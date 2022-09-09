SignauxSections
Maria Nieto Cutillas

CICLOPE

Maria Nieto Cutillas
0 avis
Fiabilité
158 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 616%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 756
Bénéfice trades:
1 219 (44.23%)
Perte trades:
1 537 (55.77%)
Meilleure transaction:
1 026.61 EUR
Pire transaction:
-952.92 EUR
Bénéfice brut:
50 802.98 EUR (1 853 486 pips)
Perte brute:
-40 787.93 EUR (1 245 909 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (1 147.30 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 147.30 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
94.62%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.19
Longs trades:
2 440 (88.53%)
Courts trades:
316 (11.47%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
3.63 EUR
Bénéfice moyen:
41.68 EUR
Perte moyenne:
-26.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-299.51 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 676.72 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-7.80%
Prévision annuelle:
-94.99%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
909.16 EUR
Maximal:
3 141.83 EUR (24.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.35% (1 589.08 EUR)
Par fonds propres:
41.90% (3 478.41 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 2399
STOXX50E 163
GDAXI 68
EURUSD 43
XAUUSD 42
RSP 19
FCHI40 16
WS30 5
SP500 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 14K
STOXX50E -564
GDAXI 342
EURUSD -744
XAUUSD -457
RSP 36
FCHI40 -869
WS30 -221
SP500 47
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 620K
STOXX50E -907
GDAXI 13K
EURUSD -13K
XAUUSD -5.6K
RSP 529
FCHI40 -5.8K
WS30 -1.9K
SP500 1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 026.61 EUR
Pire transaction: -953 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 147.30 EUR
Perte consécutive maximale: -299.51 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.71 × 2229
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Swissquote-Server
3.48 × 58
Binary.com-Server
4.33 × 3
11 plus...
Aucun avis
2025.09.01 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 23:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 20:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 05:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 00:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 03:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 22:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
