Thi Thu Ha Hoang

Boring Pips MEDIUM RISK

Thi Thu Ha Hoang
0 avis
Fiabilité
155 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 1 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
875
Bénéfice trades:
596 (68.11%)
Perte trades:
279 (31.89%)
Meilleure transaction:
49.67 USD
Pire transaction:
-25.98 USD
Bénéfice brut:
2 184.91 USD (151 107 pips)
Perte brute:
-928.66 USD (79 291 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (70.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.34 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
46.02%
Charge de dépôt maximale:
12.07%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
22.20
Longs trades:
397 (45.37%)
Courts trades:
478 (54.63%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
1.44 USD
Bénéfice moyen:
3.67 USD
Perte moyenne:
-3.33 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-56.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.60 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.58%
Prévision annuelle:
55.62%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.44 USD
Maximal:
56.60 USD (6.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.71% (17.75 USD)
Par fonds propres:
37.81% (308.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 295
NZDCAD 292
AUDNZD 286
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 491
NZDCAD 437
AUDNZD 329
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 26K
AUDNZD 14K
EURUSD 7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.67 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +70.34 USD
Perte consécutive maximale: -56.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.23 × 22
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 27
Axi-US09-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 278
ICMarketsSC-Live23
0.41 × 609
ICMarketsSC-Live15
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 469
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 5093
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarkets-Live22
0.49 × 86
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 1844
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.55 × 110
ICMarketsSC-Live32
0.58 × 5807
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 558
139 plus...
Aucun avis
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.22 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
