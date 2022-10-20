Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 257
Прибыльных трейдов:
1 561 (69.16%)
Убыточных трейдов:
696 (30.84%)
Лучший трейд:
3 171.72 USD
Худший трейд:
-18 228.94 USD
Общая прибыль:
188 814.31 USD (3 311 205 pips)
Общий убыток:
-179 756.31 USD (9 359 039 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (8 705.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 105.90 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
74.70%
Макс. загрузка депозита:
180.77%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
1 106 (49.00%)
Коротких трейдов:
1 151 (51.00%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
4.01 USD
Средняя прибыль:
120.96 USD
Средний убыток:
-258.27 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-375.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 228.94 USD (1)
Прирост в месяц:
0.14%
Годовой прогноз:
1.65%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 017.16 USD
Максимальная:
29 425.14 USD (90.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.99% (3 405.15 USD)
По эквити:
99.05% (45 795.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1742
|GBPUSD
|225
|US30Cash
|97
|EURUSD
|54
|DE40Cash
|34
|USOilCash
|27
|USDJPY
|21
|HK50Cash
|20
|US100Cash
|14
|XAGUSD
|13
|USDCAD
|5
|CNA50Cash
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|10K
|US30Cash
|-665
|EURUSD
|1K
|DE40Cash
|-1.8K
|USOilCash
|2K
|USDJPY
|224
|HK50Cash
|159
|US100Cash
|-799
|XAGUSD
|-307
|USDCAD
|7
|CNA50Cash
|-48
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.8M
|GBPUSD
|37K
|US30Cash
|513K
|EURUSD
|2.5K
|DE40Cash
|-42K
|USOilCash
|2.6K
|USDJPY
|6.4K
|HK50Cash
|80K
|US100Cash
|-784K
|XAGUSD
|-6.3K
|USDCAD
|225
|CNA50Cash
|-36K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 171.72 USD
Худший трейд: -18 229 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8 705.16 USD
Макс. убыток в серии: -375.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Valutrades-Real-HK" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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GBEbrokers-Live
|7.74 × 27
稳定、安全、可靠。
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