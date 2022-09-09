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信号 / MetaTrader 5 / CICLOPE
Maria Nieto Cutillas

CICLOPE

Maria Nieto Cutillas
Maria Nieto Cutillas

Maria Nieto Cutillas

0条评论
可靠性
204
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 605%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 846
盈利交易:
1 685 (43.81%)
亏损交易:
2 161 (56.19%)
最好交易:
1 523.83 EUR
最差交易:
-2 144.47 EUR
毛利:
77 687.12 EUR (2 917 096 pips)
毛利亏损:
-67 773.93 EUR (1 949 236 pips)
最大连续赢利:
16 (1 147.30 EUR)
最大连续盈利:
3 895.55 EUR (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
94.62%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.01
长期交易:
3 464 (90.07%)
短期交易:
382 (9.93%)
利润因子:
1.15
预期回报:
2.58 EUR
平均利润:
46.11 EUR
平均损失:
-31.36 EUR
最大连续失误:
14 (-299.51 EUR)
最大连续亏损:
-2 734.98 EUR (13)
每月增长:
-2.62%
年度预测:
-31.73%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
909.16 EUR
最大值:
9 776.51 EUR (53.49%)
相对跌幅:
结余:
55.36% (9 919.13 EUR)
净值:
41.90% (3 478.41 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 3318
STOXX50E 243
XAUUSD 105
GDAXI 68
RSP 47
EURUSD 43
FCHI40 16
WS30 5
SP500 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 11K
STOXX50E -820
XAUUSD 2.4K
GDAXI 342
RSP 94
EURUSD -744
FCHI40 -869
WS30 -221
SP500 47
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 629K
STOXX50E -1.7K
XAUUSD 345K
GDAXI 13K
RSP 1.4K
EURUSD -13K
FCHI40 -5.8K
WS30 -1.9K
SP500 1.2K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 523.83 EUR
最差交易: -2 144 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 147.30 EUR
最大连续亏损: -299.51 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.72 × 2249
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
TickmillUK-Live
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
23 更多...
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没有评论
2026.08.06 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 04:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.01 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.30 04:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.20 15:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.19 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 07:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.20 07:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 06:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 00:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 05:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 02:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CICLOPE
每月30 USD
605%
0
0
USD
12K
EUR
204
93%
3 846
43%
100%
1.14
2.58
EUR
55%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载