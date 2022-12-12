SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dask 198
Le Duc Thinh

Dask 198

Le Duc Thinh
0 inceleme
Güvenilirlik
148 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 28%
FBS-Real-3
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
272 (79.06%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (20.93%)
En iyi işlem:
206.76 USD
En kötü işlem:
-91.56 USD
Brüt kâr:
3 810.26 USD (28 688 pips)
Brüt zarar:
-1 097.35 USD (25 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (41.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
661.12 USD (19)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
7.77
Alış işlemleri:
193 (56.10%)
Satış işlemleri:
151 (43.90%)
Kâr faktörü:
3.47
Beklenen getiri:
7.89 USD
Ortalama kâr:
14.01 USD
Ortalama zarar:
-15.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-348.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.94 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.24%
Yıllık tahmin:
-2.39%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
348.94 USD (2.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.78% (348.94 USD)
Varlığa göre:
11.40% (1 197.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 94
AUDCAD 78
GBPAUD 53
GBPCAD 47
NZDCAD 39
EURGBP 30
GBPUSD 2
AUDUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 2.6K
AUDCAD -84
GBPAUD 68
GBPCAD 53
NZDCAD -3
EURGBP 71
GBPUSD -2
AUDUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
AUDCAD -6.3K
GBPAUD 5.5K
GBPCAD 4.3K
NZDCAD -1.1K
EURGBP 1.5K
GBPUSD -19
AUDUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +206.76 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +41.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 4
RenheGroup-Live-f
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TPGlobal-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
343 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 20:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 06:44
Share of trading days is too low
2024.12.19 04:28
Share of trading days is too low
2024.11.01 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.26 07:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.02 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.15 19:54
Share of trading days is too low
2024.05.07 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.29 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.26 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.01 15:44
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dask 198
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
12K
USD
148
72%
344
79%
100%
3.47
7.89
USD
11%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.