Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 4 OxSecurities-Live 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 PrimeCodex-MT5 0.75 × 330 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 22 FXOpen-MT5 1.50 × 2 FPMarketsLLC-Live 1.62 × 39 Darwinex-Live 1.72 × 2249 Exness-MT5Real31 1.83 × 6 TickmillUK-Live 2.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 2.00 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 еще 23... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика