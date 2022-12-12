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Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
311 (84.51%)
Убыточных трейдов:
57 (15.49%)
Лучший трейд:
206.76 USD
Худший трейд:
-369.17 USD
Общая прибыль:
4 954.48 USD (29 598 pips)
Общий убыток:
-1 308.56 USD (13 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (500.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
661.12 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
98.79%
Макс. загрузка депозита:
12.32%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
9.88
Длинных трейдов:
220 (59.78%)
Коротких трейдов:
148 (40.22%)
Профит фактор:
3.79
Мат. ожидание:
9.91 USD
Средняя прибыль:
15.93 USD
Средний убыток:
-22.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-101.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-369.17 USD (1)
Прирост в месяц:
1.33%
Годовой прогноз:
16.08%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
369.17 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (369.17 USD)
По эквити:
24.14% (3 072.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|archived
|119
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|58
|GBPAUD
|52
|GBPCAD
|44
|EURGBP
|34
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|archived
|2.8K
|AUDCAD
|462
|NZDCAD
|175
|GBPAUD
|70
|GBPCAD
|58
|EURGBP
|90
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|archived
|0
|AUDCAD
|2.2K
|NZDCAD
|1.8K
|GBPAUD
|6K
|GBPCAD
|4.6K
|EURGBP
|1.7K
|GBPUSD
|-19
|AUDUSD
|-17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +206.76 USD
Худший трейд: -369 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +500.54 USD
Макс. убыток в серии: -101.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
AKFXFinancial-Live-3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-2
|0.00 × 2
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
193
67%
368
84%
99%
3.78
9.91
USD
USD
24%
1:200