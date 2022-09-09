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Сигналы / MetaTrader 5 / CICLOPE
Maria Nieto Cutillas

CICLOPE

Maria Nieto Cutillas
Maria Nieto Cutillas

Maria Nieto Cutillas

0 отзывов
Надежность
203 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 597%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 843
Прибыльных трейдов:
1 683 (43.79%)
Убыточных трейдов:
2 160 (56.21%)
Лучший трейд:
1 523.83 EUR
Худший трейд:
-2 144.47 EUR
Общая прибыль:
77 486.78 EUR (2 914 331 pips)
Общий убыток:
-67 699.44 EUR (1 947 108 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 147.30 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3 895.55 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
94.62%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.00
Длинных трейдов:
3 461 (90.06%)
Коротких трейдов:
382 (9.94%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
2.55 EUR
Средняя прибыль:
46.04 EUR
Средний убыток:
-31.34 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-299.51 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 734.98 EUR (13)
Прирост в месяц:
-4.95%
Годовой прогноз:
-61.73%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
909.16 EUR
Максимальная:
9 776.51 EUR (53.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.36% (9 919.13 EUR)
По эквити:
41.90% (3 478.41 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 3316
STOXX50E 242
XAUUSD 105
GDAXI 68
RSP 47
EURUSD 43
FCHI40 16
WS30 5
SP500 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 11K
STOXX50E -1K
XAUUSD 2.4K
GDAXI 342
RSP 94
EURUSD -744
FCHI40 -869
WS30 -221
SP500 47
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 631K
STOXX50E -3.4K
XAUUSD 345K
GDAXI 13K
RSP 1.4K
EURUSD -13K
FCHI40 -5.8K
WS30 -1.9K
SP500 1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 523.83 EUR
Худший трейд: -2 144 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 147.30 EUR
Макс. убыток в серии: -299.51 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.72 × 2249
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
TickmillUK-Live
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 23...
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Нет отзывов
2026.08.06 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 04:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.01 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.30 04:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.20 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.19 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 07:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.20 07:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CICLOPE
30 USD в месяц
597%
0
0
USD
12K
EUR
203
93%
3 843
43%
100%
1.14
2.55
EUR
55%
1:200
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