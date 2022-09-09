- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 846
盈利交易:
1 685 (43.81%)
亏损交易:
2 161 (56.19%)
最好交易:
1 523.83 EUR
最差交易:
-2 144.47 EUR
毛利:
77 687.12 EUR (2 917 096 pips)
毛利亏损:
-67 773.93 EUR (1 949 236 pips)
最大连续赢利:
16 (1 147.30 EUR)
最大连续盈利:
3 895.55 EUR (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
94.62%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.01
长期交易:
3 464 (90.07%)
短期交易:
382 (9.93%)
利润因子:
1.15
预期回报:
2.58 EUR
平均利润:
46.11 EUR
平均损失:
-31.36 EUR
最大连续失误:
14 (-299.51 EUR)
最大连续亏损:
-2 734.98 EUR (13)
每月增长:
-2.62%
年度预测:
-31.73%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
909.16 EUR
最大值:
9 776.51 EUR (53.49%)
相对跌幅:
结余:
55.36% (9 919.13 EUR)
净值:
41.90% (3 478.41 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|3318
|STOXX50E
|243
|XAUUSD
|105
|GDAXI
|68
|RSP
|47
|EURUSD
|43
|FCHI40
|16
|WS30
|5
|SP500
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|11K
|STOXX50E
|-820
|XAUUSD
|2.4K
|GDAXI
|342
|RSP
|94
|EURUSD
|-744
|FCHI40
|-869
|WS30
|-221
|SP500
|47
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|629K
|STOXX50E
|-1.7K
|XAUUSD
|345K
|GDAXI
|13K
|RSP
|1.4K
|EURUSD
|-13K
|FCHI40
|-5.8K
|WS30
|-1.9K
|SP500
|1.2K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 523.83 EUR
最差交易: -2 144 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 147.30 EUR
最大连续亏损: -299.51 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2249
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
605%
0
0
USD
USD
12K
EUR
EUR
204
93%
3 846
43%
100%
1.14
2.58
EUR
EUR
55%
1:200