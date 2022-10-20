- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 777
Kârla kapanan işlemler:
1 252 (70.45%)
Zararla kapanan işlemler:
525 (29.54%)
En iyi işlem:
3 171.72 USD
En kötü işlem:
-7 738.69 USD
Brüt kâr:
154 346.28 USD (2 350 330 pips)
Brüt zarar:
-134 862.04 USD (6 797 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (8 705.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 105.90 USD (45)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
67.37%
Maks. mevduat yükü:
180.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
882 (49.63%)
Satış işlemleri:
895 (50.37%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
10.96 USD
Ortalama kâr:
123.28 USD
Ortalama zarar:
-256.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-375.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 472.66 USD (5)
Aylık büyüme:
13.50%
Yıllık tahmin:
163.78%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 017.16 USD
Maksimum:
16 858.77 USD (51.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (3 405.15 USD)
Varlığa göre:
99.05% (45 795.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1383
|GBPUSD
|162
|US30Cash
|96
|EURUSD
|53
|DE40Cash
|30
|HK50Cash
|20
|USDJPY
|19
|USDCAD
|5
|CNA50Cash
|5
|USOilCash
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.5K
|GBPUSD
|9.5K
|US30Cash
|-666
|EURUSD
|1K
|DE40Cash
|-1.6K
|HK50Cash
|159
|USDJPY
|249
|USDCAD
|7
|CNA50Cash
|-48
|USOilCash
|1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5M
|GBPUSD
|31K
|US30Cash
|513K
|EURUSD
|2.3K
|DE40Cash
|-18K
|HK50Cash
|80K
|USDJPY
|6.5K
|USDCAD
|225
|CNA50Cash
|-36K
|USOilCash
|3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 171.72 USD
En kötü işlem: -7 739 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8 705.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -375.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Valutrades-Real-HK" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
稳定、安全、可靠。
