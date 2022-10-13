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Сигналы / MetaTrader 4 / ManhattanPRO
Roman Meskhidze

ManhattanPRO

Roman Meskhidze
Roman Meskhidze

Roman Meskhidze

4.6 (15)
Блог о Форекс - www.profxportal.com
3 продукта 5 сигналов 13 тем 59 комментариев
0 отзывов
Надежность
205 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 519%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 065
Прибыльных трейдов:
6 183 (76.66%)
Убыточных трейдов:
1 882 (23.34%)
Лучший трейд:
1 260.40 USD
Худший трейд:
-487.68 USD
Общая прибыль:
33 226.64 USD (1 151 434 pips)
Общий убыток:
-25 708.57 USD (1 113 492 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (111.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 400.84 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
61.99%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
3 948 (48.95%)
Коротких трейдов:
4 117 (51.05%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
5.37 USD
Средний убыток:
-13.66 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-952.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 498.68 USD (7)
Прирост в месяц:
2.74%
Годовой прогноз:
33.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.55 USD
Максимальная:
3 516.09 USD (24.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.74% (3 516.09 USD)
По эквити:
54.83% (5 540.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 2688
GBPUSD 2101
USDCAD 1839
AUDUSD 914
AUDCAD 328
USDCHF 98
EURCAD 49
GBPAUD 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 674
GBPUSD 4K
USDCAD 1.2K
AUDUSD 798
AUDCAD 664
USDCHF 251
EURCAD -74
GBPAUD -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -1.1K
GBPUSD 11K
USDCAD -5.1K
AUDUSD 51K
AUDCAD 3.7K
USDCHF 15K
EURCAD -13K
GBPAUD -20K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 260.40 USD
Худший трейд: -488 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +111.28 USD
Макс. убыток в серии: -952.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
LeadCapital-Live
0.00 × 48
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 6
ICTrading-Live29
0.00 × 137
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 202
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
VantageFX-Live 3
0.00 × 6
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
LMAXMU-LIVE
0.00 × 86
AFXCapital-Real
0.00 × 15
STOUK-Real
0.00 × 1
FXOpenAU-Real1
0.00 × 79
FPMarkets-Live3
0.00 × 26
360Capital-Real
0.00 × 7
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 51
LCG-Live1
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
еще 1016...
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Советник ManhattanPRO
Нет отзывов
2025.04.21 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 17:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 21:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 14:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 10:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.09 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ManhattanPRO
30 USD в месяц
519%
0
0
USD
6.6K
USD
205
100%
8 065
76%
100%
1.29
0.93
USD
55%
1:500
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