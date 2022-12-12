SignauxSections
Le Duc Thinh

Dask 198

Le Duc Thinh
0 avis
Fiabilité
148 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 28%
FBS-Real-3
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
344
Bénéfice trades:
272 (79.06%)
Perte trades:
72 (20.93%)
Meilleure transaction:
206.76 USD
Pire transaction:
-91.56 USD
Bénéfice brut:
3 810.26 USD (28 688 pips)
Perte brute:
-1 097.35 USD (25 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (41.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
661.12 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.31%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
7.77
Longs trades:
193 (56.10%)
Courts trades:
151 (43.90%)
Facteur de profit:
3.47
Rendement attendu:
7.89 USD
Bénéfice moyen:
14.01 USD
Perte moyenne:
-15.24 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-348.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-348.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.20%
Prévision annuelle:
-2.39%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
348.94 USD (2.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.78% (348.94 USD)
Par fonds propres:
11.40% (1 197.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 94
AUDCAD 78
GBPAUD 53
GBPCAD 47
NZDCAD 39
EURGBP 30
GBPUSD 2
AUDUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 2.6K
AUDCAD -84
GBPAUD 68
GBPCAD 53
NZDCAD -3
EURGBP 71
GBPUSD -2
AUDUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
AUDCAD -6.3K
GBPAUD 5.5K
GBPCAD 4.3K
NZDCAD -1.1K
EURGBP 1.5K
GBPUSD -19
AUDUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +206.76 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +41.70 USD
Perte consécutive maximale: -348.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 4
RenheGroup-Live-f
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TPGlobal-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
343 plus...
Aucun avis
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 20:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.19 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.05 06:44
Share of trading days is too low
2024.12.19 04:28
Share of trading days is too low
2024.11.01 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.26 07:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.02 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.15 19:54
Share of trading days is too low
2024.05.07 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.29 21:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.26 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.01 15:44
Share of trading days is too low
