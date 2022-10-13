SegnaliSezioni
Roman Meskhidze

ManhattanPRO

Roman Meskhidze
0 recensioni
Affidabilità
160 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 558%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 394
Profit Trade:
5 007 (78.30%)
Loss Trade:
1 387 (21.69%)
Best Trade:
649.39 USD
Worst Trade:
-293.37 USD
Profitto lordo:
24 949.60 USD (893 763 pips)
Perdita lorda:
-17 025.33 USD (842 670 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (111.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
778.20 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.91%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
3 152 (49.30%)
Short Trade:
3 242 (50.70%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-12.27 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-262.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 318.07 USD (7)
Crescita mensile:
6.21%
Previsione annuale:
74.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.55 USD
Massimale:
1 341.47 USD (12.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.93% (1 341.47 USD)
Per equità:
54.83% (5 540.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2386
USDCAD 1744
GBPUSD 1521
AUDUSD 531
USDCHF 98
EURCAD 49
GBPAUD 48
AUDCAD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 747
USDCAD 1.4K
GBPUSD 3.4K
AUDUSD 2.1K
USDCHF 251
EURCAD -74
GBPAUD -21
AUDCAD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -5.4K
USDCAD 9.3K
GBPUSD 24K
AUDUSD 46K
USDCHF 15K
EURCAD -13K
GBPAUD -20K
AUDCAD -2.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +649.39 USD
Worst Trade: -293 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +111.28 USD
Massima perdita consecutiva: -262.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real33
0.00 × 2
GoTLimited-Live
0.00 × 7
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 6
FPMarkets-Live3
0.00 × 26
360Capital-Real
0.00 × 7
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 6
ICTrading-Live29
0.00 × 137
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
GrintaInvest-Real
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 202
Swissinv24-Main
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
LMAXMU-LIVE
0.00 × 86
TradersGlobalGroup-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 74
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Советник ManhattanPRO
Non ci sono recensioni
2025.04.21 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 17:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 21:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 14:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 10:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.09 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ManhattanPRO
30USD al mese
558%
0
0
USD
7K
USD
160
100%
6 394
78%
100%
1.46
1.24
USD
55%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.