20 USD)
По эквити:
38.57% (592.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 400
AUDNZD 394
NZDCAD 355
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 892
AUDNZD 500
NZDCAD 702
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 47K
AUDNZD 18K
NZDCAD 36K
EURUSD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.67 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +70.34 USD
Макс. убыток в серии: -117.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.23 × 22
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 27
Axi-US09-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 278
ICMarketsSC-Live23
0.41 × 609
ICMarketsSC-Live15
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 469
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 5093
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarkets-Live22
0.49 × 86
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 1844
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.55 × 110
ICMarketsSC-Live32
0.58 × 5807
еще 141...
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Нет отзывов
2026.04.29 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.02 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.01 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.04 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.03 22:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 15:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 13:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 07:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 02:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Boring Pips MEDIUM RISK
99 USD в месяц
2 069%
0
0
USD
2.2K
USD
200
99%
1 151
68%
48%
2.44
1.82
USD
39%
1:500
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