İşlemler:
6 394
Kârla kapanan işlemler:
5 007 (78.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 387 (21.69%)
En iyi işlem:
649.39 USD
En kötü işlem:
-293.37 USD
Brüt kâr:
24 949.60 USD (893 763 pips)
Brüt zarar:
-17 025.33 USD (842 670 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (111.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
778.20 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.91
Alış işlemleri:
3 152 (49.30%)
Satış işlemleri:
3 242 (50.70%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-12.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-262.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 318.07 USD (7)
Aylık büyüme:
5.94%
Yıllık tahmin:
74.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.55 USD
Maksimum:
1 341.47 USD (12.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.93% (1 341.47 USD)
Varlığa göre:
54.83% (5 540.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2386
|USDCAD
|1744
|GBPUSD
|1521
|AUDUSD
|531
|USDCHF
|98
|EURCAD
|49
|GBPAUD
|48
|AUDCAD
|17
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|747
|USDCAD
|1.4K
|GBPUSD
|3.4K
|AUDUSD
|2.1K
|USDCHF
|251
|EURCAD
|-74
|GBPAUD
|-21
|AUDCAD
|95
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-5.4K
|USDCAD
|9.3K
|GBPUSD
|24K
|AUDUSD
|46K
|USDCHF
|15K
|EURCAD
|-13K
|GBPAUD
|-20K
|AUDCAD
|-2.4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +649.39 USD
En kötü işlem: -293 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +111.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
