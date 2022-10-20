SignauxSections
Tao Quan

Toby quan

Tao Quan
156 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 -70%
Valutrades-Real-HK
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 778
Bénéfice trades:
1 253 (70.47%)
Perte trades:
525 (29.53%)
Meilleure transaction:
3 171.72 USD
Pire transaction:
-7 738.69 USD
Bénéfice brut:
154 440.98 USD (2 351 282 pips)
Perte brute:
-134 862.04 USD (6 797 360 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (8 705.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14 105.90 USD (45)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
67.37%
Charge de dépôt maximale:
180.77%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
1.16
Longs trades:
883 (49.66%)
Courts trades:
895 (50.34%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
11.01 USD
Bénéfice moyen:
123.26 USD
Perte moyenne:
-256.88 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-375.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 472.66 USD (5)
Croissance mensuelle:
13.66%
Prévision annuelle:
165.71%
Algo trading:
25%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 017.16 USD
Maximal:
16 858.77 USD (51.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.99% (3 405.15 USD)
Par fonds propres:
99.05% (45 795.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1384
GBPUSD 162
US30Cash 96
EURUSD 53
DE40Cash 30
HK50Cash 20
USDJPY 19
USDCAD 5
CNA50Cash 5
USOilCash 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.6K
GBPUSD 9.5K
US30Cash -666
EURUSD 1K
DE40Cash -1.6K
HK50Cash 159
USDJPY 249
USDCAD 7
CNA50Cash -48
USOilCash 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5M
GBPUSD 31K
US30Cash 513K
EURUSD 2.3K
DE40Cash -18K
HK50Cash 80K
USDJPY 6.5K
USDCAD 225
CNA50Cash -36K
USOilCash 3.6K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Valutrades-Real-HK" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GBEbrokers-Live
5.95 × 21
稳定、安全、可靠。
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.31 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.18 00:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.15 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.15 14:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 21:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 17:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 05:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.10.03 06:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.12 15:15
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
