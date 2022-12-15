- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
875
Profit Trade:
596 (68.11%)
Loss Trade:
279 (31.89%)
Best Trade:
49.67 USD
Worst Trade:
-25.98 USD
Profitto lordo:
2 184.91 USD (151 107 pips)
Perdita lorda:
-928.66 USD (79 291 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (70.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.34 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
46.02%
Massimo carico di deposito:
12.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
22.20
Long Trade:
397 (45.37%)
Short Trade:
478 (54.63%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
3.67 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-56.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.60 USD (4)
Crescita mensile:
4.58%
Previsione annuale:
55.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.44 USD
Massimale:
56.60 USD (6.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.71% (17.75 USD)
Per equità:
37.81% (308.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|295
|NZDCAD
|292
|AUDNZD
|286
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|491
|NZDCAD
|437
|AUDNZD
|329
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|26K
|AUDNZD
|14K
|EURUSD
|7
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.67 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +70.34 USD
Massima perdita consecutiva: -56.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.23 × 22
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 27
|
Axi-US09-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 278
|
ICMarketsSC-Live23
|0.41 × 609
|
ICMarketsSC-Live15
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 469
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 5093
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarkets-Live22
|0.49 × 86
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 1844
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 110
|
ICMarketsSC-Live32
|0.58 × 5807
|
ICMarketsSC-Live08
|0.61 × 558
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1 244%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
155
99%
875
68%
46%
2.35
1.44
USD
USD
38%
1:500