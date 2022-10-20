- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 779
Profit Trade:
1 254 (70.48%)
Loss Trade:
525 (29.51%)
Best Trade:
3 171.72 USD
Worst Trade:
-7 738.69 USD
Profitto lordo:
155 537.28 USD (2 362 385 pips)
Perdita lorda:
-134 862.04 USD (6 797 360 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (8 705.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 105.90 USD (45)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
67.37%
Massimo carico di deposito:
180.77%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
884 (49.69%)
Short Trade:
895 (50.31%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
11.62 USD
Profitto medio:
124.03 USD
Perdita media:
-256.88 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-375.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 472.66 USD (5)
Crescita mensile:
15.50%
Previsione annuale:
188.11%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 017.16 USD
Massimale:
16 858.77 USD (51.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (3 405.15 USD)
Per equità:
99.05% (45 795.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1385
|GBPUSD
|162
|US30Cash
|96
|EURUSD
|53
|DE40Cash
|30
|HK50Cash
|20
|USDJPY
|19
|USDCAD
|5
|CNA50Cash
|5
|USOilCash
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|9.5K
|US30Cash
|-666
|EURUSD
|1K
|DE40Cash
|-1.6K
|HK50Cash
|159
|USDJPY
|249
|USDCAD
|7
|CNA50Cash
|-48
|USOilCash
|1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5M
|GBPUSD
|31K
|US30Cash
|513K
|EURUSD
|2.3K
|DE40Cash
|-18K
|HK50Cash
|80K
|USDJPY
|6.5K
|USDCAD
|225
|CNA50Cash
|-36K
|USOilCash
|3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 171.72 USD
Worst Trade: -7 739 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8 705.16 USD
Massima perdita consecutiva: -375.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Valutrades-Real-HK" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
GBEbrokers-Live
|5.95 × 21
稳定、安全、可靠。
