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Сигналы / MetaTrader 4 / Dask 198
Le Duc Thinh

Dask 198

Le Duc Thinh
Le Duc Thinh

Le Duc Thinh

0 отзывов
Надежность
193 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 35%
FBS-Real-3
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
311 (84.51%)
Убыточных трейдов:
57 (15.49%)
Лучший трейд:
206.76 USD
Худший трейд:
-369.17 USD
Общая прибыль:
4 954.48 USD (29 598 pips)
Общий убыток:
-1 308.56 USD (13 310 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (500.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
661.12 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
98.79%
Макс. загрузка депозита:
12.32%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
9.88
Длинных трейдов:
220 (59.78%)
Коротких трейдов:
148 (40.22%)
Профит фактор:
3.79
Мат. ожидание:
9.91 USD
Средняя прибыль:
15.93 USD
Средний убыток:
-22.96 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-101.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-369.17 USD (1)
Прирост в месяц:
1.33%
Годовой прогноз:
16.08%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
369.17 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.89% (369.17 USD)
По эквити:
24.14% (3 072.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
archived 119
AUDCAD 58
NZDCAD 58
GBPAUD 52
GBPCAD 44
EURGBP 34
GBPUSD 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
archived 2.8K
AUDCAD 462
NZDCAD 175
GBPAUD 70
GBPCAD 58
EURGBP 90
GBPUSD -2
AUDUSD -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
archived 0
AUDCAD 2.2K
NZDCAD 1.8K
GBPAUD 6K
GBPCAD 4.6K
EURGBP 1.7K
GBPUSD -19
AUDUSD -17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +206.76 USD
Худший трейд: -369 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +500.54 USD
Макс. убыток в серии: -101.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-12
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 4
RenheGroup-Live-f
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
TPGlobal-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
AKFXFinancial-Live-3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 5
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
GKFX-Live-2
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
еще 344...
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Нет отзывов
2026.07.20 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 15:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.03 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.21 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.04 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 19:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.27 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.19 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.27 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 18:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.27 01:30
Share of trading days is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.15 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 20:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dask 198
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
23K
USD
193
67%
368
84%
99%
3.78
9.91
USD
24%
1:200
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