- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 078
盈利交易:
6 190 (76.62%)
亏损交易:
1 888 (23.37%)
最好交易:
1 260.40 USD
最差交易:
-487.68 USD
毛利:
33 248.74 USD (1 152 810 pips)
毛利亏损:
-25 755.76 USD (1 116 331 pips)
最大连续赢利:
36 (111.28 USD)
最大连续盈利:
1 400.84 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
61.99%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.13
长期交易:
3 954 (48.95%)
短期交易:
4 124 (51.05%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
5.37 USD
平均损失:
-13.64 USD
最大连续失误:
10 (-952.36 USD)
最大连续亏损:
-1 498.68 USD (7)
每月增长:
2.25%
年度预测:
28.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.55 USD
最大值:
3 516.09 USD (24.51%)
相对跌幅:
结余:
41.74% (3 516.09 USD)
净值:
54.83% (5 540.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2691
|GBPUSD
|2108
|USDCAD
|1840
|AUDUSD
|915
|AUDCAD
|329
|USDCHF
|98
|EURCAD
|49
|GBPAUD
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|677
|GBPUSD
|4K
|USDCAD
|1.2K
|AUDUSD
|800
|AUDCAD
|666
|USDCHF
|251
|EURCAD
|-74
|GBPAUD
|-21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-891
|GBPUSD
|9.9K
|USDCAD
|-6.4K
|AUDUSD
|51K
|AUDCAD
|4.1K
|USDCHF
|15K
|EURCAD
|-13K
|GBPAUD
|-20K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 260.40 USD
最差交易: -488 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +111.28 USD
最大连续亏损: -952.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 202
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 6
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 86
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 15
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-Real1
|0.00 × 79
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 26
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
Советник ManhattanPRO
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
517%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
205
100%
8 078
76%
100%
1.29
0.93
USD
USD
55%
1:500