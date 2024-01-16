- Büyüme
İşlemler:
1 339
Kârla kapanan işlemler:
1 030 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (23.08%)
En iyi işlem:
813.43 USD
En kötü işlem:
-17.63 USD
Brüt kâr:
5 969.51 USD (304 949 pips)
Brüt zarar:
-1 187.28 USD (84 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (278.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
901.42 USD (32)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
53.57%
Maks. mevduat yükü:
13.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
152.15
Alış işlemleri:
622 (46.45%)
Satış işlemleri:
717 (53.55%)
Kâr faktörü:
5.03
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
5.80 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-31.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.43 USD (9)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.43 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.58% (20.31 USD)
Varlığa göre:
54.73% (2 635.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|495
|NZDCAD
|427
|AUDCAD
|337
|GBPCAD
|27
|EURUSD
|16
|EURGBP
|16
|GBPUSD
|13
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|profit
|1
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|952
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|201
|EURUSD
|33
|EURGBP
|64
|GBPUSD
|155
|USDCAD
|7
|EURCAD
|19
|CHFJPY
|3
|profit
|813
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|49K
|NZDCAD
|75K
|AUDCAD
|67K
|GBPCAD
|5.8K
|EURUSD
|3K
|EURGBP
|5.4K
|GBPUSD
|13K
|USDCAD
|898
|EURCAD
|2.4K
|CHFJPY
|369
|profit
|0
|AUDJPY
|123
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +813.43 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +278.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
|
GKFX-Demo-2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
ECM-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 18
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 122
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 53
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 32
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
TitanFX-06
|0.00 × 58
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
B2Broker-Real
|0.00 × 4
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 62
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
330%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
216
99%
1 339
76%
54%
5.02
3.57
USD
USD
55%
1:500
Stable growth, low DD.