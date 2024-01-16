SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Project 777
Irina Kolesnikova

Project 777

Irina Kolesnikova
1 inceleme
Güvenilirlik
216 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 330%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 339
Kârla kapanan işlemler:
1 030 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (23.08%)
En iyi işlem:
813.43 USD
En kötü işlem:
-17.63 USD
Brüt kâr:
5 969.51 USD (304 949 pips)
Brüt zarar:
-1 187.28 USD (84 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (278.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
901.42 USD (32)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
53.57%
Maks. mevduat yükü:
13.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
152.15
Alış işlemleri:
622 (46.45%)
Satış işlemleri:
717 (53.55%)
Kâr faktörü:
5.03
Beklenen getiri:
3.57 USD
Ortalama kâr:
5.80 USD
Ortalama zarar:
-3.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-31.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.43 USD (9)
Aylık büyüme:
1.82%
Yıllık tahmin:
22.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.43 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.58% (20.31 USD)
Varlığa göre:
54.73% (2 635.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 495
NZDCAD 427
AUDCAD 337
GBPCAD 27
EURUSD 16
EURGBP 16
GBPUSD 13
USDCAD 2
EURCAD 2
CHFJPY 2
profit 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 952
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.2K
GBPCAD 201
EURUSD 33
EURGBP 64
GBPUSD 155
USDCAD 7
EURCAD 19
CHFJPY 3
profit 813
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 49K
NZDCAD 75K
AUDCAD 67K
GBPCAD 5.8K
EURUSD 3K
EURGBP 5.4K
GBPUSD 13K
USDCAD 898
EURCAD 2.4K
CHFJPY 369
profit 0
AUDJPY 123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +813.43 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +278.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CapitalComBY-Real
0.00 × 5
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 7
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 122
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
LMAXMU-LIVE
0.00 × 53
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 20
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
EBCGroup-Live
0.00 × 32
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
TitanFX-06
0.00 × 58
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
CFI1-Real
0.00 × 119
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
B2Broker-Real
0.00 × 4
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 2
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 62
1013 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Ortalama derecelendirme:
StableProfit
1038
StableProfit 2024.01.16 11:23 
 

Stable growth, low DD.

2025.09.08 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.18 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 08:20
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged
2025.04.11 07:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Project 777
Ayda 30 USD
330%
0
0
USD
5.4K
USD
216
99%
1 339
76%
54%
5.02
3.57
USD
55%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.