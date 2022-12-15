信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Boring Pips MEDIUM RISK
Thi Thu Ha Hoang

Boring Pips MEDIUM RISK

Thi Thu Ha Hoang
Thi Thu Ha Hoang

Thi Thu Ha Hoang

4.7 (73)
请允许我介绍自己。我叫安迪，是一名算法交易员，目前在一家总部位于日本和新西兰的对冲基金管理资金。我的交易之旅始于2014年，而在2018年，我转变为量化交易员，专注于低频交易。大约四年前，在Covid-19爆发期间，我开始担任基金经理的角色。
最初，我的交易策略是利用价格行动确定最佳的进场点。为了避免不必要的心理因素，我开发了一个半自动的EA（专家顾问）用于订单管理。
然而，由于健康问题和渴望在交易之外拥有更多的个人时间，我决定创建一个完全自动化的EA。这个EA不仅可以确定进场点，还能代表我处理订单管理。于是，Boring Pips诞生了，代表了我努力的结晶。
4 产品 2 信号 2 评论
0条评论
可靠性
200
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2022 2 069%
ICMarketsSC-Live33
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 151
盈利交易:
786 (68.28%)
亏损交易:
365 (31.71%)
最好交易:
49.67 USD
最差交易:
-25.98 USD
毛利:
3 538.78 USD (203 469 pips)
毛利亏损:
-1 445.19 USD (102 238 pips)
最大连续赢利:
22 (70.34 USD)
最大连续盈利:
172.47 USD (11)
夏普比率:
0.20
交易活动:
48.02%
最大入金加载:
12.07%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
16.99
长期交易:
472 (41.01%)
短期交易:
679 (58.99%)
利润因子:
2.45
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
4.50 USD
平均损失:
-3.96 USD
最大连续失误:
7 (-117.32 USD)
最大连续亏损:
-117.32 USD (7)
每月增长:
6.88%
年度预测:
83.44%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5.44 USD
最大值:
123.20 USD (7.29%)
相对跌幅:
结余:
7.25% (123.20 USD)
净值:
38.57% (592.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 400
AUDNZD 394
NZDCAD 355
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 892
AUDNZD 500
NZDCAD 702
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 47K
AUDNZD 18K
NZDCAD 36K
EURUSD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +49.67 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +70.34 USD
最大连续亏损: -117.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.23 × 22
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 25
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 27
Axi-US09-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 278
ICMarketsSC-Live23
0.41 × 609
ICMarketsSC-Live15
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 469
ICMarketsSC-Live31
0.45 × 5093
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarkets-Live22
0.49 × 86
ICMarketsSC-Live11
0.50 × 1844
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.55 × 110
ICMarketsSC-Live32
0.58 × 5807
141 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.12 14:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.12 04:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.29 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 01:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 09:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.02 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.01 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.04 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.03 22:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 20:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 16:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 15:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 13:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.03 07:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.19 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 02:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Boring Pips MEDIUM RISK
每月99 USD
2 069%
0
0
USD
2.2K
USD
200
99%
1 151
68%
48%
2.44
1.82
USD
39%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载