- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 757
Profit Trade:
1 219 (44.21%)
Loss Trade:
1 538 (55.79%)
Best Trade:
1 026.61 EUR
Worst Trade:
-952.92 EUR
Profitto lordo:
50 802.98 EUR (1 853 486 pips)
Perdita lorda:
-40 791.78 EUR (1 245 922 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 147.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 147.30 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
94.62%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.19
Long Trade:
2 441 (88.54%)
Short Trade:
316 (11.46%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
3.63 EUR
Profitto medio:
41.68 EUR
Perdita media:
-26.52 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-299.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 676.72 EUR (6)
Crescita mensile:
-7.83%
Previsione annuale:
-95.04%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
909.16 EUR
Massimale:
3 141.83 EUR (24.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.35% (1 589.08 EUR)
Per equità:
41.90% (3 478.41 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|2399
|STOXX50E
|163
|GDAXI
|68
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|42
|RSP
|20
|FCHI40
|16
|WS30
|5
|SP500
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|14K
|STOXX50E
|-564
|GDAXI
|342
|EURUSD
|-744
|XAUUSD
|-457
|RSP
|31
|FCHI40
|-869
|WS30
|-221
|SP500
|47
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|620K
|STOXX50E
|-907
|GDAXI
|13K
|EURUSD
|-13K
|XAUUSD
|-5.6K
|RSP
|516
|FCHI40
|-5.8K
|WS30
|-1.9K
|SP500
|1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 026.61 EUR
Worst Trade: -953 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 147.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -299.51 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.71 × 2229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
616%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
158
94%
2 757
44%
100%
1.24
3.63
EUR
EUR
45%
1:200