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Всего трейдов:
3 843
Прибыльных трейдов:
1 683 (43.79%)
Убыточных трейдов:
2 160 (56.21%)
Лучший трейд:
1 523.83 EUR
Худший трейд:
-2 144.47 EUR
Общая прибыль:
77 486.78 EUR (2 914 331 pips)
Общий убыток:
-67 699.44 EUR (1 947 108 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 147.30 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 895.55 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
94.62%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
3 461 (90.06%)
Коротких трейдов:
382 (9.94%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
2.55 EUR
Средняя прибыль:
46.04 EUR
Средний убыток:
-31.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-299.51 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 734.98 EUR (13)
Прирост в месяц:
-4.95%
Годовой прогноз:
-61.73%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
909.16 EUR
Максимальная:
9 776.51 EUR (53.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.36% (9 919.13 EUR)
По эквити:
41.90% (3 478.41 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|3316
|STOXX50E
|242
|XAUUSD
|105
|GDAXI
|68
|RSP
|47
|EURUSD
|43
|FCHI40
|16
|WS30
|5
|SP500
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|11K
|STOXX50E
|-1K
|XAUUSD
|2.4K
|GDAXI
|342
|RSP
|94
|EURUSD
|-744
|FCHI40
|-869
|WS30
|-221
|SP500
|47
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|631K
|STOXX50E
|-3.4K
|XAUUSD
|345K
|GDAXI
|13K
|RSP
|1.4K
|EURUSD
|-13K
|FCHI40
|-5.8K
|WS30
|-1.9K
|SP500
|1.2K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 523.83 EUR
Худший трейд: -2 144 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 147.30 EUR
Макс. убыток в серии: -299.51 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2249
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
597%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
203
93%
3 843
43%
100%
1.14
2.55
EUR
EUR
55%
1:200