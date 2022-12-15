- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 151
盈利交易:
786 (68.28%)
亏损交易:
365 (31.71%)
最好交易:
49.67 USD
最差交易:
-25.98 USD
毛利:
3 538.78 USD (203 469 pips)
毛利亏损:
-1 445.19 USD (102 238 pips)
最大连续赢利:
22 (70.34 USD)
最大连续盈利:
172.47 USD (11)
夏普比率:
0.20
交易活动:
48.02%
最大入金加载:
12.07%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
16.99
长期交易:
472 (41.01%)
短期交易:
679 (58.99%)
利润因子:
2.45
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
4.50 USD
平均损失:
-3.96 USD
最大连续失误:
7 (-117.32 USD)
最大连续亏损:
-117.32 USD (7)
每月增长:
6.88%
年度预测:
83.44%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5.44 USD
最大值:
123.20 USD (7.29%)
相对跌幅:
结余:
7.25% (123.20 USD)
净值:
38.57% (592.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|400
|AUDNZD
|394
|NZDCAD
|355
|EURUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|892
|AUDNZD
|500
|NZDCAD
|702
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|47K
|AUDNZD
|18K
|NZDCAD
|36K
|EURUSD
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.67 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +70.34 USD
最大连续亏损: -117.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.23 × 22
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 25
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 27
|
Axi-US09-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 278
|
ICMarketsSC-Live23
|0.41 × 609
|
ICMarketsSC-Live15
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 469
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 5093
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarkets-Live22
|0.49 × 86
|
ICMarketsSC-Live11
|0.50 × 1844
|
Pepperstone-Edge01
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.55 × 110
|
ICMarketsSC-Live32
|0.58 × 5807
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
2 069%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
200
99%
1 151
68%
48%
2.44
1.82
USD
USD
39%
1:500