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Tao Quan

Toby quan

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增长自 2022 -50%
Valutrades-Real-HK
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  • 净值
  • 提取
交易:
2 258
盈利交易:
1 562 (69.17%)
亏损交易:
696 (30.82%)
最好交易:
3 171.72 USD
最差交易:
-18 228.94 USD
毛利:
188 824.86 USD (3 311 302 pips)
毛利亏损:
-179 756.31 USD (9 359 039 pips)
最大连续赢利:
54 (8 705.16 USD)
最大连续盈利:
14 105.90 USD (45)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
74.70%
最大入金加载:
180.77%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
10 天
采收率:
0.31
长期交易:
1 106 (48.98%)
短期交易:
1 152 (51.02%)
利润因子:
1.05
预期回报:
4.02 USD
平均利润:
120.89 USD
平均损失:
-258.27 USD
最大连续失误:
25 (-375.76 USD)
最大连续亏损:
-18 228.94 USD (1)
每月增长:
0.22%
年度预测:
2.66%
算法交易:
19%
结余跌幅:
绝对:
3 017.16 USD
最大值:
29 425.14 USD (90.56%)
相对跌幅:
结余:
99.99% (3 405.15 USD)
净值:
99.05% (45 795.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1743
GBPUSD 225
US30Cash 97
EURUSD 54
DE40Cash 34
USOilCash 27
USDJPY 21
HK50Cash 20
US100Cash 14
XAGUSD 13
USDCAD 5
CNA50Cash 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -1.2K
GBPUSD 10K
US30Cash -665
EURUSD 1K
DE40Cash -1.8K
USOilCash 2K
USDJPY 224
HK50Cash 159
US100Cash -799
XAGUSD -307
USDCAD 7
CNA50Cash -48
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -5.8M
GBPUSD 37K
US30Cash 513K
EURUSD 2.5K
DE40Cash -42K
USOilCash 2.6K
USDJPY 6.4K
HK50Cash 80K
US100Cash -784K
XAGUSD -6.3K
USDCAD 225
CNA50Cash -36K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 171.72 USD
最差交易: -18 229 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8 705.16 USD
最大连续亏损: -375.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Valutrades-Real-HK 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.06.24 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.31 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.18 00:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.15 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.15 14:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 21:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 17:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 05:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
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