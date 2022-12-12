SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Dask 198
Le Duc Thinh

Dask 198

Le Duc Thinh
0 recensioni
Affidabilità
148 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 28%
FBS-Real-3
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
344
Profit Trade:
272 (79.06%)
Loss Trade:
72 (20.93%)
Best Trade:
206.76 USD
Worst Trade:
-91.56 USD
Profitto lordo:
3 810.26 USD (28 688 pips)
Perdita lorda:
-1 097.35 USD (25 050 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (41.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
661.12 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
7.77
Long Trade:
193 (56.10%)
Short Trade:
151 (43.90%)
Fattore di profitto:
3.47
Profitto previsto:
7.89 USD
Profitto medio:
14.01 USD
Perdita media:
-15.24 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-348.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-348.94 USD (6)
Crescita mensile:
-0.24%
Previsione annuale:
-2.39%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
348.94 USD (2.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.78% (348.94 USD)
Per equità:
11.40% (1 197.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 94
AUDCAD 78
GBPAUD 53
GBPCAD 47
NZDCAD 39
EURGBP 30
GBPUSD 2
AUDUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 2.6K
AUDCAD -84
GBPAUD 68
GBPCAD 53
NZDCAD -3
EURGBP 71
GBPUSD -2
AUDUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
AUDCAD -6.3K
GBPAUD 5.5K
GBPCAD 4.3K
NZDCAD -1.1K
EURGBP 1.5K
GBPUSD -19
AUDUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +206.76 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.70 USD
Massima perdita consecutiva: -348.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 4
RenheGroup-Live-f
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TPGlobal-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 20:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 06:44
Share of trading days is too low
2024.12.19 04:28
Share of trading days is too low
2024.11.01 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.26 07:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.02 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.15 19:54
Share of trading days is too low
2024.05.07 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.29 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.26 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.01 15:44
Share of trading days is too low
