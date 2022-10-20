SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Toby quan
Tao Quan

Toby quan

Tao Quan
0 inceleme
156 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 -70%
Valutrades-Real-HK
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 777
Kârla kapanan işlemler:
1 252 (70.45%)
Zararla kapanan işlemler:
525 (29.54%)
En iyi işlem:
3 171.72 USD
En kötü işlem:
-7 738.69 USD
Brüt kâr:
154 346.28 USD (2 350 330 pips)
Brüt zarar:
-134 862.04 USD (6 797 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (8 705.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 105.90 USD (45)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
67.37%
Maks. mevduat yükü:
180.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
882 (49.63%)
Satış işlemleri:
895 (50.37%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
10.96 USD
Ortalama kâr:
123.28 USD
Ortalama zarar:
-256.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-375.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 472.66 USD (5)
Aylık büyüme:
13.50%
Yıllık tahmin:
163.78%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 017.16 USD
Maksimum:
16 858.77 USD (51.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (3 405.15 USD)
Varlığa göre:
99.05% (45 795.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1383
GBPUSD 162
US30Cash 96
EURUSD 53
DE40Cash 30
HK50Cash 20
USDJPY 19
USDCAD 5
CNA50Cash 5
USOilCash 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.5K
GBPUSD 9.5K
US30Cash -666
EURUSD 1K
DE40Cash -1.6K
HK50Cash 159
USDJPY 249
USDCAD 7
CNA50Cash -48
USOilCash 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5M
GBPUSD 31K
US30Cash 513K
EURUSD 2.3K
DE40Cash -18K
HK50Cash 80K
USDJPY 6.5K
USDCAD 225
CNA50Cash -36K
USOilCash 3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 171.72 USD
En kötü işlem: -7 739 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8 705.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Valutrades-Real-HK" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GBEbrokers-Live
5.95 × 21
稳定、安全、可靠。
İnceleme yok
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.31 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.18 00:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.15 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.15 14:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 21:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 17:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 05:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.10.03 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.12 15:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
