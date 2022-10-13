- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 065
Прибыльных трейдов:
6 183 (76.66%)
Убыточных трейдов:
1 882 (23.34%)
Лучший трейд:
1 260.40 USD
Худший трейд:
-487.68 USD
Общая прибыль:
33 226.64 USD (1 151 434 pips)
Общий убыток:
-25 708.57 USD (1 113 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (111.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 400.84 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
61.99%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
3 948 (48.95%)
Коротких трейдов:
4 117 (51.05%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
5.37 USD
Средний убыток:
-13.66 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-952.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 498.68 USD (7)
Прирост в месяц:
2.74%
Годовой прогноз:
33.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.55 USD
Максимальная:
3 516.09 USD (24.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.74% (3 516.09 USD)
По эквити:
54.83% (5 540.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2688
|GBPUSD
|2101
|USDCAD
|1839
|AUDUSD
|914
|AUDCAD
|328
|USDCHF
|98
|EURCAD
|49
|GBPAUD
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|674
|GBPUSD
|4K
|USDCAD
|1.2K
|AUDUSD
|798
|AUDCAD
|664
|USDCHF
|251
|EURCAD
|-74
|GBPAUD
|-21
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|11K
|USDCAD
|-5.1K
|AUDUSD
|51K
|AUDCAD
|3.7K
|USDCHF
|15K
|EURCAD
|-13K
|GBPAUD
|-20K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 260.40 USD
Худший трейд: -488 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +111.28 USD
Макс. убыток в серии: -952.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
LeadCapital-Live
|0.00 × 48
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 202
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 6
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 86
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 15
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-Real1
|0.00 × 79
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 26
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
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Советник ManhattanPRO
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
519%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
205
100%
8 065
76%
100%
1.29
0.93
USD
USD
55%
1:500