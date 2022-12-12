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Le Duc Thinh

Dask 198

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57 (15.41%)
最好交易:
206.76 USD
最差交易:
-369.17 USD
毛利:
4 967.05 USD (29 696 pips)
毛利亏损:
-1 308.56 USD (13 310 pips)
最大连续赢利:
21 (500.54 USD)
最大连续盈利:
661.12 USD (19)
夏普比率:
0.28
交易活动:
98.79%
最大入金加载:
12.32%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
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11 天
采收率:
9.91
长期交易:
221 (59.73%)
短期交易:
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利润因子:
3.80
预期回报:
9.89 USD
平均利润:
15.87 USD
平均损失:
-22.96 USD
最大连续失误:
4 (-101.36 USD)
最大连续亏损:
-369.17 USD (1)
每月增长:
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年度预测:
16.75%
算法交易:
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结余跌幅:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
2.89% (369.17 USD)
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
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AUDCAD 60
NZDCAD 58
GBPAUD 52
GBPCAD 44
EURGBP 34
GBPUSD 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
archived 2.8K
AUDCAD 474
NZDCAD 175
GBPAUD 70
GBPCAD 58
EURGBP 90
GBPUSD -2
AUDUSD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
archived 0
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 1.8K
GBPAUD 6K
GBPCAD 4.6K
EURGBP 1.7K
GBPUSD -19
AUDUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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ICMarkets-Live22
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2026.07.20 22:12
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2026.07.16 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 15:46
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2026.07.03 06:57
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2026.06.21 21:16
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2026.06.10 19:27
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2026.06.04 16:47
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2026.05.28 19:17
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2026.03.27 08:02
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2026.03.04 18:26
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2026.01.27 01:30
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2025.07.22 15:38
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2025.07.16 23:00
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2025.07.10 16:42
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2025.07.08 16:13
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2025.04.15 23:34
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2025.04.15 00:23
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2025.03.27 20:04
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每月30 USD
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23K
USD
193
67%
370
84%
99%
3.79
9.89
USD
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