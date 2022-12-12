- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
370
盈利交易:
313 (84.59%)
亏损交易:
57 (15.41%)
最好交易:
206.76 USD
最差交易:
-369.17 USD
毛利:
4 967.05 USD (29 696 pips)
毛利亏损:
-1 308.56 USD (13 310 pips)
最大连续赢利:
21 (500.54 USD)
最大连续盈利:
661.12 USD (19)
夏普比率:
0.28
交易活动:
98.79%
最大入金加载:
12.32%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
11 天
采收率:
9.91
长期交易:
221 (59.73%)
短期交易:
149 (40.27%)
利润因子:
3.80
预期回报:
9.89 USD
平均利润:
15.87 USD
平均损失:
-22.96 USD
最大连续失误:
4 (-101.36 USD)
最大连续亏损:
-369.17 USD (1)
每月增长:
1.38%
年度预测:
16.75%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
369.17 USD (2.94%)
相对跌幅:
结余:
2.89% (369.17 USD)
净值:
24.14% (3 072.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|archived
|119
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|58
|GBPAUD
|52
|GBPCAD
|44
|EURGBP
|34
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|archived
|2.8K
|AUDCAD
|474
|NZDCAD
|175
|GBPAUD
|70
|GBPCAD
|58
|EURGBP
|90
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|archived
|0
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|1.8K
|GBPAUD
|6K
|GBPCAD
|4.6K
|EURGBP
|1.7K
|GBPUSD
|-19
|AUDUSD
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +206.76 USD
最差交易: -369 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +500.54 USD
最大连续亏损: -101.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 2
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
193
67%
370
84%
99%
3.79
9.89
USD
USD
24%
1:200