SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ManhattanPRO
Roman Meskhidze

ManhattanPRO

Roman Meskhidze
0 avis
Fiabilité
160 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 558%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 394
Bénéfice trades:
5 007 (78.30%)
Perte trades:
1 387 (21.69%)
Meilleure transaction:
649.39 USD
Pire transaction:
-293.37 USD
Bénéfice brut:
24 949.60 USD (893 763 pips)
Perte brute:
-17 025.33 USD (842 670 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (111.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
778.20 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.91%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.91
Longs trades:
3 152 (49.30%)
Courts trades:
3 242 (50.70%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
1.24 USD
Bénéfice moyen:
4.98 USD
Perte moyenne:
-12.27 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-262.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 318.07 USD (7)
Croissance mensuelle:
7.02%
Prévision annuelle:
84.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.55 USD
Maximal:
1 341.47 USD (12.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.93% (1 341.47 USD)
Par fonds propres:
54.83% (5 540.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2386
USDCAD 1744
GBPUSD 1521
AUDUSD 531
USDCHF 98
EURCAD 49
GBPAUD 48
AUDCAD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 747
USDCAD 1.4K
GBPUSD 3.4K
AUDUSD 2.1K
USDCHF 251
EURCAD -74
GBPAUD -21
AUDCAD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -5.4K
USDCAD 9.3K
GBPUSD 24K
AUDUSD 46K
USDCHF 15K
EURCAD -13K
GBPAUD -20K
AUDCAD -2.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +649.39 USD
Pire transaction: -293 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +111.28 USD
Perte consécutive maximale: -262.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real33
0.00 × 2
GoTLimited-Live
0.00 × 7
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 6
FPMarkets-Live3
0.00 × 26
360Capital-Real
0.00 × 7
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 6
ICTrading-Live29
0.00 × 137
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
GrintaInvest-Real
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 3
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 8
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 202
Swissinv24-Main
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 116
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
LMAXMU-LIVE
0.00 × 86
TradersGlobalGroup-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 74
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
1013 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Советник ManhattanPRO
Aucun avis
2025.04.21 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 11:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 17:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 21:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 14:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 10:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.10 02:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.09 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ManhattanPRO
30 USD par mois
558%
0
0
USD
7K
USD
160
100%
6 394
78%
100%
1.46
1.24
USD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.