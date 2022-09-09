SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CICLOPE
Maria Nieto Cutillas

CICLOPE

Maria Nieto Cutillas
0 inceleme
Güvenilirlik
158 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 616%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 757
Kârla kapanan işlemler:
1 219 (44.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 538 (55.79%)
En iyi işlem:
1 026.61 EUR
En kötü işlem:
-952.92 EUR
Brüt kâr:
50 802.98 EUR (1 853 486 pips)
Brüt zarar:
-40 791.78 EUR (1 245 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 147.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 147.30 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
94.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.19
Alış işlemleri:
2 441 (88.54%)
Satış işlemleri:
316 (11.46%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
3.63 EUR
Ortalama kâr:
41.68 EUR
Ortalama zarar:
-26.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-299.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 676.72 EUR (6)
Aylık büyüme:
-8.06%
Yıllık tahmin:
-95.04%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
909.16 EUR
Maksimum:
3 141.83 EUR (24.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.35% (1 589.08 EUR)
Varlığa göre:
41.90% (3 478.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 2399
STOXX50E 163
GDAXI 68
EURUSD 43
XAUUSD 42
RSP 20
FCHI40 16
WS30 5
SP500 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 14K
STOXX50E -564
GDAXI 342
EURUSD -744
XAUUSD -457
RSP 31
FCHI40 -869
WS30 -221
SP500 47
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 620K
STOXX50E -907
GDAXI 13K
EURUSD -13K
XAUUSD -5.6K
RSP 516
FCHI40 -5.8K
WS30 -1.9K
SP500 1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 026.61 EUR
En kötü işlem: -953 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 147.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -299.51 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.71 × 2229
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Swissquote-Server
3.48 × 58
Binary.com-Server
4.33 × 3
11 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.01 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 20:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 05:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 00:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 22:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CICLOPE
Ayda 30 USD
616%
0
0
USD
12K
EUR
158
94%
2 757
44%
100%
1.24
3.63
EUR
45%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.