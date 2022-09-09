- Büyüme
İşlemler:
2 757
Kârla kapanan işlemler:
1 219 (44.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 538 (55.79%)
En iyi işlem:
1 026.61 EUR
En kötü işlem:
-952.92 EUR
Brüt kâr:
50 802.98 EUR (1 853 486 pips)
Brüt zarar:
-40 791.78 EUR (1 245 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 147.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 147.30 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
94.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.19
Alış işlemleri:
2 441 (88.54%)
Satış işlemleri:
316 (11.46%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
3.63 EUR
Ortalama kâr:
41.68 EUR
Ortalama zarar:
-26.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-299.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 676.72 EUR (6)
Aylık büyüme:
-8.06%
Yıllık tahmin:
-95.04%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
909.16 EUR
Maksimum:
3 141.83 EUR (24.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.35% (1 589.08 EUR)
Varlığa göre:
41.90% (3 478.41 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|2399
|STOXX50E
|163
|GDAXI
|68
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|42
|RSP
|20
|FCHI40
|16
|WS30
|5
|SP500
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|14K
|STOXX50E
|-564
|GDAXI
|342
|EURUSD
|-744
|XAUUSD
|-457
|RSP
|31
|FCHI40
|-869
|WS30
|-221
|SP500
|47
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|620K
|STOXX50E
|-907
|GDAXI
|13K
|EURUSD
|-13K
|XAUUSD
|-5.6K
|RSP
|516
|FCHI40
|-5.8K
|WS30
|-1.9K
|SP500
|1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
616%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
158
94%
2 757
44%
100%
1.24
3.63
EUR
EUR
45%
1:200