Irina Kolesnikova

Project 777

Irina Kolesnikova
1 avis
Fiabilité
216 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 330%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 339
Bénéfice trades:
1 030 (76.92%)
Perte trades:
309 (23.08%)
Meilleure transaction:
813.43 USD
Pire transaction:
-17.63 USD
Bénéfice brut:
5 969.51 USD (304 949 pips)
Perte brute:
-1 187.28 USD (84 631 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (278.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
901.42 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
53.57%
Charge de dépôt maximale:
13.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
152.15
Longs trades:
622 (46.45%)
Courts trades:
717 (53.55%)
Facteur de profit:
5.03
Rendement attendu:
3.57 USD
Bénéfice moyen:
5.80 USD
Perte moyenne:
-3.84 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-31.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.43 USD (9)
Croissance mensuelle:
1.85%
Prévision annuelle:
22.42%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
31.43 USD (0.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.58% (20.31 USD)
Par fonds propres:
54.73% (2 635.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 495
NZDCAD 427
AUDCAD 337
GBPCAD 27
EURUSD 16
EURGBP 16
GBPUSD 13
USDCAD 2
EURCAD 2
CHFJPY 2
profit 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 952
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.2K
GBPCAD 201
EURUSD 33
EURGBP 64
GBPUSD 155
USDCAD 7
EURCAD 19
CHFJPY 3
profit 813
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 49K
NZDCAD 75K
AUDCAD 67K
GBPCAD 5.8K
EURUSD 3K
EURGBP 5.4K
GBPUSD 13K
USDCAD 898
EURCAD 2.4K
CHFJPY 369
profit 0
AUDJPY 123
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +813.43 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +278.33 USD
Perte consécutive maximale: -31.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CapitalComBY-Real
0.00 × 5
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 7
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 122
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
LMAXMU-LIVE
0.00 × 53
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 20
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
EBCGroup-Live
0.00 × 32
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
TitanFX-06
0.00 × 58
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
CFI1-Real
0.00 × 119
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
B2Broker-Real
0.00 × 4
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
SGTMarkets-Live
0.00 × 2
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 62
1013 plus...
Note moyenne:
StableProfit
1038
StableProfit 2024.01.16 11:23 
 

Stable growth, low DD.

2025.09.08 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.18 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 04:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 08:20
No swaps are charged
2025.04.14 08:20
No swaps are charged
2025.04.11 07:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Project 777
30 USD par mois
330%
0
0
USD
5.4K
USD
216
99%
1 339
76%
54%
5.02
3.57
USD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.