当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
2 258
盈利交易:
1 562 (69.17%)
亏损交易:
696 (30.82%)
最好交易:
3 171.72 USD
最差交易:
-18 228.94 USD
毛利:
188 824.86 USD (3 311 302 pips)
毛利亏损:
-179 756.31 USD (9 359 039 pips)
最大连续赢利:
54 (8 705.16 USD)
最大连续盈利:
14 105.90 USD (45)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
74.70%
最大入金加载:
180.77%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
10 天
采收率:
0.31
长期交易:
1 106 (48.98%)
短期交易:
1 152 (51.02%)
利润因子:
1.05
预期回报:
4.02 USD
平均利润:
120.89 USD
平均损失:
-258.27 USD
最大连续失误:
25 (-375.76 USD)
最大连续亏损:
-18 228.94 USD (1)
每月增长:
0.22%
年度预测:
2.66%
算法交易:
19%
结余跌幅:
绝对:
3 017.16 USD
最大值:
29 425.14 USD (90.56%)
相对跌幅:
结余:
99.99% (3 405.15 USD)
净值:
99.05% (45 795.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1743
|GBPUSD
|225
|US30Cash
|97
|EURUSD
|54
|DE40Cash
|34
|USOilCash
|27
|USDJPY
|21
|HK50Cash
|20
|US100Cash
|14
|XAGUSD
|13
|USDCAD
|5
|CNA50Cash
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|10K
|US30Cash
|-665
|EURUSD
|1K
|DE40Cash
|-1.8K
|USOilCash
|2K
|USDJPY
|224
|HK50Cash
|159
|US100Cash
|-799
|XAGUSD
|-307
|USDCAD
|7
|CNA50Cash
|-48
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.8M
|GBPUSD
|37K
|US30Cash
|513K
|EURUSD
|2.5K
|DE40Cash
|-42K
|USOilCash
|2.6K
|USDJPY
|6.4K
|HK50Cash
|80K
|US100Cash
|-784K
|XAGUSD
|-6.3K
|USDCAD
|225
|CNA50Cash
|-36K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 171.72 USD
最差交易: -18 229 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8 705.16 USD
最大连续亏损: -375.76 USD
稳定、安全、可靠。
没有评论