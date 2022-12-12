- Büyüme
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
272 (79.06%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (20.93%)
En iyi işlem:
206.76 USD
En kötü işlem:
-91.56 USD
Brüt kâr:
3 810.26 USD (28 688 pips)
Brüt zarar:
-1 097.35 USD (25 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (41.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
661.12 USD (19)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
7.77
Alış işlemleri:
193 (56.10%)
Satış işlemleri:
151 (43.90%)
Kâr faktörü:
3.47
Beklenen getiri:
7.89 USD
Ortalama kâr:
14.01 USD
Ortalama zarar:
-15.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-348.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.94 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.24%
Yıllık tahmin:
-2.39%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
348.94 USD (2.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.78% (348.94 USD)
Varlığa göre:
11.40% (1 197.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|94
|AUDCAD
|78
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|47
|NZDCAD
|39
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|2.6K
|AUDCAD
|-84
|GBPAUD
|68
|GBPCAD
|53
|NZDCAD
|-3
|EURGBP
|71
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|AUDCAD
|-6.3K
|GBPAUD
|5.5K
|GBPCAD
|4.3K
|NZDCAD
|-1.1K
|EURGBP
|1.5K
|GBPUSD
|-19
|AUDUSD
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +206.76 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +41.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 2
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
148
72%
344
79%
100%
3.47
7.89
USD
USD
11%
1:200