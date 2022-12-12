- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
272 (79.06%)
Loss Trade:
72 (20.93%)
Best Trade:
206.76 USD
Worst Trade:
-91.56 USD
Profitto lordo:
3 810.26 USD (28 688 pips)
Perdita lorda:
-1 097.35 USD (25 050 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (41.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
661.12 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
7.77
Long Trade:
193 (56.10%)
Short Trade:
151 (43.90%)
Fattore di profitto:
3.47
Profitto previsto:
7.89 USD
Profitto medio:
14.01 USD
Perdita media:
-15.24 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-348.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-348.94 USD (6)
Crescita mensile:
-0.24%
Previsione annuale:
-2.39%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
348.94 USD (2.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.78% (348.94 USD)
Per equità:
11.40% (1 197.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|94
|AUDCAD
|78
|GBPAUD
|53
|GBPCAD
|47
|NZDCAD
|39
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|2.6K
|AUDCAD
|-84
|GBPAUD
|68
|GBPCAD
|53
|NZDCAD
|-3
|EURGBP
|71
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|AUDCAD
|-6.3K
|GBPAUD
|5.5K
|GBPCAD
|4.3K
|NZDCAD
|-1.1K
|EURGBP
|1.5K
|GBPUSD
|-19
|AUDUSD
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +206.76 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.70 USD
Massima perdita consecutiva: -348.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 2
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
