Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-12 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 2 Exness-Real4 0.00 × 2 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 2 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 4 RenheGroup-Live-f 0.00 × 2 Axi-US02-Live 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 TPGlobal-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 4 AKFXFinancial-Live-3 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 5 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 QtradeFX-Live2 0.00 × 1 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 5 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 VantageFX-Live 3 0.00 × 1 GKFX-Live-2 0.00 × 2 STDMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 7 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 WindsorBrokersBZ-REAL 0.00 × 1 343 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya