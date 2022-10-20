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Сигналы / MetaTrader 4 / Toby quan
Tao Quan

Toby quan

Tao Quan
Tao Quan

Tao Quan

0 отзывов
199 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 -50%
Valutrades-Real-HK
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 257
Прибыльных трейдов:
1 561 (69.16%)
Убыточных трейдов:
696 (30.84%)
Лучший трейд:
3 171.72 USD
Худший трейд:
-18 228.94 USD
Общая прибыль:
188 814.31 USD (3 311 205 pips)
Общий убыток:
-179 756.31 USD (9 359 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (8 705.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 105.90 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
74.70%
Макс. загрузка депозита:
180.77%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
1 106 (49.00%)
Коротких трейдов:
1 151 (51.00%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
4.01 USD
Средняя прибыль:
120.96 USD
Средний убыток:
-258.27 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-375.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 228.94 USD (1)
Прирост в месяц:
0.14%
Годовой прогноз:
1.65%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 017.16 USD
Максимальная:
29 425.14 USD (90.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.99% (3 405.15 USD)
По эквити:
99.05% (45 795.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1742
GBPUSD 225
US30Cash 97
EURUSD 54
DE40Cash 34
USOilCash 27
USDJPY 21
HK50Cash 20
US100Cash 14
XAGUSD 13
USDCAD 5
CNA50Cash 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.2K
GBPUSD 10K
US30Cash -665
EURUSD 1K
DE40Cash -1.8K
USOilCash 2K
USDJPY 224
HK50Cash 159
US100Cash -799
XAGUSD -307
USDCAD 7
CNA50Cash -48
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.8M
GBPUSD 37K
US30Cash 513K
EURUSD 2.5K
DE40Cash -42K
USOilCash 2.6K
USDJPY 6.4K
HK50Cash 80K
US100Cash -784K
XAGUSD -6.3K
USDCAD 225
CNA50Cash -36K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 171.72 USD
Худший трейд: -18 229 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8 705.16 USD
Макс. убыток в серии: -375.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Valutrades-Real-HK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GBEbrokers-Live
7.74 × 27
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稳定、安全、可靠。
Нет отзывов
2026.06.24 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.23 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.31 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 06:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.18 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.18 00:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.15 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.15 14:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 21:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 17:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 05:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 03:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
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