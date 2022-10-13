SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ManhattanPRO
Roman Meskhidze

ManhattanPRO

Roman Meskhidze
0 inceleme
Güvenilirlik
160 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 558%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 394
Kârla kapanan işlemler:
5 007 (78.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 387 (21.69%)
En iyi işlem:
649.39 USD
En kötü işlem:
-293.37 USD
Brüt kâr:
24 949.60 USD (893 763 pips)
Brüt zarar:
-17 025.33 USD (842 670 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (111.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
778.20 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.91
Alış işlemleri:
3 152 (49.30%)
Satış işlemleri:
3 242 (50.70%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
1.24 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-12.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-262.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 318.07 USD (7)
Aylık büyüme:
5.94%
Yıllık tahmin:
74.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.55 USD
Maksimum:
1 341.47 USD (12.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.93% (1 341.47 USD)
Varlığa göre:
54.83% (5 540.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2386
USDCAD 1744
GBPUSD 1521
AUDUSD 531
USDCHF 98
EURCAD 49
GBPAUD 48
AUDCAD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 747
USDCAD 1.4K
GBPUSD 3.4K
AUDUSD 2.1K
USDCHF 251
EURCAD -74
GBPAUD -21
AUDCAD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -5.4K
USDCAD 9.3K
GBPUSD 24K
AUDUSD 46K
USDCHF 15K
EURCAD -13K
GBPAUD -20K
AUDCAD -2.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +649.39 USD
En kötü işlem: -293 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +111.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real33
0.00 × 2
GoTLimited-Live
0.00 × 7
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 6
FPMarkets-Live3
0.00 × 26
360Capital-Real
0.00 × 7
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 6
ICTrading-Live29
0.00 × 137
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
GrintaInvest-Real
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 202
Swissinv24-Main
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
LMAXMU-LIVE
0.00 × 86
TradersGlobalGroup-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 74
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ManhattanPRO
Ayda 30 USD
558%
0
0
USD
7K
USD
160
100%
6 394
78%
100%
1.46
1.24
USD
55%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.