Maria Nieto Cutillas

CICLOPE

Maria Nieto Cutillas
0 recensioni
Affidabilità
158 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 616%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 757
Profit Trade:
1 219 (44.21%)
Loss Trade:
1 538 (55.79%)
Best Trade:
1 026.61 EUR
Worst Trade:
-952.92 EUR
Profitto lordo:
50 802.98 EUR (1 853 486 pips)
Perdita lorda:
-40 791.78 EUR (1 245 922 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 147.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 147.30 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
94.62%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.19
Long Trade:
2 441 (88.54%)
Short Trade:
316 (11.46%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
3.63 EUR
Profitto medio:
41.68 EUR
Perdita media:
-26.52 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-299.51 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 676.72 EUR (6)
Crescita mensile:
-7.83%
Previsione annuale:
-95.04%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
909.16 EUR
Massimale:
3 141.83 EUR (24.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.35% (1 589.08 EUR)
Per equità:
41.90% (3 478.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 2399
STOXX50E 163
GDAXI 68
EURUSD 43
XAUUSD 42
RSP 20
FCHI40 16
WS30 5
SP500 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 14K
STOXX50E -564
GDAXI 342
EURUSD -744
XAUUSD -457
RSP 31
FCHI40 -869
WS30 -221
SP500 47
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 620K
STOXX50E -907
GDAXI 13K
EURUSD -13K
XAUUSD -5.6K
RSP 516
FCHI40 -5.8K
WS30 -1.9K
SP500 1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 026.61 EUR
Worst Trade: -953 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 147.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -299.51 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.71 × 2229
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Swissquote-Server
3.48 × 58
Binary.com-Server
4.33 × 3
11 più
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.