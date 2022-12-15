SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Boring Pips MEDIUM RISK
Thi Thu Ha Hoang

Boring Pips MEDIUM RISK

Thi Thu Ha Hoang
0 recensioni
Affidabilità
155 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 1 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
875
Profit Trade:
596 (68.11%)
Loss Trade:
279 (31.89%)
Best Trade:
49.67 USD
Worst Trade:
-25.98 USD
Profitto lordo:
2 184.91 USD (151 107 pips)
Perdita lorda:
-928.66 USD (79 291 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (70.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.34 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
46.02%
Massimo carico di deposito:
12.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
22.20
Long Trade:
397 (45.37%)
Short Trade:
478 (54.63%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
3.67 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-56.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.60 USD (4)
Crescita mensile:
4.58%
Previsione annuale:
55.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.44 USD
Massimale:
56.60 USD (6.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.71% (17.75 USD)
Per equità:
37.81% (308.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 295
NZDCAD 292
AUDNZD 286
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 491
NZDCAD 437
AUDNZD 329
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 26K
AUDNZD 14K
EURUSD 7
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.67 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.34 USD
Massima perdita consecutiva: -56.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.23 × 22
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 27
Axi-US09-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 278
ICMarketsSC-Live23
0.41 × 609
ICMarketsSC-Live15
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 469
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 5093
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarkets-Live22
0.49 × 86
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 1844
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.55 × 110
ICMarketsSC-Live32
0.58 × 5807
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 558
Non ci sono recensioni
2025.08.28 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.22 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.27 11:47
No swaps are charged
2025.05.26 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
